Rõ tương lai Toyota Fortuner

Toyota Fortuner sẽ dừng bán tại Australia từ giữa năm sau. Tuy nhiên, Toyota sẽ không khai tử mẫu SUV cỡ D này, tiếp tục bán cho khách hàng tại nhiều thị trường quốc tế khác.

Theo Carscoops, Toyota Australia đã xác nhận việc phân phối Toyota Fortuner tại thị trường này sẽ kết thúc vào giữa năm sau, đánh dấu quãng đường 11 năm kể từ thời điểm mẫu SUV cỡ D lần đầu ra mắt khách hàng xứ sở chuột túi.

Dù vậy, Toyota Fortuner không hoàn toàn bị khai tử khỏi danh mục sản phẩm Toyota, vẫn sẽ được hãng xe Nhật Bản kinh doanh tại nhiều thị trường quốc tế, bao gồm một số khu vực châu Á, Trung Đông và Mỹ Latin.

Chia sẻ với CarExpert, Sean Hanley - Phó chủ tịch phụ trách bán hàng và marketing của Toyota Australia - đã xác nhận thông tin này.

“Fortuner là một sản phẩm tuyệt vời với Toyota trong những năm qua, đã tìm được một tệp khách hàng không quá lớn nhưng đầy nhiệt huyết. Tuy nhiên với sự thay đổi trong thị hiếu của khách hàng Australia, chúng tôi quyết định sẽ ngừng sản xuất Fortuner”, ông Sean Hanley cho biết.

Vị này cho rằng phần lớn khách hàng đang rời bỏ Fortuner để chuyển sang Hilux hoặc các dòng xe Land Cruiser, bao gồm cả Prado và LC300. Việc mở rộng dòng sản phẩm Hilux, hợp lý hóa danh mục sản phẩm Toyota tại Australia được cho là những lý do chính khiến Fortuner bị khai tử.

Sean Hanley thừa nhận Toyota Fortuner sẽ không bao giờ trở thành cái tên bán chạy nhất của hãng, nhưng cho biết mẫu xe này hoàn thành được mục tiêu mà Toyota đề ra.

Toyota Fortuner ra mắt thị trường Australia vào năm 2015, nhận một bản nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2020. Mẫu SUV cỡ D sử dụng nền tảng IMV, động cơ turbodiesel 4 xy-lanh dung tích 2.8L tương tự bán tải Hilux.

Lúc này, Toyota Fortuner tại Australia có giá khởi điểm 59.044 AUD (khoảng 38.500 USD ) cho bản GX, tăng lên cao nhất 72.570 AUD (khoảng 47.300 USD ) cho phiên bản Crusade. Giá bán của Fortuner thấp hơn nhiều so với Land Cruiser Prado, vốn được niêm yết khởi điểm 78.550 AUD, tương đương 51.200 USD .

Dù giá bán chênh lệch, khách hàng Australia thể hiện sự yêu thích rõ rệt hơn dành cho Land Cruiser Prado. Doanh số của Toyota Fortuner tại xứ sở chuột túi trong 10 tháng đầu năm đạt 2.928 xe, còn Land Cruiser Prado bán được đến 23.298 xe.

Trong cùng phân khúc, Toyota Fortuner cũng có màn thể hiện kém nổi bật so với các đối thủ chính như Ford Everest (21.915 xe) hay Isuzu mu-X (12.499 xe). Một SUV cỡ D khác là Mitsubishi Pajero Sport đã bị khai tử tại Australia từ đầu năm nay do không đáp ứng được quy định mới ở nước này.

Một kế hoạch cụ thể dành cho Toyota Fortuner vẫn chưa được hãng xe Nhật Bản xác nhận. Nếu thực sự tồn tại Fortuner thế hệ mới, gần như chắc chắn mẫu SUV cỡ D vẫn chia sẻ nền tảng IMV với Toyota Hilux, thay vì được xây dựng trên khung gầm TNGA-F như Land Cruiser Prado và 4Runner tại Mỹ.

Chuyên trang Carscoops nhận định với việc doanh số hiện tại không cao, Toyota Fortuner khó có thể được giới thiệu một thế hệ mới, thay vào đó sẽ chỉ là một bản nâng cấp trong tương lai.