Toyota Hilux thế hệ mới sẽ về Việt Nam vào tháng 1/2026

Nhân viên tư vấn khẳng định mẫu xe bán tải mới sắp được mang về Việt Nam và có thể giao đến tay khách hàng từ đầu năm sau.

Theo ghi nhận của phóng viên, một số đại lý Toyota tại Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu bán tải Hilux thế hệ mới.

Nhân viên tư vấn tại một đại lý ở Hà Nội cho biết khách hàng đã có thể đặt cọc Toyota Hilux 2026, thời gian giao hàng dự kiến khoảng tháng 1/2026.

"Xe dự kiến bắt đầu giao đến tay khách hàng từ tháng 1/2026", người này nói thêm.

Cụ thể, nhân viên tư vấn cho biết Toyota Hilux 2026 tại Việt Nam có thể gồm 2 tùy chọn một cầu số sàn, số tự động và 2 cầu số tự động.

So với bản đang bán tại thị trường Việt, Hilux sở hữu thiết kế mới lạ và hiện đại hơn. Khu vực mặt ca lăng được nâng cấp với lưới tản nhiệt không viền, đèn chiếu sáng được tinh chỉnh. Không gian nội thất cũng được thay đổi trở nên hiện đại hơn.

Như nhân viên tư vấn chia sẻ, Hilux khi mang về Việt Nam có thể được giữ nguyên sức mạnh động cơ như bản tại thị trường Thái Lan là máy 2.8L Turbo. Khối động cơ này cho công suất 201 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm. Đi cùng khối động cơ là hộp số sàn hoặc tự động tùy vào phiên bản.

Giá bán và thời gian chính thức ra mắt của mẫu xe vẫn còn được bỏ ngỏ. Tuy nhiên nhiều khả năng xe mới sẽ được giới thiệu đến người dùng Việt từ cuối năm nay.

Nhân viên tư vấn cũng cho biết giá bán Hilux 2026 sẽ không chênh lệch quá nhiều với bản hiện hành.