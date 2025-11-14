Honda và Nissan lại 'bắt tay'

Sau khi hủy bỏ các cuộc đàm phán sáp nhập, hai nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai và thứ ba Nhật Bản đang xích lại gần nhau.

Ông Ivan Espinosa, CEO mới của Nissan, cho biết mục tiêu lần này không phải là một vòng "hẹn hò tốc độ" doanh nghiệp khác có thể dẫn đến một cuộc hôn nhân vĩnh viễn, mà là một sự hợp tác linh hoạt hơn.

"Chúng tôi đang thảo luận về cách chúng tôi có thể hợp tác tại Mỹ," ông nói và gợi ý rằng các dự án phát triển sản phẩm chung và chia sẻ hệ truyền động đang được đưa ra bàn bạc.

Ông Espinosa mô tả các cuộc đàm phán là "rất mang tính xây dựng, rất tích cực," và nói với tờ Nikkei Asia rằng các đội ngũ từ cả hai nhà sản xuất ô tô, từ cấp quản lý cao nhất, đang gặp gỡ thường xuyên. Tuy nhiên, vị CEO, người tiếp quản vị trí này vào tháng 4 sau khi ông Makoto Uchida rời đi, đã nhanh chóng bác bỏ suy đoán về một cuộc sáp nhập được hồi sinh.

"Chúng tôi không thảo luận về việc hợp nhất hay liên kết vốn," ông Espinosa nhấn mạnh.

Dù vậy, có rất nhiều động lực thúc đẩy cả hai hợp tác, bao gồm cả việc phát triển phần mềm. Mỹ vẫn là một chiến trường khó khăn, đặc biệt sau khi Washington quyết định tăng thuế quan đối với ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản. Mặc dù mức thuế đã giảm từ 27,5% xuống còn 15% vào tháng 9 nhờ một thỏa thuận thương mại mới, con số này vẫn cao hơn nhiều so với mức 2,5% trước chiến tranh thương mại.

Nissan và Honda từng gây "rúng động" thị trường ôtô với tin đồn sáp nhập vào năm 2024. Ảnh: Forbes.

Nissan dự kiến mức thuế mới này sẽ xóa sổ khoảng 275 tỷ Yen (tương đương 1,8 tỷ USD ) khỏi lợi nhuận trong năm tài chính này, trong khi Honda đang chuẩn bị cho khoản thiệt hại 385 tỷ Yen (tương đương 2,56 tỷ USD ).

Việc hợp lực ở cấp độ toàn cầu có thể giúp cả hai thương hiệu duy trì khả năng cạnh tranh trong bối cảnh thị trường Mỹ đang giảm nhiệt với xe điện thuần túy và các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc như BYD đang khẳng định sự hiện diện ở các lãnh thổ khác với mức giá cạnh tranh.

"Điểm tốt là cả hai công ty đều có phạm vi hoạt động rất tốt ở Mỹ, bao gồm sản xuất, mạng lưới cung ứng, kỹ thuật," ông Espinosa cho biết.

Hai công ty đã ký thỏa thuận hợp tác về trí tuệ xe và điện hóa vào tháng 8 năm 2024, nhưng vòng đàm phán mới này có thể tiến xa hơn, có khả năng dẫn đến việc cùng phát triển nền tảng hoặc chia sẻ hệ truyền động được sản xuất tại Mỹ.

Ông Espinosa không đề cập cụ thể đến triển vọng Nissan sản xuất xe tại các nhà máy của Honda ở Bắc Mỹ, mặc dù đó là một khả năng.

Trong khi đó, Nissan đang thúc đẩy kế hoạch xoay vòng "Re:Nissan", cắt giảm 20.000 việc làm và thu gọn số lượng nhà máy toàn cầu từ 17 xuống còn 10 vào năm 2028, bất chấp khoản lỗ 221,9 tỷ Yen (tương đương 1,48 tỷ USD ) vào đầu năm nay.

"Thế giới đang thay đổi rất nhanh. Chúng tôi sẵn sàng cho bất kỳ hình thức hợp tác nào, miễn là nó mang lại giá trị cho Nissan và các cổ đông của hãng," ông Espinosa khẳng định.