Xe ôm, shipper dùng điện thoại xem bản đồ có bị phạt?

Chưa có quy định xử phạt cụ thể với việc nhìn vào màn hình điện thoại được gắn cố định vào đầu xe máy.

Nhiều người làm công việc xe ôm công nghệ, giao hàng bằng xe 2 bánh có thói quen gắn cố định điện thoại lên đầu xe. Hành động này giúp xe ôm, shipper dễ dàng nhận đơn cũng như tìm kiếm đường đi thông qua ứng dụng điều hướng trên điện thoại di động.

Khi nào thì không bị phạt?

Theo nội dung điểm đ khoản 4 Điều 7 Nghị định 168, mức phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng sẽ áp dụng cho người đang điều khiển môtô, xe gắn máy dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác.

Mức phạt này cũng áp dụng cho hành vi sử dụng thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) khi đang điều khiển xe máy.

Như vậy, người điều khiển môtô, xe gắn máy chỉ bị xử phạt nếu có đủ các yếu tố cấu thành, bao gồm "dùng tay cầm", "sử dụng điện thoại" và "đang điều khiển" phương tiện.

Đối với trường hợp xe ôm công nghệ, shipper đã gắn cố định điện thoại lên đầu xe và chỉ nhìn vào màn hình để xem bản đồ, những người này gần như không bị xử phạt do không có thao tác "dùng tay cầm".

Do đó, xe ôm và shipper có thể vừa điều khiển xe 2 bánh vừa quan sát màn hình điện thoại đã được cố định trên đầu xe mà không bị xử phạt theo nội dung Nghị định 168.

Trường hợp này cũng được xem xét tương tự khi người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng điện thoại di động khi đang dừng đèn đỏ.

Tuy nhiên, hệ thống camera giám sát giao thông tích hợp AI chuẩn bị được triển khai rộng rãi tại nhiều thành phố lớn. Khi này, việc người điều khiển xe 2 bánh sử dụng tay để thao tác trên màn hình điện thoại di động - đã cố định vào đầu xe - cũng có khả năng bị camera nhận biết và xem xét như một hành vi vi phạm.

Trong trường hợp xe ôm công nghệ, shipper sử dụng tai nghe để nghe/gọi điện thoại, dù không cầm thiết bị trên tay, người điều khiển phương tiện cũng sẽ bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Ưu tiên an toàn

Đặc thù của công việc shipper, xe ôm công nghệ khiến việc quan sát màn hình điện thoại di động để xem chỉ đường, nhận đơn là khó tránh khỏi.

Tuy nhiên ngay cả khi không bị xử phạt, việc nhìn liên tục vào màn hình điện thoại cố định phía đầu xe máy cũng tiềm ẩn nguy cơ khiến người điều khiển phương tiện bị mất tập trung.

Một số người điều khiển xe 2 bánh thậm chí mở các ứng dụng xem video trực tuyến và theo dõi trên màn hình điện thoại khi đang lái xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao cho bản thân và những người xung quanh.

Để tránh khoản phạt tiền triệu và trên hết đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như những người cùng tham gia giao thông, xe ôm công nghệ và shipper nên mở sẵn ứng dụng điều hướng trên điện thoại di động trước khi bắt đầu hành trình.

Khi đang di chuyển, cần hạn chế thao tác bằng tay hay nhìn vào màn hình điện thoại quá thường xuyên.

Nếu cần liên lạc với khách hàng hoặc nhận đơn, tài xế xe ôm công nghệ và shipper cần chủ động quan sát gương chiếu hậu, giảm tốc độ một cách chậm rãi và cho xe dừng lại sát vỉa hè.

Khi này, người điều khiển xe 2 bánh nói chung và shipper, xe ôm công nghệ nói riêng sẽ có thể sử dụng điện thoại di động mà không bị xử phạt, đồng thời đảm bảo an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.