Xpander là xe xăng bán chạy nhất tháng, Hàn Quốc chỉ còn một mẫu

Với 1.833 xe bán ra trong tháng 10 và 11.488 xe được khách Việt mua từ đầu năm, Toyota Yaris Cross gần như sẽ là SUV chạy xăng cỡ B bán chạy nhất, cũng như trở thành cái tên bán chạy nhất của Toyota Việt Nam. Giá bán 2 phiên bản Yaris Cross lần lượt 650 triệu và 765 triệu đồng. Ảnh: TMV.