Xpander là xe xăng bán chạy nhất tháng, Hàn Quốc chỉ còn một mẫu

Mitsubishi Xpander là xe xăng bán chạy nhất tháng 10 với doanh số 2.644 xe. Lũy kế từ đầu năm, Xpander đạt lượng tiêu thụ 15.082 xe tại Việt Nam, dẫn đầu phân khúc MPV. Mitsubishi Xpander có giá bán dao động 560-699 triệu đồng. Ảnh: Mitsubishi.
"Vua bán tải" Ford Ranger tiếp tục nằm ở top đầu danh sách xe xăng bán chạy nhất, doanh số đạt 1.876 xe trong tháng 10. Khách Việt đã mua tổng cộng 14.453 xe Ford Ranger từ đầu năm. Mẫu bán tải Mỹ có giá từ 707 triệu đến 1,299 tỷ đồng. Ảnh: Ford Việt Nam.
Mitsubishi Xforce nối dài đà tăng trưởng khi doanh số đạt 1.854 xe trong tháng 10. Mẫu SUV cỡ B nhập khẩu Indonesia có thêm lần hiếm hoi trong năm bán chạy hơn đối thủ đồng hương Yaris Cross. Mitsubishi Xforce có giá 599-705 triệu đồng. Ảnh: Vĩnh Phúc.
Với 1.833 xe bán ra trong tháng 10 và 11.488 xe được khách Việt mua từ đầu năm, Toyota Yaris Cross gần như sẽ là SUV chạy xăng cỡ B bán chạy nhất, cũng như trở thành cái tên bán chạy nhất của Toyota Việt Nam. Giá bán 2 phiên bản Yaris Cross lần lượt 650 triệu và 765 triệu đồng. Ảnh: TMV.
Mazda CX-5 bán được 1.594 xe cho khách Việt trong tháng 10, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc SUV cỡ C. Bảy phiên bản lắp ráp của Mazda CX-5 có giá bán từ 749 triệu đến 979 triệu đồng. Ảnh: Thaco.
Tiêu thụ 1.429 xe trong tháng 10, Ford Territory vẫn góp mặt trong top bán chạy nhưng tiếp tục xếp sau đối thủ trực tiếp Mazda CX-5. Mẫu SUV cỡ C vừa có bản nâng cấp, giá bán dao động 762-896 triệu đồng. Ảnh: Phong Vân.
Tương tự Ranger, Ford Everest cũng đang cho thấy sự áp đảo ở phân khúc SUV cỡ D. Doanh số 1.415 xe trong tháng 10 không quá cao nhưng đánh dấu kỳ tăng trưởng thứ ba liên tiếp và giúp Everest tiếp tục bán chạy nhất phân khúc. Ford Everest có giá từ 1,099 tỷ đến 1,545 tỷ đồng. Ảnh: Bối Hạ.
Toyota Vios bán được 1.402 xe trong tháng 10, vẫn tạm thời là sedan cỡ B bán chạy nhất Việt Nam với 9.898 xe bán ra từ đầu năm. Toyota Vios có 3 phiên bản tại Việt Nam với giá bán lần lượt 458 triệu, 488 triệu và 545 triệu đồng. Ảnh: TMV.
Doanh số Honda City tăng gần 3 lần trong tháng 10 để đạt 1.287 xe. Dù vậy, mẫu sedan cỡ B thương hiệu Nhật Bản vẫn phải chấp nhận xếp sau Toyota Vios, cả về doanh số tháng 10 lẫn sức bán từ đầu năm. Honda City có giá 499-569 triệu đồng. Ảnh: HVN.
Hyundai Creta là xe Hàn duy nhất góp mặt trong danh sách top xe xăng bán chạy nhất tháng 10. Với 1.022 xe, kỳ báo cáo này cũng là lần đầu tiên trong năm Hyundai Creta bán được trên 1.000 xe/tháng. Bản nâng cấp của Hyundai Creta có giá 599-715 triệu đồng. Ảnh: TC Motor.
