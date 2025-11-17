Loạt xe mới 'rục rịch' đến Việt Nam từ năm sau

Năm sau dự kiến là thời điểm thị trường xe nhộn nhịp hơn khi hàng loạt mẫu xe mới được nhá hàng thông tin ra mắt từ sớm.

Dù chưa kết thúc năm 2025, nhiều mẫu xe mới hay các bản nâng cấp của sản phẩm hiện hành đã được nhá hàng thông tin mở bán từ đầu năm sau. Không chỉ là những mẫu xe động cơ đốt trong, nhiều sản phẩm hệ truyền động thuần điện hay hybrid, thậm chí hybrid gia tăng phạm vi hoạt động (EREV) cũng được rò rỉ thông tin ra mắt.

Toyota Hilux 2026

Hiện tại, một số đại lý Toyota đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu bán tải Hilux thế hệ mới và dự kiến giao xe trước Tết Nguyên Đán. Xe có thể được bán với 3 phiên bản là một cầu số sàn, một cầu số tự động và 2 cầu số tự động.

So với bản tiền nhiệm tại Việt Nam, Hilux mới dự kiến nâng cấp về sức mạnh với động cơ 2.8L Turbo cho công suất 201 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm.

Toyota Hilux 2026 sắp có mặt tại Việt Nam. Ảnh: AutoSocieties.

Giá bán và thời gian chính thức ra mắt của mẫu xe vẫn còn được bỏ ngỏ. Tuy nhiên nhân viên tư vấn khẳng định mức giá của mẫu bán tải sẽ không quá chênh lệch so với bản cũ.

Hiện tại, Toyota Hilux tại Việt Nam được bán với 3 phiên bản, giá dao động 668-999 triệu đồng.

Honda CR-V e:HEV 2026

Nhiều khả năng trong năm 2026, Honda sẽ mang CR-V thế hệ mới đến thị trường Việt.

Đặc biệt lần này hãng còn bổ sung tùy chọn mới cho bản động cơ hybrid mang tên CR-V e:HEV RS L. Thông tin cũng cho thấy tùy chọn mới này sẽ có giá thấp hơn bản hybrid hiện hành khoảng 50 triệu đồng.

Honda CR-V HEV mới sẽ sớm xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh minh họa: Phong Vân.

Dự kiến CR-V 2026 được ra mắt vào tháng 2 với giá bán không quá chênh lệch bản hiện hành. Ngoài ra, đây cũng có thể là mẫu hybrid được lắp ráp tại nhà máy ở Việt Nam, trùng khớp với thông tin từng được Honda xác nhận từ trước.

Hiện tại, CR-V đang được được bán với 4 phiên bản, giá dao động 1,029-1,250 tỷ cho các tùy chọn chạy xăng. Bản động cơ hyrid có giá 1,259 tỷ đồng .

Omoda C7

Thực tế thông tin ra mắt của Omoda C7 đã xuất hiện từ giữa năm nay nhưng nhiều khả năng đến 2026, mẫu xe mới được giới thiệu đến người dùng Việt.

Tương tự C5, C7 vẫn được sử dụng ngôn ngữ thiết kế khá tương đồng.

Tại Trung Quốc, xe được bán với 2 phiên bản động cơ là xăng và plug-in hybrid. Trong đó bản PHEV trang bị động cơ 1.5 TGDI kết hợp cùng motor điện giúp khả năng tiêu thụ nhiên liệu còn 5,9 lít/100 km. Phạm vi hoạt động tổng khoảng 1.250 km/lần sạc. Tùy chọn còn lại sở hữu máy xăng 1.6L TGDI.

Jaecoo J6

Tương tự Omoda C7, Jaecoo J6 sẽ là mẫu SUV tiếp theo được liên doanh Chery-Geleximco mang đến Việt Nam.

Tại sự kiện gần nhất, hãng cũng xác nhận việc đem mẫu SUV phong cách off-road này về thị trường Việt với nhiều tùy chọn hệ truyền động khác nhau gồm chạy xăng, thuần điện hay plug-in hybrid (PHEV).

Jaecoo J6 có thể được giới thiệu với nhiều tùy chọn động cơ. Ảnh: Đan Thanh.

Phiên bản thuần điện được trang bị 2 motor ở trước và sau, cho tổng công suất tối đa 275 mã lực, mô-men xoắn cực đại 385 Nm. Gói pin 69,77 kWh cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 364 km, công bố theo chu trình WLTC.

Loạt xe điện facelift từ VinFast

Sự quan tâm của thị trường ôtô Việt năm sau dự kiến đổ dồn về hãng xe nội địa của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, bởi theo nhiều nguồn tin, toàn bộ dải sản phẩm hiện hành sẽ được nâng cấp. Điều này cũng dễ hiểu bởi các phiên bản xe điện của VinFast tại thị trường đã lâu chưa trải qua đợt nâng cấp lớn nào.

Ngoài ra, phiên bản dành cho người dùng của mẫu MPV Limo Green cũng dự kiến được giới thiệu vào năm sau. Hiện tại, Limo Green đang được bán riêng cho khách hàng, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải với trang bị ở mức cơ bản. Với thành công về mặt doanh số, việc VinFast bổ sung bản dành cho người dùng là chuyện dễ hiểu.

VinFast Limo Green bản dành cho người dùng có thể sớm được giới thiệu. Ảnh: S.T.

Đặc biệt nhiều khả năng hãng xe Việt cũng mang thêm phiên bản động cơ PHEV hay hybrid gia tăng phạm vi hoạt động (EREV) giới thiệu người dùng.

Với nền tảng trạm sạc hiện hữu cùng nhà máy và mô hình vận hành gần như đã ổn định, việc VinFast ra mắt một mẫu hybrid là khả thi.

Hệ truyền động PHEV cũng có thể tận dụng được tốt công nghệ pin mà VinFast đang có, đồng thời đưa động cơ xăng trở lại danh mục sản phẩm của hãng xe điện Việt.