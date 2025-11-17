Cuộc đua giảm giá nhóm xe 'cơm áo gạo tiền' MPV phổ thông

Nhóm MPV với giá khoảng 600-700 triệu đồng nóng dần lên vào tháng cuối năm với loạt ưu đãi lớn.

Những chiếc MPV 7 chỗ tầm giá 600-700 triệu đồng luôn là lựa chọn quen thuộc của nhóm tài xế dịch vụ, khách hàng kinh doanh vận tải. Trước sức nóng của thị trường, phân khúc này liên tục chào đón các mẫu MPV mới, bao gồm cả xe động cơ xăng truyền thống và xe thuần điện.

Để có thể gia tăng sức cạnh tranh, nhiều cái tên trong phân khúc này được áp dụng mức giảm sâu hàng chục triệu đồng trong giai đoạn cuối năm, tạo ra cuộc đua khuyến mại hấp dẫn ở nhóm xe "cơm áo gạo tiền".

Mitsubishi Xpander giảm hơn 60 triệu

Trong tháng 11, khách Việt mua Mitsubishi Xpander được hỗ trợ 100% phí trước bạ và tặng phiếu nhiên liệu, camera lùi, bảo hiểm vật chất hoặc camera 360 độ tùy phiên bản. Sau quy đổi, giá trị khuyến mại của mẫu MPV "quốc dân" này dao động 66,5-76 triệu đồng.

Cả Xpander và Xpander Cross nâng cấp đều được khuyến mại trong tháng 11. Ảnh: Mitsubishi.

Ngoài Xpander, biến thể SUV là Xpander Cross thế hệ mới vừa được giới thiệu cũng áp dụng ưu đãi tiền mặt tương đương 80 triệu, bao gồm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, và một năm bảo hiểm vật chất.

Toyota liên tục giảm giá Veloz Cross

Từ đầu năm, Toyota đã liên tục triển khai các chương trình ưu đãi cho 2 mẫu MPV cùng phân khúc là Veloz Cross và Avanza Premio. Đến tháng 10, mức khuyến mại được nâng lên thành 100% phí trước bạ, tương đương giá trị 64,7-75 triệu đồng tùy mẫu xe và phiên bản.

Tại Việt Nam, đây là 2 chiếc MPV thuộc nhóm có sức bán ổn định và thường xuyên giảm giá. Giá của Avanza Premio khoảng 558-598 triệu trong khi Veloz Cross có giá 638-668 triệu đồng.

Cả 2 mẫu MPV chiến lược của Toyota đều đang được giảm giá trong tháng 11. Ảnh: TMV.

Veloz Cross được xem là kỳ vọng của Toyota trong cuộc đua doanh số ở phân khúc MPV phổ thông, đối trọng của Mitsubishi Xpander. Tuy nhiên sau thời gian dài xuất hiện, khoảng cách của 2 cái tên này không có quá nhiều thay đổi, đặc biệt khi đối thủ cũng thường xuyên được hưởng ưu đãi tốt.

Hyundai Stargazer giảm gần 90 triệu

Trong tháng 11, Stargazer ghi nhận mức giảm giá nằm ở mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Sau khi cộng dồn toàn bộ khuyến mại, mẫu MPV này được giảm đến 86 triệu đồng.

Mẫu MPV của Hyundai được giảm gần 90 triệu đồng trong tháng gần cuối năm. Ảnh: TC Motors.

So với các đại diện còn lại của phân khúc, doanh số của Stargazer không quá cao nhưng luôn là một lựa chọn đáng cân nhắc với nhóm khách hàng tài xế dịch vụ. Xe được bán tại Việt Nam với 3 phiên bản, giá dao động 489-599 triệu đồng.

Suzuki XL7 hybrid giảm 100% phí trước bạ

Suzuki XL7 Hybrid hiện là dòng MPV phổ thông duy nhất có trang bị hệ truyền động lai xăng-điện. Trong tháng 11, khách Việt mua Suzuki XL7 Hybrid tiếp tục được hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương giá trị khuyến mại 60 triệu đồng.

Suzuki XL7 Hybrid được ưu đãi 100% phí trước bạ. Ảnh: Đan Thanh.

Trước đó, mức khuyến mại này chỉ được áp dụng với các mẫu xe sản xuất năm 2024 nhằm xả kho lô xe tồn. Đây cũng là đại diện ghi nhận sức bán tốt nhất của Suzuki trong nhóm xe du lịch, với doanh số kỳ báo cáo tháng gần nhất đạt 249 chiếc.

MG G50 tặng bảo hiểm vật chất

Trong tháng 11, khách hàng mua 2 phiên bản của MG G50 được tặng kèm bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng. Sau quy đổi, giá bán của mẫu xe này giảm về mức 549-739 triệu đồng.

G50 tiếp tục là mẫu xe chiến lược của MG, hướng đến nhóm khách hàng tài xế xe dịch vụ. Ảnh: Đan Thanh.

Ngay từ khi ra mắt, G50 đã là sản phẩm chiến lược của hãng với chiến lược quen thuộc, định giá thấp hơn phân khúc. Với loạt khuyến mại được áp dụng liên tục, đây được kỳ vọng sẽ trở thành "con gà đẻ trứng vàng" tiếp theo của thương hiệu, như cách New MG5 MT và MG ZS từng thành công.