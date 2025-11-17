Tương lai của Mazda3

Các tin đồn cho rằng Mazda3 sẽ bị khai tử từ năm sau, thay thế bởi một xe điện phát triển thông qua hợp tác với Deepal của Trung Quốc.

Theo Carscoops, nhiều báo cáo cho biết Mazda3 rất có thể sẽ bị khai tử từ năm sau. Chưa có thông tin xác thực, nhưng cũng không có dấu hiệu nào cho thấy dòng xe gầm thấp này sẽ tiếp tục hiện diện trong danh mục sản phẩm tương lai của thương hiệu.

Ở thời điểm Mazda6 bị khai tử, nhiều người tin rằng Mazda sẽ thay thế sedan cỡ D này bằng một mẫu xe dẫn động cầu sau, trang bị động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng để cạnh tranh BMW M340i và Audi S4.

Tuy nhiên, sedan điện Mazda 6e/EZ-6 phát triển cùng Deepal mới là cái tên được hãng xe Nhật Bản lựa chọn. Chỉ một vài thị trường được tiếp cận mẫu xe này, trừ khu vực Bắc Mỹ.

Diễn biến này đặt ra nghi vấn liệu Mazda3 có thể được điện hóa và trở thành một mẫu xe Mazda khác có nguồn gốc Deepal hay không. Chuyên trang Carscoops nhận định điều này khả thi, bởi việc dựa vào mối quan hệ hợp tác với hãng xe điện thuộc tập đoàn Changan sẽ giúp Mazda kiểm soát chi phí phát triển.

Gần đây, Mazda nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cho Mazda 3e tại Australia, Anh và châu Âu, còn Deepal thì tiết lộ mẫu sedan nhỏ gọn L06. Dù tất cả chỉ dừng ở mức độ tin đồn, rất có thể Deepal L06 sẽ là nền tảng để Mazda phát triển chiếc Mazda 3e chạy điện.

Nếu Mazda quyết định phát triển theo hướng tương tự 6e, sedan điện Mazda 3e sẽ vay mượn phần lớn phần cứng hiện có của Deepal.

Bản thân chiếc L06 của Deepal dự kiến ra mắt với 2 tùy chọn, gồm xe điện phạm vi mở rộng (EREV) và biến thể thuần điện (BEV).

Deepal L06 EREV sẽ kết hợp động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên mạnh 97 mã lực với pin LFP dung lượng 28,39 kWh và motor điện 255 mã lực ở trục sau. Biến thể này có phạm vi hoạt động thuần điện 180 km theo chu trình WLTP, còn mức tiêu thụ nhiên liệu của động cơ xăng là khoảng 4,38 lít/100 km.

Biến thể BEV của Deepal L06 trang bị duy nhất motor điện ở trục sau, sản sinh công suất tối đa 268 mã lực. Hai tùy chọn pin 56 kWh và 69 kWh cho phạm vi hoạt động lớn nhất 670 km/lần sạc.

Khoang lái của Mazda 3e cũng được kỳ vọng sẽ thừa hưởng thiết kế từ Deepal L06 cũng như xu hướng trang bị nhiều màn hình mà Mazda đã làm trên CX-5 và EZ-60.

Trên Deepal L06, con chip buồng lái 3 nm đạt chuẩn ôtô sẽ vận hành màn hình HUD công nghệ thực tế tăng cường kích thước 50 inch, hệ thống thông tin giải trí và các tính năng trợ lái Level 2+. Trong đó, gói trợ lái nâng cao Level 2+ vận hành nhờ cảm biến LiDAR.

So với Mazda3 hiện tại, Deepal L06 sở hữu chiều dài tổng thể trội hơn đáng kể, đạt 4.830 mm. Nếu được phát triển tương tự, Mazda 3e sẽ khắc phục được vấn đề chật chội ở hàng ghế sau - một trong những điểm yếu lớn nhất của Mazda3 hiện tại.

Chuyên trang Carscoops thực hiện một bản dựng dành cho Mazda 3e, trong đó ngôn ngữ thiết kế Kodo quen thuộc được giữ nguyên. Phần đầu xe là sự phát triển từ mẫu Mazda 6e, với tấm ốp mặt trước phát sáng, hai bên là cụm đèn pha hai tầng tách rời và các cửa chớp lưới tản nhiệt chủ động đặt ở phần dưới của cản trước.

Phần thân xe nhìn ngang thể hiện những mảng thân uốn lượn, tay nắm cửa dạng bán phẳng và nóc xe kiểu coupe. Cụm LiDAR được bố trí phía trên kính chắn gió. Ở phía sau, xe trang bị bộ khuếch tán gió và dải đèn hậu kéo dài toàn chiều ngang, kết hợp các chi tiết dạng hình tròn.

Cần nhấn mạnh rằng Mazda ở thời điểm hiện tại vẫn chưa xác nhận liệu Mazda3 có được giới thiệu thế hệ tiếp theo hay không, hoặc một sản phẩm hợp tác với Changan sẽ trở thành cái tên thay thế.