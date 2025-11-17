Thi lý thuyết 128 lần vẫn chưa đỗ bằng lái ôtô

Người này phải chi ra tổng cộng khoảng 2.265 USD và trải qua hơn 90 giờ cho các đợt thi lý thuyết nhưng vẫn chưa đạt.

Chuyên trang Carscoops dẫn nguồn tin từ Hiệp hội ôtô Vương quốc Anh (AA) cho biết một người dân nước này đã thi lý thuyết 128 lần mà vẫn chưa đạt bằng lái ôtô. Người này cũng đã chi ít nhất 2.944 bảng Anh (khoảng 3.866 USD ) để cố gắng thi đỗ.

Dữ liệu của AA cũng cho thấy có một người khác vừa đỗ bằng lái sau lần thi lý thuyết thứ 75 hồi năm 2024. Với chi phí 23 bảng Anh (khoảng 30 USD ) mỗi lần thi lý thuyết, người này đã chi ra tổng cộng 1.725 bảng Anh (khoảng 2.265 USD ) cũng như trải qua hơn 90 giờ cho các đợt thi.

Hai người khác đã thi 37 lần mà chưa đỗ. Một người khác được báo cáo đã đỗ bằng lái ôtô sau 43 lần thi.

Các bài thi thực hành có thể khiến chi phí đội lên rất nhanh. AA cho biết tại Anh, chi phí mỗi lần thi thực hành là 60 bảng Anh ( 79 USD ) vào ngày thường và 75 bảng Anh ( 98 USD ) vào cuối tuần hoặc buổi tối.

“Có nhiều lý do khiến ai đó cảm thấy bài thi lý thuyết khó và phải thi lại nhiều lần trước khi đậu. Dù vậy, số lượng thi lại nhiều là trường hợp ngoại lệ, không phải phổ biến”, Emma Bush - Giám đốc của trường dạy lái AA - cho biết.

Người này cho rằng bài thi lý thuyết bằng lái ôtô tại Anh đòi hỏi nhiều kiến thức khác nhau, bao gồm hiểu biết về biển báo giao thông, khoảng cách dừng xe hay kỹ năng nhận diện nguy hiểm.

Bài thi lý thuyết bằng lái ôtô tại Anh. Ảnh: Driver & Vehicle Standards Agency.

Bài thi lý thuyết bằng lái ôtô tại Anh được giới thiệu vào năm 1996, chia làm 2 phần. Bài thi đầu tiên là 50 câu hỏi trắc nghiệm dựa trên Luật Giao thông đường bộ, còn bài thứ 2 là kiểm tra nhận thức nguy hiểm, trong đó người tham gia phải nhận diện các mối nguy hiểm trong video mô phỏng.

Người tham gia kỳ thi cần trả lời đúng 43/50 ở bài thi đầu tiên và đạt 44/75 câu chính xác trong bài kiểm tra nhận thức nguy hiểm. Những người đạt cả 2 phần mới có thể đăng ký thi thực hành.