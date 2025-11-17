BYD Han thế hệ mới lộ diện - dài hơn, đổi thiết kế

Thế hệ mới của mẫu sedan điện được tăng chiều dài, thay đổi thiết kế ngoại hình và nhiều khả năng sở hữu gói công nghệ an toàn ở cấp độ cao hơn.

Theo Car News China, loạt hình ảnh thế hệ mới của BYD Han chạy thử trên đường đã được chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Dù được ngụy trang kỹ lưỡng, nguyên mẫu này vẫn cho thấy những thay đổi ngoại hình ở mẫu sedan điện. Chiều dài tổng thể của xe cũng tăng đáng kể so với BYD Han hiện tại.

Các hình ảnh cho thấy BYD Han vẫn trung thành với ngôn ngữ thiết kế Dragon Face, tuy nhiên với nắp ca-pô thiết kế dạng vỏ sò, thân xe với các đường viền mượt mà hơn và sử dụng tay nắm cửa ẩn.

Các thay đổi này được cho là nhằm cải thiện tính khí động học của mẫu sedan điện cỡ lớn.

Một mô-đun LiDAR xuất hiện trên nóc xe - chỉ dấu cho thấy BYD Han thế hệ tiếp theo sẽ được trang bị gói công nghệ trợ lái nâng cao ở cấp độ cao hơn. Cụm đèn hậu được nâng cấp, nhiều khả năng sử dụng thiết kế Phoenix Feather.

Bên cạnh chiều dài ước tính đến gần 5,2 m, BYD Han thế hệ mới cũng nhiều khả năng sẽ được phát triển trên kiến trúc điện 900 V, kết hợp giữa motor điện với động cơ Xiaoyun 1.5 TI hiệu suất cao.

Cư dân mạng Trung Quốc cho rằng biến thể hybrid cắm sạc của BYD Han thế hệ tiếp theo sẽ có phạm vi hoạt động thuần điện khoảng 300 km.

Mẫu sedan điện cũng có thể đi kèm công nghệ sạc nhanh, giúp bổ sung đáng kể phạm vi hoạt động thuần điện trong một thời gian ngắn.

BYD Han ở Việt Nam là bản thuần điện. Ảnh: Phong Vân.

Tại Việt Nam, BYD Han ra mắt khách Việt vào tháng 10/2024, chỉ có một phiên bản kèm giá bán 1,489 tỷ đồng .

BYD Han ở Việt Nam là bản thuần điện, được trang bị 2 motor với tổng công suất 509 mã lực, mô-men xoắn cực đại 700 Nm, dẫn động 4 bánh electric-AWD cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây.

Bộ pin Blade dung lượng 85,44 kWh cho phép mẫu sedan điện hoạt động trên quãng đường 521 km/lần sạc đầy, công bố theo chu trình WLTP.