Bị phạt tới 10 triệu đồng nếu chở trẻ em bằng xe máy không đúng cách

Nếu vi phạm quy định này, người điều khiển ngoài phạt tiền còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 10-12 tháng.

Ảnh: Hoài Bảo.

Không chỉ quy định về mức xử phạt khi chở trẻ em dưới 10 tuổi ở ghế phụ với ôtô, Nghị định 168 còn có chế tài với người điều khiển môtô, xe gắn máy chở trẻ em không đúng cách.

Cụ thể, điểm h khoản 9 Điều 7 Nghị định 168 quy định mức xử phạt 8-10 triệu đồng với người điều khiển môtô, xe gắn máy ngồi phía sau vòng tay qua người ngồi trước để điều khiển xe, trừ trường hợp chở trẻ em dưới 6 tuổi ngồi phía trước.

Trong trường hợp vi phạm, người điều khiển môtô, xe gắn máy còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng.

Cũng trong Nghị định này, điểm g khoản 2 Điều 7 quy định mức phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng với người điều khiển xe 2 bánh chở theo 2 người trên xe, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 12 tuổi, người già yếu hoặc người khuyết tật.

Các quy định này đồng nghĩa người điều khiển môtô, xe gắn máy sẽ bị phạt tối đa 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tối đa 12 tháng nếu chở trẻ em từ 6 tuổi trở lên ngồi phía trước.

Với trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi, người điều khiển môtô, xe gắn máy sẽ không bị xử phạt nếu cho trẻ ngồi phía sau cùng với một người lớn khác.

Chỉ được chở một trẻ em từ 12 tuổi trở lên bằng xe máy. Ảnh minh họa: Hoài Bảo.

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên sẽ được xem như người lớn khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe 2 bánh. Do đó, tài xế sẽ chỉ được phép chở một trẻ ở độ tuổi này ngồi sau lưng, có thể kèm thêm một trẻ dưới 6 tuổi khác phía trước nếu có.

Liên quan đến các quy định này, Phòng CSGT - Công an TP.HCM khuyến cáo trẻ em dưới 6 tuổi có thể ngồi ở phía trước người điều khiển môtô, xe gắn máy và phải được đặt trên ghế dành cho trẻ em.

Đối với trẻ từ 6 tuổi trở lên, vị trí an toàn khi cho trẻ ngồi trên môtô, xe gắn máy là phía sau xe và đi kèm một người lớn. Trong trường hợp không có người lớn đi kèm, trẻ em phải ngồi phía sau người điều khiển kết hợp với sử dụng đai an toàn.

Phòng CSGT - Công an TP.HCM cũng khuyến cáo trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi ngồi trên môtô, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng và có cài quai đúng quy cách. Cần lựa chọn mũ bảo hiểm vừa vặn với kích thước đầu của các em nhằm phát huy tối đa khả năng bảo vệ khi không may xảy ra sự cố trên đường.

Các quy định liên quan đến chở trẻ em bằng xe máy đã có hiệu lực từ đầu năm nay. Riêng chế tài xử phạt cho việc chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m ngồi ở hàng ghế trước ôtô sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.