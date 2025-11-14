Ôtô chạy dịch vụ có cần trang bị sẵn ghế trẻ em?

Quy định về trang bị an toàn sử dụng cho trẻ em khi di chuyển bằng ôtô là không quá khác biệt giữa xe gia đình với xe dịch vụ.

Từ đầu năm sau, trẻ em đi cùng trên ôtô phải ngồi hàng ghế sau, sử dụng thiết bị an toàn phù hợp nếu nhỏ hơn 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m.

Quy định này đã gây ra ít nhiều băn khoăn, ở cả nhóm gia đình lẫn trong giới kinh doanh dịch vụ vận tải.

Xe dịch vụ có cần ghế trẻ em?

Trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, khoản 1 Điều 46 có đề cập quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đối với ôtô chở trẻ em mầm non và học sinh.

Bên cạnh quy định về đăng ký, đăng kiểm hay bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị cảnh báo và chống bỏ quên, ôtô kinh doanh vận tải chở chở trẻ em mầm non hoặc học sinh tiểu học còn buộc phải có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi, hoặc sử dụng loại xe có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định của pháp luật.

Ghế nâng (booster seat) là một trong những trang bị an toàn cho trẻ em khi di chuyển bằng ôtô. Ảnh: The Car Seat Lady.

Như vậy, ôtô chạy dịch vụ cũng cần phải bố trí trang bị an toàn phù hợp khi chở trẻ em mầm non hoặc học sinh tiểu học.

Trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m lại thường thuộc về nhóm "trẻ em mầm non hoặc học sinh tiểu học". Như vậy, quy định liên quan đến chở trẻ em trên ôtô gần như không có quá nhiều điểm khác biệt giữa xe gia đình với xe chạy dịch vụ.

Tài xế có cần mua sẵn ghế?

Lúc này, chưa có hướng dẫn nào được các đơn vị cung cấp dịch vụ taxi công nghệ gửi đến khách hàng liên quan đến vận chuyển trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m.

Chưa có hướng dẫn cụ thể về ghế ngồi an toàn cho trẻ em trên taxi, ôtô chạy dịch vụ. Ảnh minh họa: Thế Bằng.

Trên website chính thức của ứng dụng Be, hiện chỉ tồn tại quy định liên quan đến độ tuổi trẻ em khi sử dụng dịch vụ. Ứng dụng này cho biết với trẻ em chưa đủ 6 tuổi thì trong mọi trường hợp, Be chỉ chấp nhận cung cấp dịch vụ khi trẻ đi cùng người đã thành niên.

Các ứng dụng gọi xe khác tại Việt Nam như Grab, Xanh SM và cả dịch vụ taxi truyền thống như Vinasun đều chưa có hướng dẫn nào liên quan đến vận chuyển trẻ em.

Trước quy định trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 liên quan đến vận chuyển trẻ em bằng ôtô, nhiều tài xế bày tỏ sự băn khoăn, cho rằng việc lắp sẵn ghế trẻ em hoặc vận chuyển ghế theo xe có thể ảnh hưởng đến khả năng phục vụ các trường hợp khách hàng khác.

Cụ thể, việc lắp ít nhất một ghế trẻ em phía sau sẽ giảm số lượng khách tối đa mà xe có thể phục vụ, qua đó giới hạn tệp khách hàng của tài xế. Ghế trẻ em cũng thường có kích thước lớn, do đó chứa trong khoang hành lý gần như bất khả thi.

Các vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh của ghế ngồi trẻ em nếu phải phục vụ quá nhiều lượt cũng được quan tâm, cả từ phía khách hàng là phụ huynh lẫn nhóm tài xế chạy xe dịch vụ.

Ghế ngồi trẻ em có kích thước lớn, chiếm hẳn một vị trí ở hàng sau. Ảnh: Phúc Hậu.

Tại Singapore, ứng dụng gọi taxi công nghệ Grab lại có hướng dẫn chi tiết hơn cho những hành khách có trẻ em đi cùng.

Khách hàng của Grab ở đảo quốc sư tử có thể tự mang theo ghế trẻ em để sử dụng khi gọi taxi công nghệ, hoặc lựa chọn từ một danh sách các dịch vụ taxi mà Grab cung cấp.

Cụ thể, một số xe sẽ trang bị sẵn ghế ngồi dành cho trẻ 1-3 tuổi và có chiều cao dưới 1 m. Ghế ngồi an toàn cho trẻ loại này sẽ có phí thuê ở mức 5 SGD/ghế/chuyến, tương đương khoảng 3,85 USD .

Với trẻ em 4-7 tuổi và chiều cao 1-1,35 m, Grab Singapore sẽ cung cấp thiết bị mang tên ClypX, giúp hạ vị trí dây đai chéo sao cho không cắt vào mặt hoặc cổ của trẻ em, đồng thời giữ dây đai ngang hông đúng vị trí xương chậu. Thiết bị này hoặc ghế nâng sẽ có giá thuê 2 SGD, tương đương khoảng 1,54 USD /cái/chuyến xe.

Tại Singapore, dịch vụ taxi công nghệ kèm ghế trẻ em có giá cao hơn. Ảnh: ST.

Các khoản phí nói trên là nguyên nhân khiến dịch vụ taxi công nghệ do Grab cung cấp tại Singapore nếu đi kèm ghế an toàn hoặc ghế nâng sẽ có giá cao hơn.

Chẳng hạn trong một chuyến đi dưới đây, dịch vụ taxi thông thường có giá khởi điểm 11 SGD (khoảng 8,46 USD ) nhưng nếu khách hàng chọn taxi cho 3 người kèm một ghế em bé, giá chuyến đi sẽ tăng lên thành 16 SGD, tức khoảng 12,3 USD .

Ngoài chi phí thuê thiết bị an toàn theo chính sách, khoảng chênh lệch trong giá tiền giữa 2 dịch vụ taxi có thể cũng nhằm bù đắp một phần cho tài xế, do việc trang bị sẵn ghế ngồi sẽ hạn chế ít nhiều số lượng khách hàng mà xe có thể phục vụ.

Việc Grab Singapore phát triển taxi có trang bị sẵn ghế ngồi thành một dịch vụ đặc thù do vậy khá hợp lý. Khách hàng có quyền lựa chọn tự mang theo ghế an toàn và gọi taxi giá rẻ thông thường, hoặc chi nhiều hơn để được sử dụng taxi trang bị sẵn ghế trẻ em.

Nhìn chung, Việt Nam lúc này chưa có hướng dẫn cụ thể nào dành cho nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải, liên quan đến thiết bị an toàn sử dụng bắt buộc cho hành khách là trẻ em.

Với việc thời hạn áp dụng quy định sắp đến gần, nhiều khả năng các hãng taxi sẽ sớm có động thái cụ thể. Các ứng dụng taxi công nghệ tại Việt Nam như Xanh SM, Be hay Grab có thể tham khảo cách làm của Grab Singapore như đề cập phía trên.

Về phần mình, các gia đình có trẻ nhỏ dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m khi có nhu cầu di chuyển bằng taxi có thể tự chủ động trang bị thiết bị an toàn phù hợp, chẳng hạn ghế ngồi trẻ em hoặc ghế nâng, để không ảnh hưởng đến trải nghiệm.