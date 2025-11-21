Ôtô Trung Quốc đạt điểm an toàn cao nhất châu Âu

Bài kiểm tra do Euro NCAP thực hiện cho thấy ôtô Trung Quốc Leapmotor B10 có điểm an toàn cao nhất.

Theo InsideEV, ôtô Trung Quốc từng “nổi tiếng” với điểm số thấp trong các bài kiểm tra an toàn, nhưng mọi thứ đang thay đổi nhanh chóng.

Bảng xếp hạng điểm số an toàn Euro NCAP cho thấy phần lớn mẫu xe an toàn nhất hiện nay là sản phẩm của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc.

Tổ chức này gần đây công bố kết quả từ loạt thử nghiệm mới, bổ sung 23 mẫu xe. Kết quả sau cùng, cái tên an toàn nhất sở hữu điểm số Euro NCAP cao nhất được xác định là hatchback điện Leapmotor B10.

Leapmotor B10 dẫn đầu điểm số an toàn Euro NCAP. Ảnh: Leapmotor.

Cụ thể, Leapmotor B10 đạt 93% ở hạng mục bảo vệ trẻ em và 85% ở hạng mục hỗ trợ an toàn, được Euro NCAP trao tặng xếp hạng 5 sao.

Volvo EX90 cũng tham gia loạt bài kiểm tra của Euro NCAP nhưng được xếp hạng thấp hơn Leapmotor B10. Theo InsideEVs, điều này chỉ ra sự thay đổi của ngành công nghiệp ôtô trong lĩnh vực an toàn, đồng thời cho thấy các hãng xe Trung Quốc đã phát triển đến mức nào.

Trong danh sách của Euro NCAP, xếp sau Leapmotor B10 là Mercedes-Benz CLE chạy xăng và Hongqi EHS7 - một SUV điện Trung Quốc khác. Volvo EX90, BYD Seal 6 và Tesla Model Y phiên bản nâng cấp là những cái tên tiếp theo trong danh sách.

Trong tổng cộng 23 mẫu xe mới tham gia đợt kiểm tra của Euro NCAP, cả 4 mẫu xe Trung Quốc đều đạt điểm an toàn tối đa.

Mẫu xe Xếp hạng sao an toàn Khả năng bảo vệ người lớn trên xe Khả năng bảo vệ trẻ em trên xe Khả năng bảo vệ người đi bộ, người đi xe đạp Khả năng bảo vệ của hệ thống trợ lái Leapmotor B10 5 93% 93% 84% 85% Mercedes-Benz CLE Coupé 5 93% 89% 87% 83% Hongqi EHS7 5 93% 85% 82% 83% Volvo EX90 5 92% 93% 82% 86% BYD Seal 6 5 92% 90% 84% 85% Tesla Model Y 5 91% 93% 86% 92%

Chuyên trang InsideEVs lưu ý loạt ôtô Trung Quốc bán ở châu Âu không hoàn toàn giống các mẫu xe kinh doanh tại thị trường quốc gia tỷ dân.

Nhóm xe Trung Quốc bán ở châu Âu hầu hết phải được trang bị nhiều cải tiến nhằm tuân thủ các quy định an toàn châu Âu. Thông tin này đã được một số đại diện hãng xe Trung Quốc ở châu Âu xác nhận với InsideEVs.