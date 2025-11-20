Tham vọng của BYD tại châu Âu

BYD kỳ vọng tăng tốc mở rộng sức ảnh hưởng tại thị trường lục địa già, bất chấp các chính sách thuế quan mới dành cho ôtô nguồn gốc Trung Quốc.

Theo Carscoops, BYD từng là cái tên khá xa lạ, hiếm khi hiện diện trên đường phố châu Âu nhưng trong khoảng 5 năm qua, nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đã phát triển thành một thế lực toàn cầu, mở rộng sang các thị trường mới nhanh hơn bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào.

Bất chấp chính sách thuế quan mới của châu Âu dành cho ôtô sản xuất tại Trung Quốc, BYD được cho là không có ý định giảm tốc độ phát triển ở thị trường lục địa già.

BYD xem châu Âu là một trong những thị trường mới quan trọng, dự kiến đạt khoảng 1.000 điểm bán lẻ trên khắp lục địa trước khi năm 2025 khép lại. Đáng chú ý, đây sẽ chỉ là khởi đầu cho những gì mà nhà sản xuất ôtô này lên kế hoạch cho năm sau.

Tại một sự kiện gần đây, Maria Grazia Davino - Giám đốc vùng châu Âu của BYD - đã xác nhận kế hoạch tăng gấp đôi sự hiện diện tại khu vực vào năm 2026. Nữ lãnh đạo BYD châu Âu cho rằng việc mở rộng là cần thiết để giành giật thị phần trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao của thị trường.

Bà Maria Grazia Davino cho biết BYD đang theo đuổi một chiến lược nội địa hóa dài hạn. Hãng xe Trung Quốc hiện hoạt động tại 29 thị trường châu Âu và đang lên kế hoạch sản xuất tại chỗ nhiều hơn để bán cho khách hàng, giảm sự phụ thuộc vào hoạt động nhập khẩu cũng như tăng cường mối quan hệ với các nền kinh tế địa phương.

Chìa khóa cho nỗ lực này nằm ở trung tâm sản xuất mới có quy mô lớn của BYD tại Hungary, dự kiến sớm đi vào hoạt động.

Trong 9 tháng đầu năm nay, doanh số BYD tại châu Âu đã tăng hơn 3 lần để đạt 80.807 xe. Nhà máy của hãng tại Hungary chưa chính thức đi vào hoạt động nhưng BYD đã cân nhắc khả năng mở thêm nhà máy tại Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha.

“Nội địa hóa tại khu vực đã phát triển như châu Âu là một dự án rất quan trọng, đòi hỏi kiến thức, sự tận tâm cũng như đầu tư và nguồn lực ở mọi cấp độ”, bà Maria Grazia Davino nhận định.