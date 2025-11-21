Ngân sách 900 triệu, chọn ôtô nào cho gia đình 4 người?

Với ngân sách khoảng 900 triệu đồng, đâu sẽ là lựa chọn ôtô phù hợp với gia đình 4 thành viên, thường xuyên di chuyển trong phố.

Ngân sách khoảng 900 triệu đồng là mức chi phí "vàng" để sở hữu một chiếc ôtô mới tại thị trường Việt Nam. Với số tiền này, người mua có thể tiếp cận được hầu hết phiên bản tiêu chuẩn hoặc bản giữa của phân khúc SUV/Crossover cỡ C, sedan hạng C, thậm chí là các dòng xe bán tải.

Tuy nhiên với gia đình 4 người và thường xuyên di chuyển nội đô, những mẫu xe gầm cao là tùy chọn phù hợp hơn. Dưới đây là những mẫu SUV tầm giá dưới 900 triệu đồng dành cho gia đình được Tri Thức - Znews tổng hợp.

Hyundai Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt

Tucson phiên bản 2.0 Xăng Đặc biệt thường được xem là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng yêu thích sự cân bằng. Với mức giá niêm yết nằm trong tầm 900 triệu, đây là phiên bản trang bị đầy đủ nhất các tính năng nội thất và an toàn cơ bản của Hyundai.

Xe ghi điểm với thiết kế Parametric Dynamics độc đáo, nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc với màn hình cong kép 10.25 inch và các tính năng an toàn, hỗ trợ người lái, trang bị giải trí...

Hyundai Tucson là lựa chọn phù hợp nhờ động cơ mạnh mẽ, trang bị an toàn đầy đủ. Ảnh: Đan Thanh.

Phiên bản này vẫn sử dụng động cơ xăng 2.0 L hút khí tự nhiên, công suất khoảng 156 mã lực, mô men xoắn cực đại 192 Nm, duy trì sự ổn định. Với mức giá 859 triệu đồng, phiên bản này sở hữu hệ thống an toàn SmartSense mới nhất, ADAS, và Cruise Control.

Ford Territory Titanium X

Territory Titanium X là phiên bản cao cấp nhất, tập trung vào công nghệ thông minh và trải nghiệm lái xe chắc chắn, đặc trưng của Ford.

Một trong những ưu điểm của Territory là kích thước. Xe sở hữu trục cơ sở lớn giúp không gian cabin rộng rãi bậc nhất phân khúc, mang lại trải nghiệm thoải mái cho người ngồi ở hàng ghế sau.

Phiên bản này tiếp tục được trang bị động cơ 1.5 L EcoBoost tăng áp (khoảng 160 mã lực) kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp, mang lại sức kéo và cảm giác lái ổn định, khỏe khoắn nhưng vẫn cho cảm giác êm ái.

Kích thước của Ford Territory sẽ là ưu điểm với các gia đình đông thành viên. Ảnh: Phong Vân.

Đặc biệt, Territory Titanium X sở hữu gói công nghệ an toàn Ford Co-Pilot 360 đầy đủ (ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn, phanh tự động khẩn cấp), nội thất cao cấp với ghế da đục lỗ, làm mát. Ngoài ra, tùy chọn cao cấp cũng có khả năng kết nối và điều khiển qua ứng dụng FordPass.

Hiện phiên bản Titanium X đang được bán với giá 896 triệu đồng.

Kia Sportage 2.0G Signature X Line

Khác với các cái tên khác cùng phân khúc, Sportage luôn là mẫu xe ghi điểm nhờ thiết kế và độ chịu chơi. Bản X-Line mang phong cách thể thao, cá tính mạnh mẽ, khác biệt so với các đối thủ cùng phân khúc.

Điểm nhấn của xe đến từ thiết kế và các trang bị nội, ngoại thất. Bên trong khoang lái, Sportage vẫn được trang bị hiện đại với nội thất bọc da, màn hình giải trí lớn, ghế lái/hành khách chỉnh điện, làm mát/sưởi. Phiên bản này cũng sở hữu đầy đủ các tính năng ADAS Smart Cruise Control, hỗ trợ giữ làn...

Kia Sportage luôn được đánh giá cao về thiết kế. Ảnh: Thaco.

Tại Việt Nam, Kia Sportage 2.0G Signature X-Line được bán với giá 899 triệu đồng.

BYD Sealion 6

Sealion 6 sẽ là cái tên đặc biệt trong tầm giá 900 triệu đồng. Khác với các đại diện từ Hàn Quốc hay Nhật Bản, Sealion 6 sở hữu hệ truyền động lai PHEV.

Sức mạnh của xe được kết hợp giữa motor điện trục trước và động cơ xăng 1.5L cho tổng công suất 214 mã lực, mô men xoắn cực đại 300 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp ở 100 km đầu tiên là 1,1L, mức trung bình khoảng 3,5-4,7L/100 km.

BYD Sealion 6 là lựa chọn thú vị với người muốn trải nghiệm động cơ PHEV. Ảnh: Phong Vân.

Xe được trang bị pin BYD Blade 18,3 kWh, cho quãng đường hoạt động thuần điện khoảng 100 km/lần sạc theo chuẩn NEDC, tương đương 85 km/lần sạc theo chuẩn WLTP. Khi được đổ đầy xăng và sạc đủ pin, xe có thể di chuyển hơn 1.200 km mà không cần tái nạp nhiên liệu.

Tại Việt Nam, BYD Sealion 6 được bán với 2 phiên bản, giá lần lượt là 839 triệu cho bản Dynammic, 936 triệu đồng cho bản Premium.

Jaecoo J7 PHEV SHS

Nếu BYD Sealion 6 hướng đến khách hàng yêu thích xe lái phố, thời trang và hiện đại, đồng hương Jaecoo J7 sẽ là đại diện có thiết kế mạnh mẽ, hầm hố hơn, phù hợp với khách hàng yêu thích phong cách off-road.

Jaecoo J7 PHEV thu hút khách hàng yêu thích thiết kế mạnh mẽ, phong cách off-road. Ảnh: Omoda&Jaecoo.

Trên phiên bản PHEV, Jaecoo J7 sử dụng kết hợp động cơ TGI DHE tăng áp dung tích 1.5L với motor điện, cho ra tổng công suất tối đa 342 mã lực, mô-men xoắn cực đại 525 Nm. Xe sử dụng hộp số DHT chuyên biệt, cho mức tiêu thụ nhiên liệu thấp ấn tượng 0,84 lít/100 km.

Mẫu xe có giá niêm yết khoảng 969 triệu nhưng với các ưu đãi được áp dụng xuyên suốt, người mua có thể sở hữu mẫu SUV này với mức giá khoảng 879 triệu đồng.