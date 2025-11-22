Mazda2 thế hệ mới sắp xuất hiện

Mazda2 bước sang năm thứ 12 tại thị trường Nhật Bản với một chút nâng cấp về trang bị tiêu chuẩn, kéo dài vòng đời của mẫu xe cỡ nhỏ này.

Mazda2 là một trong những mẫu hatchback subcompact lâu đời nhất đang được bán, với thế hệ hiện tại đã tồn tại hơn một thập kỷ.

Dù có nhiều báo cáo gần đây về khả năng ngừng sản xuất, Mazda vừa công bố một vài cập nhật mẫu xe cho năm 2026 đối với sản phẩm cơ sở này tại Nhật Bản, tiếp tục kéo dài vòng đời của nó.

Thế hệ thứ 3 của Mazda2 được giới thiệu vào tháng 7/2014, là phiên bản sản xuất của mẫu concept Hazumi ra mắt cùng năm. Mẫu hatchback nhỏ gọn này đã nhận được hai lần nâng cấp giữa chu kỳ (facelift) vào năm 2019 và 2023, cùng với nhiều bản cập nhật mẫu xe khác trong suốt quá trình.

Đối với năm 2026, Mazda2 được hưởng lợi từ những thay đổi nhỏ trong trang bị tiêu chuẩn. Cụ thể, phiên bản cơ sở 15C II được trang bị tiêu chuẩn Gói Tiện ích (Utility Package) bao gồm hàng ghế sau chia tỷ lệ 60/40 và cửa sổ sau được làm tối màu.

Mazda2 tại Nhật Bản có thêm phiên bản 15MB, được nâng cấp trang bị ngoại thất kiểu xe đua. Ảnh: Mazda.

Phiên bản 15 BD i Selection II được bổ sung Gói Kết nối Mazda (Mazda Connect Package) với màn hình thông tin giải trí 8,8 inch, Gói An toàn 360 độ (360° Safety Package) bao gồm camera 360 độ, cảm biến đỗ xe phía trước và gương chiếu hậu chống chói tự động, cùng với bộ thu tín hiệu TV kỹ thuật số. Cuối cùng, phiên bản 15 Sport II được trang bị tiêu chuẩn tính năng sưởi ghế và sưởi vô lăng.

Phiên bản thú vị nhất trong dòng sản phẩm là 15MB (Motorsports Based), được giữ nguyên với thông số kỹ thuật tối giản, động cơ mạnh hơn một chút và hộp số sàn 6 cấp, nhằm mục đích phục vụ như một nền tảng cơ sở cho các bản độ xe đua. Ngoài ra, còn có một biến thể với ghế hành khách xoay, phù hợp cho người khuyết tật.

Mazda tiếp tục cung cấp nhiều phụ kiện khác nhau, bao gồm các chủ đề ngoại thất Rookie Drive, Clap Pop, Sci Fi với các điểm nhấn đầy màu sắc. Khách hàng tìm kiếm một thứ gì đó thể thao hơn cũng có thể đặt mua bộ bodykit tùy chọn từ AutoExe đi kèm với bộ chia gió, cánh gió sau, bộ khuếch tán, khe thông gió cản sau, lò xo hạ gầm và ống xả mạ chrome.

Không có thay đổi nào dưới nắp capô, nơi chúng ta vẫn tìm thấy động cơ xăng Skyactiv G 1.5 lít hút khí tự nhiên tạo ra công suất 109 mã lực (hoặc 114 mã lực ở phiên bản 15MB). Sức mạnh được truyền tới cầu trước hoặc cả 4 bánh thông qua hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp.

Nhà sản xuất ôtô đang nhận đơn đặt hàng trước cho Mazda2 2026 tại các đại lý Nhật Bản, trước khi bắt đầu bán hàng vào đầu tháng 12.

Tại Việt Nam, Mazda2 không phải cái tên có sức bán quá tốt. Ảnh: Hoàng Tuấn.

Giá khởi điểm từ 1,7 triệu Yen (khoảng 11.000 USD ) cho phiên bản cơ sở 15C II dẫn động cầu trước, và tăng lên 2,5 triệu Yen (khoảng 16.000 USD ) cho phiên bản cao cấp nhất 15 Sport+ dẫn động 4 bánh.

Mazda2 đã bị loại khỏi thị trường Vương quốc Anh vào đầu năm nay. Kể từ năm 2021, công ty đã cung cấp một mẫu Mazda2 Hybrid không liên quan, thực chất là một chiếc Toyota Yaris Hybrid được đổi huy hiệu, và vẫn được bán ở Châu Âu và Vương quốc Anh.

Tại Việt Nam, Mazda2 được bán với giá dao động 418-508 triệu đồng cho 4 phiên bản. Dù vậy, mẫu hatchback vẫn khá chật vật trong cuộc đua doanh số mỗi tháng. Vào kỳ báo cáo gần nhất, mẫu xe này ghi nhận chưa đến 500 chiếc được bán ra thị trường.