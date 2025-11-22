Bentley bị kiện vì xe hư phanh, gây tai nạn chết người

Gia đình nạn nhân cho rằng chính những lỗi kỹ thuật từng khiến Bentley Flying Spur 2022 bị triệu hồi đã gây nên tai nạn thảm khốc này.

Theo Carscoops, năm 2023, cặp vợ chồng Kurt Villani và Monica Villani, đã lên kế hoạch tham dự một buổi hòa nhạc ở Toronto (Canada) và ngay trước khi xảy ra tai nạn, họ đã dừng lại ở Casino Seneca Niagara ở Thác Niagara để đổi tiền.

Ông Kurt khi đó cầm lái chiếc Bentley Flying Spur hướng tới cửa khẩu Rainbow Bridge thì chiếc xe đột ngột tăng tốc. Vụ va chạm được camera giám sát ghi lại, đã diễn ra cực kỳ dữ dội và khiến Chính phủ buộc phải đóng cửa tạm thời một trong những cửa khẩu biên giới bận rộn nhất Bắc Mỹ.

Và đến nay, vụ kiện tụng liên quan đến tai nạn này mới được đưa ra truyền thông. Đơn kiện từ gia đình nạn nhân cáo buộc rằng chiếc sedan hạng sang đã bị trục trặc, khiến nó tăng tốc mất kiểm soát lao về phía trạm hải quan.

Theo đơn kiện dài 33 trang được đệ trình bởi gia đình của ông Kurt và bà Monica Villani, hệ thống điều khiển bướm ga điện tử của chiếc Bentley đã gặp lỗi mà không có cảnh báo.

Chiếc Bentley trong vụ tai nạn bốc cháy dữ dội. Ảnh: OSINTdefender.

Họ cáo buộc rằng điều này đã gây ra sự tăng tốc đột ngột, khiến chiếc xe chệch hướng, đâm vào lề đường, bay lên không trung vài trăm m, rồi đâm sầm vào trạm an ninh biên giới trước khi bốc cháy.

Đơn kiện cũng nêu rõ rằng chiếc xe hoặc thiếu hệ thống ghi đè phanh (brake override system) hoạt động, hoặc hệ thống này đã không kích hoạt, dẫn đến những gì đơn kiện mô tả là "hậu quả thảm khốc."

Vụ kiện gọi tên Bentley Motors, Volkswagen, và hai đại lý, Suburban Exotic Motorcars of Michigan cùng Troy Exotics, là bị đơn.

Gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường thiệt hại, cáo buộc nhà sản xuất ôtô và các đối tác đã có "hành vi cẩu thả, liều lĩnh và bất cẩn."

Đáng chú ý, 2 năm trước vụ tai nạn, Bentley đã đưa ra lệnh triệu hồi tại Châu Âu và Úc đối với các mẫu Flying Spur đời 2018 đến 2021 vì lỗi bàn đạp ga có thể bị kẹt và gây ra hiện tượng tăng tốc ngoài ý muốn.

Tuy nhiên, không có lệnh triệu hồi tương đương nào được ban hành đối với các xe được bán tại Mỹ. Đây cũng điểm mà các luật sư của gia đình Villani nhấn mạnh là trọng tâm của vụ kiện.