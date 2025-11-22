Volkswagen bị kiện vì phím bấm cảm ứng trên xe

Một vụ kiện tập thể cáo buộc các nút cảm ứng trên vô lăng xe điện ID.4 có thể vô tình kích hoạt hệ thống ga tự động, nhưng Volkswagen đã đệ trình đề nghị bác bỏ.

Vài tháng sau khi Volkswagen bị kiện tại Mỹ với cáo buộc các nút cảm ứng trên vô lăng của mẫu ID.4 gây rủi ro về an toàn, công ty đã đệ trình một kiến nghị yêu cầu bác bỏ vụ kiện.

Vì một vụ kiện như thế này có thể gây ra ảnh hưởng lớn trước khi được đưa ra tòa, VW đang cố gắng dập tắt nó trước khi nó trở thành một cuộc chiến pháp lý kéo dài và tốn kém.

Vụ kiện tập thể, được đệ trình tại Tòa án Quận Mỹ cho Quận New Jersey, lập luận rằng người lái xe có thể vô tình kích hoạt hệ thống Ga tự động Thích ứng (Adaptive Cruise Control-ACC) chỉ bằng một cái chạm nhẹ tay vào các nút cảm ứng trên vô lăng.

Hai nguyên đơn được nêu tên trong vụ kiện cho biết họ "kinh hoàng và ngần ngại" khi lái xe vì rủi ro này.

Mặc dù việc vô tình kích hoạt hệ thống ga tự động thích ứng của xe có thể gây bối rối, Volkswagen lưu ý rằng không có nguyên đơn nào trong số 2 người phải ngừng lái xe do lỗi bị cáo buộc.

Phím cảm ứng trên vô lăng của Volkswagen ID.4 vô tình khiến người lái gặp khó khăn khi cầm lái. Ảnh: Carscoops.

Một nguyên đơn, bà Janice Beecher, cho biết bà đã vô tình chạm vào nút ACC khi đang đỗ xe, cáo buộc chiếc ID.4 sau đó tăng tốc và đâm vào một cái cây. Volkswagen phản bác rằng bà Beecher chưa bao giờ tuyên bố đã đạp phanh trong suốt sự cố.

Công ty cho biết thêm, mặc dù bà Beecher đã báo cáo sự cố, bộ ghi dữ liệu sự kiện của chiếc ID.4 không hề ghi lại bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự kiện đó đã xảy ra.

Đối với nguyên đơn thứ hai, ông Omar Hakkaoui, ông cho biết vợ mình đã làm hỏng chiếc ID.4 của họ sau khi nó đột ngột tăng tốc trong đường lái xe vào nhà. Tuy nhiên, theo Volkswagen, ông Hakkaoui chưa hề cáo buộc rằng vợ mình đã chạm vào các nút điều khiển ACC trên vô lăng.

Hãng ôtô Đức lập luận rằng các yêu cầu bảo hành trong vụ kiện tập thể là thiếu sót và các nguyên đơn đã không xác định rõ ràng lỗi mà họ tin là ảnh hưởng đến mẫu crossover điện này.

Volkswagen cũng khẳng định rằng vụ kiện không nên được tiếp tục dưới hình thức kiện tập thể vì các nguyên đơn sống ở Massachusetts và Connecticut và không thể đại diện cho các chủ sở hữu sống bên ngoài các tiểu bang đó.