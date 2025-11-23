Loại bỏ bản giá rẻ, Volvo S90 thế hệ mới có gì đặc biệt?

Khác với mẫu xe tiền nhiệm, Volvo S90 2026 chỉ còn duy nhất tùy chọn plug-in hybrid. Vậy phiên bản mới này có gì đặc biệt, và thu hút khách hàng ra sao?

Volvo đã mang mẫu sedan hạng sang thế hệ mới, S90 T8 Recharge đến thị trường vào giữa tháng 11. Giá bán của S90 2026 không có sự chênh lệch so với bản tiền nhiệm.

Vậy với việc không đổi giá, mẫu xe thế hệ mới sẽ thay đổi ra sao? Và liệu ai sẽ mua S90 T8 Recharge?

Thay đổi từ thiết kế đến trang bị

So với bản tiền nhiệm, thiết kế của S90 2026 đã được thay đổi khá rõ rệt. Ngay từ mặt ca lăng, S90 mới đã được tinh chỉnh thiết kế của lưới tản nhiệt, thay thế các nan dọc thành chi tiết chéo.

Khu vực cản trước cũng được điều chỉnh ở cả chi tiết hốc gió khi không còn phân tầng. Cụm đèn chiếu sáng chính trên mẫu xe thế hệ mới cũng được thay đổi, liên kết với thiết kế đầu xe.

Thiết kế ngoại thất của Volvo S90 thay đổi chủ yếu ở khu vực mặt ca lăng. Ảnh: Vĩnh Phúc, Đan Thanh.

Đặc biệt, ở đuôi xe cụm đèn hậu họa tiết chữ C nay đã được thay đổi thành T ngang, gần cản sau cũng được bổ sung cặp đèn sương mù. Nơi đặt biển số được nâng lên ngay trung tâm khu vực đuôi xe, giúp tổng thể trở nên hài hòa và sang trọng hơn.

Mâm xe trên phiên bản Recharge được giữ nguyên kích thước 19 inch nhưng thay đổi đôi chút họa tiết ốp la-zăng.

Bước vào bên trong khoang lái, có thể nhận ra sự nâng cấp rõ rệt của S90 Recharge 2026. Các chi tiết phối trộn chất liệu gỗ ở táp lô hay yên ngựa giới hạn hơn, bổ sung nhựa mờ hay kim loại giúp không gian hiện đại và trẻ trung hơn so với bản tiền nhiệm.

Thay đổi đáng kể nhất ở nội thất S90 2026 là màn hình giải trí trung tâm. Ảnh: Vĩnh Phúc, Đan Thanh.

Vô lăng trên bản thế hệ mới cũng thay đổi đôi chút nhưng không đáng kể. Điểm nhấn của khu vực táp lô đến từ màn hình trung tâm. Khác với bản tiền nhiệm, màn giải trí nay được đặt lồi về trước, tăng kích thước lên 11,2 inch và trang bị ứng dụng từ Google.

Ai sẽ chọn Volvo S90 PHEV 2026?

Về động cơ, Volvo S90 thế hệ mới tại Việt Nam chỉ còn duy nhất bản plug-in hybrid đi kèm AWD (T8) cung cấp 462 mã lực, mô men xoắn cực đại 709 Nm. Xe dùng hộp số tự động 8 cấp kết hợp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Xe được giữ nguyên giá bán 2,75 tỷ đồng tại Việt Nam. Thậm chí nếu so với mức giá niêm yết ở thời điểm vừa giới thiệu, S90 2026 còn có giá bán thấp hơn bản tiền nhiệm ( 2,89 tỷ đồng ). Đương nhiên với mức giá này, S90 Recharge vẫn là tùy chọn cạnh tranh nếu đặt cùng nhóm với Mercedes-Benz E300 AMG hay BMW 530i M-Sport.

S90 Recharge 2026 sẽ là lựa chọn thú vị, đặc biệt với người dùng mong muốn trải nghiệm sự khác biệt.

S90 luôn là tùy chọn đáng giá với người yêu thích phong cách Bắc Âu sang trọng. Ảnh: Đan Thanh.

Nếu đặt S90 lên bàn cân cùng các đại diện châu Âu khác cùng tầm giá, mẫu xe này mang đến sức mạnh tốt hơn đáng kể nhờ hệ truyền động PHEV. Thiết kế của xe cũng là điểm nhấn với người yêu thích phong cách sang trọng trầm lặng (quiet luxury), không quá thể thao hay phô trương.

Ngoài ra, S90 2026 cũng được nâng cấp, cải thiện về khả năng cách âm, cùng với hệ thống treo thích ứng tiêu chuẩn, phù hợp với ưu tiên của những khách hàng lựa chọn S90, những người dùng thường ngồi hàng 2 hơn là ghế lái, yêu cầu sự yên tĩnh và êm ái trong hành trình di chuyển.

Tuy nhiên việc Volvo loại bỏ bản B6 động cơ mild hybrid sẽ phần nào ảnh hưởng đến nhóm khách hàng yêu thích tùy chọn động cơ xăng. Với những người dùng chịu chi, doanh nhân thường chọn S90 để di chuyển trong phố hay phục vụ công việc, trang bị PHEV cũng có phần "thừa thãi".

Việc chỉ giữ lại tùy chọn PHEV là điều đáng tiếc với các khách hàng yêu thích tùy chọn B6 MHEV. Ảnh: Đan Thanh.

Nhìn chung, S90 T8 Recharge 2026 nhắm đến nhóm khách hàng sẵn sàng trả mức giá 2,75 tỷ đồng để đổi lấy sự khác biệt về thiết kế, công nghệ điện hóa và công suất vượt trội trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung.

Với ai yêu thích phong cách thể thao hay cảm giác lái đặc sắc cùng máy xăng truyền thống, có lẽ sự lựa chọn sẽ nằm ở các đại diện còn lại cùng tầm giá.