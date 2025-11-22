Siêu xe BYD 3.000 mã lực của Trung Quốc xuất hiện

BYD giới thiệu mẫu hypercar có công suất đến gần 3.000 mã lực, vừa đạt kỷ lục về vận tốc tại vòng đua Nurburging.

Triển lãm ôtô Quảng Châu 2025 đã chứng kiến màn ra mắt chính thức của Yangwang U9 Xtreme, một siêu xe hypercar phiên bản giới hạn đến từ BYD. Cỗ máy đường đua này, được bán giới hạn chỉ 30 chiếc trên toàn cầu.

Yangwang U9 Xtreme sở hữu thiết kế khí động học. Nắp capo phía trước có thiết kế luồng khí kép, được bổ sung bằng một cánh lướt gió trước khổng lồ bằng sợi carbon với các tấm chắn cuối cong xuống. Cấu hình này giúp tăng lực ép xuống phía trước, tăng cường độ ổn định của xe ở tốc độ cao.

Dọc thân xe, mẫu xe mới có các vòm chắn bùn trước loe rộng và đường gân kéo dài đến phía sau. Trang bị tiêu chuẩn bao gồm mâm xe 20 inch năm chấu kép, bọc trong lốp bán trơn hiệu suất cao GitiSport e GTR2 PRO, được BYD đồng phát triển với Giti.

Thiết kế thể thao của Yangwang U9 Extreme. Ảnh: Autohome.

Những chiếc lốp này, có kích thước 325/35 ZR20 (112Y), được thiết kế để chịu được tốc độ lên tới 500 km/h. Yangwang U9 Xtreme được trang bị kẹp phanh hợp kim titan và hệ thống phanh carbon ceramic được tối ưu hóa, với diện tích bề mặt tăng lên để cải thiện khả năng tản nhiệt.

Là phiên bản đặc biệt của dòng U9, mẫu Xtreme được trang bị đầy đủ gói khí động học toàn diện. Phần cửa sổ phía sau tích hợp cấu trúc nhiều lớp giống như vảy, trong khi cánh gió cổ thiên nga lớn bằng sợi carbon. Cản sau tích hợp một bộ khuếch tán 2 lớp đồ sộ.

Nền tảng của Yangwang U9 Xtreme là hệ thống dẫn động 4 bánh thông minh e4 của BYD kết hợp với công nghệ kiểm soát thân xe chủ động thông minh DiSus-X.

Bốn động cơ dẫn động phân phối trên bánh xe cho phép điều chỉnh mô men xoắn đầu bánh xe. Hệ thống DiSus-X có cấu trúc van kép bên ngoài, với các van riêng biệt kiểm soát chuyển động lên và xuống của hệ thống treo, cho phép điều chỉnh thẳng đứng nhanh chóng và độc lập của cả 4 bánh xe.

Cung cấp năng lượng cho siêu xe của BYD là nền tảng điện áp cao 1200 V toàn miền, nổi bật với hệ thống 4 motor điện mang lại tổng công suất 2.977 mã lực. U9 Xtreme cũng tích hợp Pin Blade cấp độ đường đua mới, với các cell được tối ưu hóa, giảm điện trở bên trong và cấu trúc làm mát 2 lớp mới, đạt tốc độ xả 30 C.