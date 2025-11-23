VinFast VF 3 bản nâng cấp xuất hiện - thêm trang bị, thay vô lăng

So với bản tiền nhiệm, VinFast VF 3 mới được điều chỉnh chủ yếu ở khu vực táp lô, giá bán cũng chênh lệch nhẹ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nhân viên tư vấn tại một đại lý VinFast cho biết phiên bản nâng cấp của VF 3 vừa được mang đến đại lý. Người này cũng khẳng định số lượng xe và màu sắc đều đa dạng, sẵn sàng bàn giao đến tay khách hàng trong tháng cuối năm.

So với bản hiện hành, VF 3 mới được thay đổi thiết kế vô lăng, thêm chi tiết khoét để thuận tiện điều khiển. Đặc biệt VinFast đã bổ sung phím bấm đàm thoại trên vô lăng cho VF 3.

Màn hình trung tâm của mẫu xe điện được giữ nguyên kích thước 10 inch so với bản tiền nhiệm. Đáng chú ý giao diện màn hình có thêm chức năng kết nối Apple Carplay và Android Auto.

Vô lăng trên VinFast VF 3 thế hệ mới (trái) được thay đổi thiết kế. Ảnh: FBNV, Phương Lâm.

Sức mạnh của mẫu xe thế hệ mới dự kiến không có gì thay đổi. VinFast VF 3 tiếp tục được trang bị một motor điện mạnh 43 mã lực và cho ra mô-men xoắn cực đại 110 Nm, đi cùng bộ pin LFP dung lượng 18,64 kWh dưới sàn xe.

Xe sử dụng hệ dẫn động cầu sau, có trang bị một số trang bị và tính năng an toàn bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc cùng một túi khí cho hàng ghế trước.

Trên trang chủ VinFast, giá của VF 3 cũng được thay đổi lên mức 302 triệu, nhỉnh hơn giá bán trước đó 3 triệu đồng. Còn theo nhân viên tư vấn, giá bán mới được đại lý áp dụng với mẫu xe VinFast VF 3 nâng cấp, với bản thế hệ cũ hay còn gọi là TC1, người mua sẽ được hưởng mức giá tiết kiệm hơn khoảng 3-6 triệu đồng.

Màn hình trên xe cho thấy VF 3 mới đã được bổ sung Apple Carplay/Android Auto. Ảnh: FBNV.

"Đại lý vẫn có sẵn VF 3 bản TC1, giá chênh lệch so với mẫu xe nâng cấp khoảng 6 triệu đồng", nhân viên tư vấn nói thêm.

VinFast VF 3 tạm thời là mẫu xe bán chạy nhất ở thị trường với doanh số tháng 10 đạt 4.610 chiếc. Đây cũng có thể xem là "con gà đẻ trứng vàng" mới, thay cho VF 5 của hãng xe điện Việt khi lũy kế lượng xe bán ra từ đầu năm đạt 36.005 chiếc.