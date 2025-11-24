Mẫu xe nhỏ của Fiat 'nặng nề' đến bất ngờ

Fiat 500 Hybrid bị hạ sức mạnh động cơ, khiến khả năng tăng tốc bị suy giảm đáng kể.

Theo Carscoops, Fiat vừa chia sẻ thông số kỹ thuật của Fiat 500 Hybrid. Mẫu xe cỡ nhỏ không chỉ sở hữu ngoại thất có phần lỗi thời mà hiệu suất vận hành cũng không quá ấn tượng.

Bên dưới nắp ca-pô, Fiat 500 Hybrid được trang bị hệ truyền động hybrid nhẹ, sử dụng động cơ xăng 3 xy-lanh dung tích 1.0L. Thay vì khoảng 69 mã lực như bản cũ, phiên bản hybrid vừa ra mắt chỉ có công suất tối đa 64 mã lực, mô-men xoắn 92 Nm kết hợp hệ dẫn động cầu trước thông qua hộp số sàn 6 cấp.

Với thiết lập này, Fiat 500 Hybrid bản hatchback mất đến 16,2 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí đứng yên. Bản Cabrio mui xếp nặng hơn và cần đến 17,3 giây để hoàn thành quá trình tăng tốc.

Trước đó, Fiat từng đề cập đến thời gian tăng tốc 13,8 giây dành cho phiên bản hybrid của Fiat 500. Tốc độ tối đa của xe cũng bị hãng điều chỉnh, giảm từ 167 km/h như kế hoạch ban đầu xuống còn 150 km/h.

Fiat 500 Hybrid ra mắt với tổng cộng 3 phiên bản, trong đó biến thể hatchback gồm một bản 2 cửa thông thường, một bản khác bố trí thêm cửa phụ nhỏ phía ghế hành khách. Một dòng phiên bản khác là Cabrio có mui xếp.

Các kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt 3.631 x 1.684 x 1.532 mm, chiều dài cơ sở 2.322 mm. Khoảng sáng gầm ở mức 120 mm.

Giá bán của Fiat 500 Hybrid chưa được xác nhận. Dây chuyền sản xuất mẫu xe nhỏ gọn này sẽ sớm khởi động tại Turin (Italy).