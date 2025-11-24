Xe điện MG sẽ trang bị pin thể rắn từ 2027?

Kế hoạch của SAIC Motor là thương mại hóa pin thể rắn từ năm 2027.

MG4 có thể sớm được trang bị pin thể rắn. Ảnh: MG.

Theo Car News China, SAIC Motor xác nhận dây chuyền sản xuất pin thể rắn của đối tác Qingtao Power đã hoàn thành thử nghiệm toàn bộ. Tập đoàn này dự kiến các cell pin mẫu sẽ được xuất xưởng cuối năm nay, thử nghiệm trên xe vào năm sau và bắt đầu bán rộng rãi vào năm 2027.

SAIC Motor là tập đoàn sở hữu thương hiệu ôtô MG. Do vậy, rất có khả năng ôtô điện MG cũng sẽ được trang bị pin thể rắn từ năm 2027.

Trước đây, SAIC Motor từng mô tả pin thể rắn mới của mình sẽ sở hữu mật độ lưu trữ năng lượng trên 400 Wh/kg hay 820 Wh/lít, còn mỗi cell pin có dung lượng đơn cao hơn 75 Ah. Loạt thông số này đã xuất hiện lần đầu trong thông cáo báo chí và gần đây tiếp tục được SAIC nhắc lại khi đề cập đến pin thể rắn của mình.

SAIC cho biết các cell pin thể rắn đã vượt qua bài kiểm tra đâm xuyên, có thể tiếp xúc nhiệt độ 200 độ C liên tục mà không bắt lửa hay phát nổ. Khả năng duy trì dung lượng khả dụng ở nhiệt độ thấp cũng vượt quá 90%.

Pin thể rắn liệu có thể sớm được thương mại hóa? Ảnh minh họa: CATL.

Giới phân tích lưu ý việc chạy thử dây chuyền mẫu và tiến hành các bài kiểm tra an toàn trong điều kiện kiểm soát chỉ là những cột mốc kỹ thuật, chưa phải bảo chứng cho khả năng sản xuất dài hạn, hiệu quả chi phí hay độ tin cậy khi vận hành thực tế.

Khả năng thành công thương mại sẽ phụ thuộc vào việc duy trì năng suất sản xuất hàng loạt ổn định, mức độ sẵn sàng của chuỗi cung ứng và dữ liệu độ bền thu thập từ các đội xe thử nghiệm.

Cùng với SAIC, nhiều hãng xe đồng hương cũng đang đẩy mạnh quá trình thương mại hóa pin thể rắn. Tập đoàn GAC cho xây dựng dây chuyền sản xuất pin thể rắn dung lượng lớn (từ 60 Ah trở lên) đầu tiên tại Trung Quốc, đã xuất xưởng lô pin thử nghiệm đầu tiên với mục tiêu sản xuất hàng loạt vào khoảng 2027-2030.

Tập đoàn Chery công bố mô-đun pin thể rắn với mật độ lưu trữ 600 Wh/kg, hướng đến thử nghiệm vào năm 2026.

Pin 6C của Chery. Ảnh: Chery.

Hãng pin Sunwoda do Li Auto hậu thuẫn đang phát triển cell pin 400 Wh/kg, phạm vi hoạt động dự kiến 1.000 km/lần sạc với khoảng 1.200 chu kỳ sạc-xả.

Ở diễn biến ngược lại, CATL gã khổng lồ của ngành pin Trung Quốc lại tỏ ra thận trọng. CATL cho rằng sản xuất hàng loạt pin thể rắn khó khả thi trước năm 2030, dù hãng vẫn liên tục đổ tiền vào mảng R&D pin thể rắn.