Mitsubishi Destinator đủ khác để bùng nổ trước đàn anh Outlander?

Được xem là "truyền nhân" của Mitsubishi Outlander, Destinator sẽ khác biệt ra sao?

Mitsubishi Destinator vừa ra mắt người dùng Việt với 2 phiên bản. Cùng lúc đó, mẫu SUV cỡ C Outlander cũng được rút khỏi dải sản phẩm của hãng tại Việt Nam. Bước đi này cho thấy Mitsubishi đang muốn dùng chính mẫu tân binh để thay thế Outlander.

Thực tế Outlander chưa từng là mẫu xe bán tốt trong dải sản phẩm của Mitsubishi tại Việt Nam, bất chấp thiết kế "bền dáng" và khả năng vận hành được đánh giá ở mức ổn định theo thời gian. Vậy liệu với sự thay thế này, Destinator có thể tạo được sức bật về doanh số so với đàn anh?

Destinator trẻ trung, Outlander điềm đạm

Khác biệt lớn nhất nằm ở thiết kế của cả 2 mẫu xe. Outlander luôn là cái tên thu hút những khách hàng yêu thích kiểu xe Nhật "bền dáng". Mẫu SUV này từng ghi dấu với những người dùng lớn tuổi hơn, mang phong cách mạnh mẽ và triết lý Dynamic Shield thế hệ đầu, già dặn và có phần ít góc cạnh.

Mitsubishi Outlander từng thu hút tệp khách hàng đứng tuổi nhờ thiết kế đậm chất Nhật, bền bỉ và có phần già dặn. Ảnh: Bối Hạ.

Trong khi đó, Mitsubishi Destinator dù vẫn được thừa hưởng ngôn ngữ Dynamic Shield nhưng đã hiện đại và trẻ trung hơn. Các chi tiết dập nổi ở mặt ca lăng, hốc gió hay cặp đèn chiếu sáng chính được thiết kế góc cạnh.

Các khối nổi trên Mitsubishi Destinator được tinh chỉnh rõ nét hơn. Điều này thể hiện rõ qua phần đuôi xe, khi Destinator được bổ sung các đường nổi khối ở cản sau. Có thể nói Outlander là sản phẩm kế thừa đường nét của Pajero Sport, thể hiện triết lý thiết kế đậm chất Nhật Bản, bền bỉ, an toàn và không quá phá cách.

Trong khi đó, Destinator, hay còn được xem là chiếc "Xforce cỡ lớn" mang đến phong cách mới, như cách Mitsubishi dần hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi, những người yêu thích sự mạnh mẽ nhưng hiện đại hơn.

Destinator trẻ trung, mạnh mẽ và sắc nét hơn. Ảnh: Đan Thanh.

Bên trong khoang lái, thiết kế của Outlander đơn giản hơn. Các trang bị của xe cũng được sắp xếp tối giản.

Trong khi Destinator lại được cắt xẻ nhiều, "rườm rà" hơn đàn anh. Dễ thấy nhất là khu vực táp lô, Destinator nay được phối trộn nhiều chi tiết vật liệu và màu sắc.

Đương nhiên điểm cộng phải nhắc đến của "đàn em" này là dù được định vị ở mức giá thấp hơn, Mitsubishi vẫn mang đến 7 chỗ ngồi với cấu hình 5+2, chiều lòng nhu cầu "thích đếm số ghế" của người dùng Việt.

Nội thất của Outlander (trái) tối giản, Destinator (phải) công nghệ. Ảnh: Mitsubishi Việt Nam, Đan Thanh.

Các chi tiết ghi điểm của Destinator còn đến từ những trang bị tiểu tiết xung quanh như bàn để đồ, cửa gió điều chỉnh bằng phím bấm, bệ tỳ tay trung tâm ở hàng 2.

Sức mạnh mới, công nghệ mới

Có thể nói Mitsubishi Outlander đã từng chiếm được tình cảm của đa số người dùng với máy xăng Outlander 2.0L MIVEC, sản sinh công suất 143 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 196 Nm tại 4.200 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số tự động vô cấp giả lập 6 cấp số.

Trong khi Destinator được trang bị máy xăng 1.5L tăng áp, cho công suất khoảng 160 mã lực, mô men xoắn cực đại 250 Nm. Đi cùng với khối động cơ là hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Đáng nói, công nghệ động cơ trên Destinator là di sản được thừa hưởng từ chiếc xe thể thao Eclipse cùng nhà. Đây là khối động cơ toàn cầu, mạnh mẽ hơn và từng là niềm ao ước của những người yêu thương hiệu Mitsubishi tại Việt Nam.

Đây có thể xem là ưu điểm lớn từ Destinator nếu so với đàn anh của mình.

Sức mạnh của Destinator, đến từ bộ máy 1.5L Turbo thừa hưởng từ mẫu xe thể thao Eclipse. Ảnh: Phúc Hậu.

Ở Outlander mới nhất được nâng cấp vào năm 2022, hãng vẫn đang bổ sung gói an toàn chủ động Mitsubishi e-Assit cho toàn bộ phiên bản của xe. Gói này gồm cảnh báo lệch làn đường, đèn pha tự động, cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi...

Khi mang Destinator đến thị trường, Mitsubishi đã sớm bổ sung các trang bị an toàn ADAS, camera 360 độ, ga tự động tích ứng, phanh khẩn cấp tự động hay cảm biển áp suất lốp. Đáng tiếc hệ thống ADAS trên xe vẫn chưa hỗ trợ đánh lái. Điểm đặc biệt cần phải nói về 2 mẫu xe là câu chuyện giá bán.

Giá tốt hơn đàn anh

Thời điểm vừa nâng cấp, Mitsubishi Outlander có giá khoảng 825-950 triệu đồng cho 2 phiên bản. Thực tế khi đó nếu đặt các đối thủ như Honda CR-V, Hyundai Tucson hay Mazda CX-5 2022, mức giá này không quá cao.

Tuy nhiên thời điểm mà giá xe phân khúc C giảm dần, nhiều sự cạnh tranh từ đối thủ mới, Outlander đã không còn chiếm được ưu thế.

Giá bán tốt là cơ hội để Destinator thay thế Outlander cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C. Ảnh: Mitsubishi, Đan Thanh.

Destinator lại khác, mẫu xe này được hãng nỗ lực thêm thắt nhiều chi tiết ghi điểm, từ số lượng ghế, trang bị an toàn, công nghệ nội thất đến khối động cơ "vàng", nhưng lại có giá niêm yết thấp hơn.

Mức giá 780-855 triệu cho 2 phiên bản, giảm còn 739-805 triệu đồng trong tháng đầu tiên được xem là con số "hấp dẫn" cho toàn bộ trang bị của xe.

Nhìn chung với những khách hàng đã từng dành tình cảm cho Outlander, có thể Destinator chưa phải là một mẫu xe hợp về thẩm mỹ. Tuy nhiên đây vẫn là mẫu xe đáng để thế chỗ đàn anh Outlander, mang lại hi vọng doanh số tốt cho Mitsubishi trong phân khúc crossover/SUV tầm giá dưới một tỷ đồng.