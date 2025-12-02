Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
BYD sẽ dùng động cơ boxer làm máy phát điện

  • Thứ ba, 2/12/2025 14:09 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Nhà sản xuất ôtô Trung Quốc có kế hoạch trang bị động cơ boxer cho ôtô thuần điện, cải thiện phạm vi hoạt động tối đa.

Theo Motor1, BYD gần đây đang chuyển hướng từ ôtô thuần điện sang các dòng xe trang bị hệ truyền động DM-i, kết hợp motor điện với động cơ xăng để đạt mức tiêu thụ nhiên liệu thấp cũng như tầm hoạt động kết hợp vượt ngưỡng 1.000 km.

Các nguồn tin gần đây tiết lộ BYD sẽ sớm sử dụng động cơ boxer cho hệ truyền động của các mẫu ôtô điện phạm vi mở rộng (EREV).

Như vậy, động cơ boxer sẽ đóng vai trò như máy phát điện trong EREV của BYD, tiêu thụ nhiên liệu để sinh điện năng, từ đó sạc lại gói pin và cấp nguồn cho motor điện.

Chuyên trang Motor1 đánh giá thiết lập này sẽ không gây ra quá nhiều bất ngờ nếu xuất hiện trên ôtô của Porsche hay Subaru. Tuy nhiên, có những lý do hợp lý để BYD lựa chọn động cơ boxer gắn vào một chiếc ôtô thuần điện.

So với các động cơ dạng thẳng hàng truyền thống, cấu trúc nằm ngang như ở động cơ boxer giúp xe hạ thấp trọng tâm và cải thiện khả năng vận hành.

Động cơ này còn dùng hệ thống bôi trơn cacte khô nhằm giảm kích thước và tiếng ồn, kết hợp thiết kế tuần hoàn dầu riêng và hệ thống làm mát được tối ưu hóa cho cấu trúc xy-lanh đối đỉnh.

dong co boxer anh 1

Theo BYD, trong điều kiện chạy không tải và tải thấp, tiếng ồn phát ra từ động cơ boxer chỉ lớn hơn motor điện đúng 1 dB, gần như không thể nhận ra.

Động cơ boxer 2.0L tăng áp mới được BYD phát triển đặc biệt để tăng phạm vi hoạt động cho ôtô thuần điện, được xây dựng trên nền tảng e4. Động cơ xăng này hoạt động chủ yếu như một máy phát điện cho xe.

Dù vậy, BYD lưu ý trong một số điều kiện nhất định, động cơ boxer cũng có thể dẫn động trực tiếp đến cầu sau, tạo ra công suất 272 mã lực, mô-men xoắn cực đại

Theo Motor1, động cơ này ban đầu được thiết kế cho YangWang U7 - mẫu sedan dài hơn 5,2 m ra mắt thị trường Trung Quốc vào đầu năm 2025 với giá khởi điểm khoảng 88.500 USD.

Phúc Hậu

động cơ boxer BYD EREV hybrid ôtô thuần điện phạm vi hoạt động

