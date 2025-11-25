BYD Atto 2 ra mắt bản PHEV, liệu có đến Việt Nam?

Phiên bản PHEV của Atto 2 giúp chiếc SUV cỡ A có phạm vi hoạt động ấn tượng hơn, vượt mốc 1.000 km/lần sạc và nạp nhiên liệu.

Tại sự kiện ra mắt ở Barcelona (Tây Ban Nha), diễn ra vào ngày 19/11, BYD đã giới thiệu chiếc Atto 2 DM-i, phiên bản Plug-in hybrid (PHEV) đầu tiên của mẫu SUV này đến người dùng quốc tế.

BYD cho biết hệ thống DM-i cung cấp phạm vi di chuyển thuần điện (theo chuẩn WLTP) lên tới 90 km và tổng phạm vi di chuyển kết hợp khoảng 1.020 km khi sử dụng cả bình xăng và pin.

Phiên bản plug-in hybrid khác biệt so với phiên bản EV ở một số điểm. Phần đầu xe có lưới tản nhiệt lớn hơn để tăng cường khả năng làm mát động cơ và huy hiệu được thiết kế lại.

Xe có màu sơn độc quyền "Midnight Blue". Chiếc xe dài khoảng 4.300 mm và sử dụng mâm hợp kim 17 inch. Đèn pha LED, dải đèn hậu kéo dài toàn chiều rộng và kiểu dáng khí động học giúp nó nổi bật so với phiên bản EV tiêu chuẩn.

Bên trong, Atto 2 DM-i trang bị màn hình cảm ứng 12,8 inch, ghế bọc da thuần chay (vegan leather), đèn viền nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh và nhiều giải pháp lưu trữ, bao gồm ngăn đựng kính chuyên dụng và sạc điện thoại không dây.

BYD Atto 2 PHEV vừa ra mắt ở châu Âu. Ảnh: BYD.

Khoang hành lý có dung tích 425 lít, mở rộng lên 1.335 lít khi gập hàng ghế sau. Xe còn bao gồm chức năng Vehicle-to-Load (V2L), cho phép cung cấp công suất lên tới 3,3 kW cho các thiết bị điện bên ngoài.

Hệ thống hybrid đi kèm với 2 tùy chọn cấu hình động cơ. Tùy chọn Active sản sinh công suất 163 mã lực, đi cùng gói pin dung lượng 7,8 kWh, cho phạm vi điện khoảng 40 km và tổng phạm vi kết hợp khoảng 930 km.

Trong khi đó, cấu hình Boost mạnh mẽ hơn, tạo ra công suất 210 mã lực với pin dung lượng 18 kWh. Bộ pin này mang lại phạm vi điện lên tới 90 km và tổng phạm vi khoảng 1.020 km. Phiên bản Boost đạt tốc độ tối đa 180 km/h và tăng tốc 0–100 km/h trong 7,5 giây. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (chuẩn WLTP) được báo cáo thấp đến 1,8 L/100 km.

Chưa rõ liệu mẫu xe này có được mang đến Việt Nam, bổ sung vào dải phiên bản của BYD Atto 2 hay không. Hiện tại, BYD Atto 2 ở thị trường Việt được phân phối duy nhất bản thuần điện, giá 669 triệu đồng.