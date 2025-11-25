Làm sao để nhận biết lốp giả?

Lốp giả được sản xuất ngày càng tinh vi và xuất hiện tràn lan tại nhiều nền tảng, nhưng chỉ cần chú ý vài chi tiết nhỏ, bạn có thể dễ dàng nhận ra và tránh những rủi ro chết người.

Lốp là bộ phận duy nhất tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận hành và độ an toàn của một chiếc xe. Tuy nhiên, vấn nạn lốp giả, hoặc người dùng biết hàng kém chất lượng nhưng vẫn sử dụng, lại mang đến nhiều hậu quả nguy hiểm cho cả bản thân và những phương tiện xung quanh.

Nhận biết lốp thật thông qua đâu?

Lốp thật luôn có những đặc điểm rõ ràng, còn lốp giả thì không. Bắt đầu từ những chi tiết cơ bản: mọi lốp chính hãng đều có mã DOT chứa ID nhà máy, kích thước và thời điểm sản xuất. Nếu mã này thiếu, sai vị trí hoặc có dấu hiệu bị chỉnh sửa, tuyệt đối không nên mua.

Các thông tin trên lốp chính hãng được thiết kế rõ ràng và đầy đủ thương hiệu, logo, các thông số quan trọng đối với quá trình sử dụng của từng dòng xe nhất định.

Tùy theo từng loại lốp, sản phẩm chính hãng cũng có các ký hiệu chuẩn như chỉ số tải/tốc độ, UTQG, thông số độ mòn - độ bám - khả năng chịu nhiệt, và các dấu ECE/E-mark đối với phiên bản quốc tế.

Mọi chi tiết phải rõ ràng, đồng nhất và có bố cục chuẩn. Lốp chính hãng còn có hoa văn đặc trưng được thiết kế để đạt hiệu suất nhất định. Khi cầm lên thấy quá nhẹ, quá mềm, hoặc hoa văn lốp trông như được "khắc cho vui", khả năng cao đây chính là hàng giả.

Mọi chi tiết phải rõ ràng, đồng nhất và có bố cục chuẩn - nếu có bất kỳ sự "bất thường", người tiêu dùng nên cân nhắc không mua.

Khách hàng nên tìm đến các đại lý uy tín, có giấy phép và chính sách đổi trả minh bạch. Ở mức độ cẩn thận hơn, bạn có thể kiểm tra số series DOT với nhà sản xuất. Khi mua trên các trang thương mại điện tử, người mua nên soi kỹ lịch sử người bán, đánh giá, hình ảnh sản phẩm, và tự hỏi liệu mức giá đó có hợp lý hay không.

Các dấu hiệu để nhận diện lốp giả

Ngược lại, lốp xe giả thường để lộ nhiều dấu hiệu bất thường. Có thể nhận biết lốp chất lượng kém thông qua phông chữ cẩu thả, bề mặt hoàn thiện kém hoặc hoa lốp không đều. Những chi tiết như mép lốp lệch chuẩn, cao su quá mềm và trọng lượng bất thường cũng là các biểu hiện dễ nhận biết.

Các đối tượng sản xuất lốp giả thường tái sử dụng các loại lốp cũ và hư hại, đồng thời xóa bỏ các thông tin quan trọng được nhà sản xuất chính hãng thể hiện trên thành lốp.

Lốp xe giả thường có lỗi sai chính tả, ký hiệu kích thước không trùng khớp hoặc mã DOT đặt vô tội vạ. Nhiều sản phẩm còn bỏ hẳn mã TIN, trong đó 4 chữ số thể hiện tuần và năm sản xuất, phần thông tin mà kẻ làm giả hay cố tình chỉnh sửa. Chất lượng kém khiến lốp giả có thể phát nổ khi chạy ở tốc độ cao, hao mòn nhanh chóng hoặc dẫn đến các sự cố khác, ngay cả khi không dùng.

Nhà sản xuất lốp chính hãng phải chi hàng triệu USD cho quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D), thử nghiệm và tuân thủ tiêu chuẩn. Việc sử dụng lốp giả khiến các công ty này mất hàng tỷ USD doanh thu và uy tín bị ảnh hưởng vì nhãn hiệu của họ bị lợi dụng. Các đại lý nhỏ cũng chịu tác động: ít khách khiến doanh thu thấp, dẫn đến hoạt động kinh doanh khó duy trì.

Sử dụng lốp giả để tiết kiệm vài triệu đồng, người tiêu dùng sẽ trả giá đắt về vật chất cũng như sự an toàn của bản thân, gia đình và những người xung quanh khi có sự cố xảy ra.

Việc sử dụng lốp giả không chỉ gây nguy hiểm cho chủ xe và thiệt hại cho nhà sản xuất. Người mua thiếu cảnh giác còn đối mặt với nguy cơ mất quyền bảo hành ngay khi lốp gặp sự cố. Một số công ty bảo hiểm có thể từ chối bồi thường nếu tai nạn liên quan đến việc dùng sản phẩm giả, dù người lái có biết hay không. Do đó, người tiêu dùng nên cẩn trọng khi sử dụng lốp xe nhằm đảm bảo các quyền lợi của bản thân.