Toyota Vios hợp gu người Việt bởi sự tiện nghi và an toàn

Bí quyết giữ chân khách hàng Việt của Toyota Vios nằm ở việc thấu hiểu nhu cầu người sử dụng.

Trong suốt 22 năm có mặt tại Việt Nam, Toyota Vios trở thành một trong những mẫu xe quen thuộc với người dùng trong nước. Hành trình hơn 2 thập kỷ đồng hành người dùng Việt gắn liền thành tựu như vị trí ổn định trong nhóm dẫn đầu phân khúc cũng như doanh số bán hàng, đặc biệt là khả năng thích nghi linh hoạt với nhu cầu ngày càng thay đổi của thị trường.

Sau mỗi lần nâng cấp, Toyota Vios đều cho thấy nỗ lực điều chỉnh đúng trọng tâm, tập trung vào yếu tố an toàn, tiện nghi thực dụng và thiết kế phù hợp thị hiếu người trẻ. Đây là lý do giúp mẫu xe tiếp tục duy trì sự tin cậy của người dùng Việt.

Nâng cấp tiện nghi đúng nhu cầu

Mẫu xe “quốc dân” Toyota Vios bước vào thị trường Việt Nam từ những năm đầu 2000, mang theo tinh thần bền bỉ và thực dụng. Trải qua thời gian, nhu cầu của người dùng ngày càng hướng đến trải nghiệm tiện nghi, Toyota cũng nhận biết và liên tục bổ sung trang bị mới cho Vios.

Những trang bị như lẫy chuyển số trên vô lăng, ga tự động Cruise Control, hay camera hỗ trợ đỗ xe đã trở thành trang bị quen thuộc trên các phiên bản mới.

Toyota Vios được bổ sung những trang bị mới theo thời gian.

Đáng chú ý, các nâng cấp này đều hướng đến sự đơn giản, dễ dùng và tạo lợi ích trực tiếp cho người lái: Tiết kiệm thời gian thao tác, tăng sự thoải mái khi di chuyển xa và mang lại trải nghiệm hiện đại hơn nhưng không quá phức tạp trong vận hành.

Sự thực dụng này giúp Toyota Vios giữ vững lợi thế cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng B - nơi khách hàng ưu tiên tính kinh tế và độ bền lâu dài.

An toàn là nền tảng tạo nên sự yên tâm

Trong bối cảnh người Việt chú trọng đến trang bị an toàn, Toyota chủ động cập nhật sớm và đầy đủ công nghệ cần thiết trên Vios nói riêng và các xe khác trong toàn dải sản phẩm nói chung.

Trên phiên bản đời mới, Toyota Vios trang bị công nghệ hiện đại hàng đầu ngày nay như hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hay hệ thống cảnh báo lệch làn đường. Đặc biệt, mẫu xe sở hữu tới 7 túi khí - mức trang bị ít thấy trong phân khúc.

Những trang bị này không chỉ cải thiện độ an toàn khi vận hành, mà còn tạo sự an tâm cho người mới lái, phụ nữ hoặc gia đình có nhu cầu di chuyển hàng ngày. Trong nhiều năm, đây là yếu tố giúp Toyota Vios duy trì hình ảnh mẫu xe dễ chọn, dễ lái, dễ gắn bó.

Nhiều người dùng Việt yêu thích mẫu xe Toyota Vios.

Thiết kế của Toyota Vios ở phiên bản mới nhất thể hiện rõ định hướng trẻ hóa. Dáng xe với những nét uốn gập gọn gàng, hiện đại, nhưng giữ được vẻ trung tính cần thiết, giúp xe phù hợp nhiều người dùng, dù là nội trợ, nhân viên văn phòng, hay người dùng mua xe phục vụ kinh doanh dịch vụ.

Không những vậy, Toyota Vios còn đang được phân phối với 3 phiên bản gồm 1.5E MT, 1.5E CVT và 1.5G CVT, mang đến nhiều lựa chọn về mức giá và tính năng. Đi cùng đó là 7 màu sơn thời trang, từ trắng ngọc trai thanh lịch, đen cá tính đến đỏ năng động - phù hợp sở thích và phong cách từng nhóm tuổi.

Đặc biệt, trong tháng 11, Toyota Việt Nam phối hợp hệ thống đại lý toàn quốc triển khai chương trình ưu đãi dành cho nhiều dòng xe. Riêng với Vios, khách hàng mua xe trong thời gian này sẽ được hỗ trợ 100% phí trước bạ cùng nhiều phần quà tặng giá trị, với tổng ưu đãi lên đến 54 triệu đồng.

Bên cạnh đó, người mua có thể lựa chọn gói vay từ Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) với lãi suất 1,99%/năm trong 6 tháng đầu, giúp việc sở hữu xe trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn. Đặc biệt, khách hàng là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước hoặc nhân viên thuộc top 500 Doanh nghiệp và Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam còn có thể vay mua xe Vios mà không cần băn khoăn về khoản chi phí trả trước ban đầu, theo chương trình “Trả trước 0 đồng” của TFSVN. Độc giả tham khảo thông tin chi tiết tại website https://tfsvn.com.vn/