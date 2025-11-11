Lý do ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn Toyota?

Tháng 11, Toyota chiều lòng khách hàng với chuỗi ưu đãi lớn nhất năm, ngày càng khẳng định mạnh mẽ bước chuyển mình trẻ trung và gần gũi hơn với thế hệ người dùng mới.

Từ nay đến hết 30/11, Toyota Việt Nam áp dụng ưu đãi 50-100% thuế trước bạ cho hầu hết dòng xe từ sedan, SUV đô thị đến xe đa dụng MPV với tổng giá trị đến hàng trăm triệu đồng.

Loạt ưu đãi lớn từ Toyota

Camry, mẫu sedan cao cấp dành cho doanh nhân, được ưu đãi tương đương 100% thuế trước bạ, giúp khách hàng tiết kiệm đến 153 triệu đồng chi phí lăn bánh. Trong khi đó, Yaris Cross và Corolla Cross nhận ưu đãi 50% thuế trước bạ và quà tặng một năm bảo hiểm thân vỏ (quà tặng không dành cho Corolla Cross HEV), giúp khách hàng tiết kiệm đến 51 triệu đồng. Ngoài ra, ưu đãi tương đương 100% thuế trước bạ kèm một năm bảo hiểm thân vỏ còn được áp dụng với Vios, Veloz Cross và Avanza Premio. Hilux, mẫu bán tải bền bỉ và mạnh mẽ bậc nhất phân khúc, được ưu đãi tương đương 50% thuế trước bạ.

Khách hàng trẻ đánh giá cao thiết kế và cảm giác lái xe Toyota.

Song song đó, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) cũng triển khai chương trình lãi suất ưu đãi đặc biệt từ 1,49%/năm cho các dòng xe Hybrid Electric và 1,99%/năm cho phiên bản xăng của một số mẫu xe như Vios, Veloz Cross... Đặc biệt, khách hàng bán xe cũ (không phân biệt dòng xe) mua xe mới là Veloz Cross, Avanza Premio, phiên bản HEV của Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross tại các đại lý hoạt động T-Sure còn được hưởng mức lãi suất từ 0%/năm trong 6 tháng đầu.

Ngoài ra, không thể không nhắc tới chương trình mua xe “Trả trước 0 đồng” với lãi suất chỉ từ 7,99%/năm trong một năm đầu, áp dụng cho nhân viên văn phòng, công chức, bác sĩ, giáo viên; nhân viên thuộc công ty trong “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam”, “Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam”; nhân viên thuộc đối tác/nhà cung cấp/hệ thống đại lý của Toyota Việt Nam.

Với chuỗi ưu đãi này, Toyota cho thấy sự thấu hiểu xu hướng tiêu dùng của thế hệ trẻ vừa muốn phong cách, vừa cần linh hoạt tài chính.

Đột phá chinh phục khách hàng trẻ

Nếu như trước đây, Toyota thường gắn liền hình ảnh “xe của bố mẹ”, thì nay, những mẫu xe như Yaris Cross và Corolla Cross lại trở thành lựa chọn hàng đầu của thế hệ 8X, 9X hay các gia đình trẻ. Đơn cử, mẫu sedan huyền thoại Camry cũng có màn “lột xác” ngoạn mục theo hơi hướm trẻ trung hơn nhưng vẫn giữ được nét quyền lực và uy tín.

Việc đổi mới thiết kế, nâng cấp trang bị và an toàn trên Camry nhận được đánh giá cao từ người dùng trẻ.

Ra mắt tại Việt Nam từ năm 2023, Yaris Cross nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu trong phân khúc SUV đô thị. Mẫu xe gây ấn tượng với ngoại hình gọn gàng, các đường nét khỏe khoắn cùng khoang cabin hiện đại, mang đến cảm giác trẻ trung và năng động hiếm thấy ở một chiếc ôtô mang logo Toyota. Tích lũy 10 tháng đầu năm 2025, doanh số của Yaris Cross đã đạt gần 11.500 xe.

Còn Corolla Cross, mẫu xe tiên phong đưa công nghệ HEV phổ thông vào thị trường Việt Nam, tiếp tục ghi điểm nhờ khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và thiết kế hiện đại, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Corolla Cross trẻ trung và hiện đại, thể hiện cá tính người dùng.

Trong khi đó, Camry lại đang dần “trẻ hóa” để bắt kịp thị hiếu của doanh nhân thế hệ mới. Camry mang đến hình ảnh năng động, sang trọng nhưng không cầu kỳ, kết hợp công nghệ Hybrid Electric giúp tiết kiệm nhiên liệu, vận hành mạnh mẽ, vượt trội và hứng khởi hơn. Mẫu xe này đánh dấu việc Toyota đã chuyển mình để chạm tới tệp khách hàng trẻ, những người đang tìm kiếm một chiếc xe vừa đủ sang, vừa đủ xanh và cũng đủ hiện đại.

Bước sang giai đoạn mới, thương hiệu Nhật Bản không chỉ giữ vững thế mạnh về độ tin cậy, mà còn không ngừng “thay áo” để không bị “bỏ lại phía sau” ở một thị trường liên tục biến hóa và cạnh tranh khốc liệt. Toyota cũng là thương hiệu hiếm hoi duy trì được sức hút bền bỉ trong suốt hơn 3 thập kỷ qua.