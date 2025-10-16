Quyết giữ ngôi ‘thống trị’ phân khúc, Yaris Cross tung ưu đãi hấp dẫn

Để duy trì sức cạnh tranh, Toyota Việt Nam cùng hệ thống đại lý toàn quốc tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi đến 50% lệ phí trước bạ và tặng thêm một năm bảo hiểm thân vỏ.

Tháng 9 đã trở thành một cột mốc đáng nhớ với Toyota Yaris Cross khi mẫu xe này bất ngờ vươn lên dẫn đầu phân khúc SUV cỡ B. Với gần 2.000 xe được bán ra, Yaris Cross đã vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ.

Yaris Cross bứt tốc trong tháng 9

Con số này không chỉ là kỷ lục doanh số của Yaris Cross từ khi ra mắt mà còn là minh chứng rõ ràng cho sự tin tưởng và đón nhận của người tiêu dùng. Thành công của Yaris Cross đã góp phần củng cố vị thế của Toyota trên thị trường ôtô Việt Nam.

Yaris Cross dẫn đầu phân khúc B-SUV trong tháng 9.

Sức hấp dẫn của Yaris Cross đến từ sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế hiện đại, trang bị tiện nghi và sự đa dạng của các phiên bản. Đặc biệt, bản Hybrid Electric (HEV) đã tạo ra dấu ấn riêng với khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

Anh Nguyễn Hoàng Minh (kỹ sư công nghệ, TP.HCM) chia sẻ câu chuyện của mình về quyết định mua Yaris Cross HEV.

“Cả hai vợ chồng tôi đều làm việc ở trung tâm thành phố, quãng đường đi lại mỗi ngày lên đến 50 km. Chiếc xe cũ của chúng tôi rất tốn xăng, đặc biệt khi tắc đường. Vì thế, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm một chiếc xe mới, vừa tầm tiền lại tiết kiệm nhiên liệu”, anh Minh nói.

Khách hàng đánh giá cao khả năng tiết kiệm nhiên liệu và cảm giác lái trên Yaris Cross HEV.

Trong một lần đến đại lý Toyota để tìm hiểu, anh Hoàng Minh đã được mời lái thử xe Hybrid Electric. Với niềm đam mê công nghệ, anh rất tò mò về trải nghiệm lái dòng xe này.

“Cảm giác đầu tiên khi lên xe và khởi động rất êm, hầu như không có tiếng động cơ. Khi lướt trên đường, xe đi rất nhẹ nhàng. Đặc biệt khi kẹt xe, di chuyển ở vận tốc thấp, động cơ xăng tự ngắt để chuyển sang chế độ điện, không gây phiền phức cho người dùng mà còn bảo vệ môi trường”, vị khách nhận định.

Anh Minh cho biết thêm, lượng tiêu thụ nhiên liệu của Yaris Cross Hybrid thực sự ấn tượng với khoảng 3,6 L/100 km trong đô thị và 3,9 L/100 km cho đường hỗn hợp. Nhờ đó, gia đình anh tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể. Cùng với chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ trong tháng 9, vợ chồng anh đã tiết kiệm được gần 50 triệu đồng.

Ưu đãi tháng 10 tiếp đà thành công

Để đáp lại sự tin tưởng của khách hàng và duy trì đà tăng trưởng, Toyota tiếp tục triển khai chương trình khuyến mại hấp dẫn trong tháng 10. Cụ thể, khách hàng mua Yaris Cross sẽ được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ và tặng một năm bảo hiểm thân vỏ, tổng giá trị ưu đãi lên đến 48,5 triệu đồng. Chương trình được áp dụng tới 31/10 và cho khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán 100%, đại lý đã xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng trong thời gian diễn ra chương trình.

Khách hàng bán xe cũ mua Yaris Cross HEV, Corolla Cross HEV, Innova Cross HEV mới được nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Đặc biệt, Toyota còn dành riêng cho khách hàng có nhu cầu đổi xe cũ mua Yaris Cross HEV hoặc Corolla Cross HEV, Innova Cross HEV tại các đại lý hoạt động T-Sure cơ hội lựa chọn một trong các ưu đãi sau: Lãi suất 0%/năm trong 6 tháng đầu; quà tặng 1 năm bảo hiểm Toyota gói vàng hoặc miễn phí phụ tùng bảo dưỡng 3 năm hoặc 30 nghìn km (tùy điều kiện nào đến trước) và dán kính miễn phí. Ngoài ra, ưu đãi lãi suất từ 0%/năm cũng được áp dụng cho khách hàng bán xe cũ mua xe Veloz Cross hoặc Avanza Premio mới qua T-Sure.

Anh Trần Văn Quang (38 tuổi, Hải Phòng) đã quyết định đổi chiếc Vios 2015 để lên đời Yaris Cross HEV nhờ chính sách này: “Tôi đã dùng Vios hơn 8 năm và rất tin tưởng vào độ bền của Toyota. Bây giờ, nhu cầu di chuyển nhiều hơn, tôi cần một chiếc SUV gầm cao phù hợp nhu cầu di chuyển. Khi biết đến chính sách đổi cũ lấy mới và các ưu đãi tại T-Sure, tôi đã liên hệ ngay. Mọi thủ tục diễn ra rất nhanh chóng và thuận lợi. Giờ đây, tôi có một chiếc xe gầm cao, tiện nghi, lại tiết kiệm nhiên liệu mà không phải chịu áp lực tài chính quá lớn”.

Khách hàng nhận ưu đãi đến 100% lệ phí trước bạ khi mua xe Toyota trong tháng 10.

Từ đầu năm đến nay, doanh số Yaris Cross tăng trưởng đều đặn, đạt 9.655 xe sau 9 tháng, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái, thường xuyên lọt top 10 xe bán chạy nhất thị trường. Sự kết hợp giữa yếu tố thiết kế, công nghệ và tính thực dụng đã giúp Yaris Cross nhanh chóng chinh phục khách hàng.

Bên cạnh Yaris Cross, hãng xe Nhật Bản cũng triển khai ưu đãi đến 100% thuế trước bạ cho khách hàng mua Veloz Cross, Avanza Premio, 50% thuế trước bạ với Corolla Cross, Hilux và Camry. Với hệ thống đại lý rộng khắp cả nước, những mẫu xe đến từ Toyota sẵn sàng trao tay khách hàng trong tháng 10 này.