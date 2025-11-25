Nóng như phân khúc xe gầm cao cuối năm, không chỉ một mà 2 tân binh

Mitsubishi Destinator và Toyota Innova Cross 2.0G dự kiến là 2 cái tên mới gia nhập vào nhóm xe gầm cao tầm giá dưới một tỷ đồng trong năm nay.

Thị trường ôtô dần về cuối năm trở nên sôi động bất ngờ khi hàng loạt cái tên mới xuất hiện. Đáng chú ý, phân khúc SUV, MPV cỡ trung tầm giá dưới một tỷ đồng dự kiến đón đến 2 cái tên đáng chú ý vào giai đoạn những tháng sát năm mới.

Không chỉ một, mà 2 tân binh

Thông tin Mitsubishi Destinator sắp ra mắt thị trường Việt gần như đã được xác nhận khi ngay từ giữa quý III, những chiếc Destinator đầu tiên đã bị bắt gặp khi đang lái thử ở tỉnh Tây Ninh. Ở các đại lý, nhân viên tư vấn cũng bắt đầu nhận cọc mẫu SUV cỡ C này và dự kiến sớm giao đến tay khách hàng trong tháng 12.

Cấu hình động cơ của mẫu xe tại Việt Nam nhiều khả năng tương tự bản ra mắt tại Indonesia với máy xăng 4 xy-lanh 1.5L tăng áp, cho công suất tối đa 163 mã lực, mô men xoắn cực đại 250 Nm. Động cơ này đi cùng hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Mitsubishi Destinator sắp ra mắt vào tháng cuối năm. Ảnh: Mitsubishi.

Theo nhân viên tư vấn ở đại lý dự đoán, Destinator dự kiến có giá khoảng 750-790 triệu đồng cho 2 phiên bản là GLX và Ultimate.

Ngoài Destinator, thị trường dự kiến đón thêm Toyota Innova Cross phiên bản 2.0G trong thời gian tới. Đây là phiên bản thấp, được định vị ngang với Innova 2.0E số sàn. Mức giá dự kiến của mẫu xe mới dao động khoảng 755-800 triệu đồng.

Nhân viên tư vấn tại đại lý cho biết, lô xe Toyota Innova Cross đã sẵn sàng cho đợt ra mắt vào tháng cuối năm nay, giao trước đến tay khách hàng 2 tùy chọn màu trắng và xám bạc. Người này cũng cho biết khác với bản V, Innova Cross 2.0G được trang bị mâm 16 inch.

Phiên bản này tinh chỉnh một chút chi tiết ở đèn hậu, kích thước màn hình trung tâm và ốp mâm xe nhằm giảm giá thành. Đặc biệt người này cho biết Innova Cross 2.0G nhiều khả năng bị lược bỏ lẫy chuyển số sau vô lăng.

Toyota Innova Cross 2.0G là phiên bản giá rẻ, tương đương Innvoa 2.0E. Ảnh: TMV.

Động cơ của phiên bản này không có gì thay đổi so với tùy chọn 2.0V với máy xăng 2.0L 4 xy lanh, cho công suất khoảng 172 mã lực, mô men xoắn cực đại 205 Nm. Đi cùng với khối động cơ là hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Cuộc chiến nhóm xe gầm cao càng sôi động

Cả Mitsubishi Destinator và Toyota Innova Cross 2.0G dự kiến sẽ càng làm cuộc đua doanh số của nhóm xe cùng tầm giá trở nên sôi động hơn vào thời điểm cuối năm.

Hiện tại, Mazda CX-5 vẫn đang là cái tên dẫn đầu phân khúc với doanh số gần 1.600 chiếc trong kỳ báo cáo tháng 10. Ford Territory xếp vị trí thứ 2 với lượng xe bán ra đạt 1.429 chiếc. Nhóm dưới còn có những cái tên sừng sỏ khác như Hyundai Tucson (929 xe) hay Honda CR-V (740 xe), Kia Sportage (141 xe).

Nhóm xe tầm giá dưới một tỷ có nhiều đại diện sức bán tốt. Ảnh: Vĩnh Phúc, Bối Hạ, Ford.

Ngoài sức ép từ những đối thủ chạy xăng, các mẫu xe trong tầm giá này còn có đại diện thuần điện từ hãng xe nội địa Việt với thị phần không hề nhỏ. Nhiều cái tên mới được trang bị công nghệ hybrid, plug-in hybrid như BYD Sealion 6 hay Jaecoo J7 cũng đang nỗ lực thu hút người dùng với loạt khuyến mại.

Với Destinator, khi ra mắt, mẫu xe không chỉ phải cạnh tranh với những đối thủ mà còn chứng minh được sức mạnh trước đàn anh Outlander mà nó sẽ thay thế. Thiết kế trẻ trung hơn có thể là điểm mạnh của Destinator, nhưng cỗ máy 1.5 Turbo nhiều khả năng sẽ khiến người dùng có sự so sánh.

Toyota Innova Cross 2.0G có cơ hội nhiều hơn khi chọn ngách khách hàng xe dịch vụ. Điểm mạnh của phiên bản mới chắc chắn là mức giá và kích thước, cấu hình 8 chỗ ngồi.

Tuy nhiên, nhóm xe này vẫn còn nhiều cái tên đang tạo được tiếng vang, nổi bật là chiếc MPV chạy điện VinFast Limo Green. Ngoài ra, BYD M6 hay MG G50, Mitsubishi Xpander Cross cũng là những mẫu xe đang nỗ lực tìm kiếm thị phần bằng khuyến mại, mang thêm sức ép đến tân binh Innova Cross 2.0G.

VinFast Limo Green là cái tên đang lên ở nhóm xe dịch vụ. Ảnh: Sơn Phạm.

Nhìn chung, cả 2 mẫu xe đều sẽ có cơ hội thành công khi xuất hiện, nhưng chắc chắn việc thu hút được khách hàng hay tạo ra doanh số tốt cần thời gian, và cả chiến lược giá phù hợp.