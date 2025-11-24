Tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc trên ôtô là gì?

Tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc là một trong những trang bị an toàn tiêu chuẩn thường xuất hiện trên các mẫu SUV phổ thông. Vậy tính năng này hoạt động ra sao?

Tình trạng xe bị trôi ngược khi khởi hành từ vị trí dừng trên dốc là nỗi lo của hầu hết tài xế, đặc biệt là người mới hoặc khi lái xe số sàn. Để giải quyết vấn đề này, các nhà sản xuất ôtô đã phát triển tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill-start Assist Control, HAC),

Đây không chỉ là một công nghệ an toàn mà còn là trang bị tiện ích giúp người lái tự tin và thao tác dễ dàng hơn rất nhiều trong các tình huống khó khăn như lên dốc cầu, dốc hầm gửi xe hay đỗ xe trên đồi.

HAC là công nghệ gì?

HAC (Hill-start Assist Control) là một hệ thống an toàn chủ động được trang bị trên ôtô, có nhiệm vụ ngăn chặn xe bị trôi lùi khi người lái đang dừng và chuẩn bị khởi hành trên đoạn đường dốc. Công nghệ này hoạt động như một "chân phanh tạm thời" được tích hợp trong hệ thống cân bằng điện tử (VSC/ESC) của xe.

HAC đặc biệt hữu ích cho tài xế mới, hoặc khi lái xe số sàn, loại bỏ nỗi lo xe bị trôi về phía sau gây va chạm với phương tiện khác trong các tình huống khó khăn như lên dốc cầu hay dốc hầm.

Chế độ HAC có thể diễn ra hoàn toàn tự động nhờ các cảm biến. Ảnh: Phúc Hậu.

Quá trình kích hoạt và hoạt động của HAC diễn ra hoàn toàn tự động và rất nhanh chóng. Đầu tiên, khi xe đang dừng và nổ máy trên dốc, các cảm biến góc nghiêng và cảm biến gia tốc sẽ xác định xe đang ở vị trí dốc (thường là dốc trên 3-5%).

Sau đó, khi người lái nhả chân phanh để chuyển sang chân ga, HAC sẽ tự động kích hoạt và duy trì áp suất dầu phanh tại các bánh xe. Áp suất phanh này được giữ trong một khoảng thời gian ngắn, thường là 2 đến 3 giây, đủ để người lái thao tác chuyển chân và đạp ga mà không sợ xe trôi.

Cuối cùng, khi hệ thống nhận thấy người lái đã nhấn ga và động cơ tạo ra đủ mô-men xoắn để kéo xe đi lên, phanh sẽ tự động nhả ra một cách êm ái, đảm bảo xe di chuyển trơn tru.

Tính năng an toàn phổ biến

HAC mang lại nhiều lợi ích thiết thực, cải thiện đáng kể trải nghiệm lái xe. Về an toàn, tính năng này ngăn chặn xe trôi lùi, từ đó ngừa va chạm với xe phía sau trong tình trạng kẹt xe trên dốc. Về tâm lý, HAC giúp người lái tự tin hơn, loại bỏ nỗi sợ xe tắt máy (đối với xe số sàn) hoặc bị trôi dốc.

Bên cạnh đó, HAC còn giúp bảo vệ hệ thống truyền động của xe bằng cách giảm thiểu việc người lái phải lạm dụng phanh tay hoặc ma sát ly hợp quá mức, đặc biệt là trên các dòng xe số sàn. Quá trình chuyển đổi từ trạng thái dừng sang di chuyển cũng diễn ra êm ái, không gây giật cục.

Các mẫu SUV/Crossover tầm giá trên 600 triệu đa số được trang bị tính năng HAC. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Hiện nay, HAC đã được phổ cập rộng rãi trên nhiều phân khúc xe tại Việt Nam, thường đi kèm với các gói an toàn chủ động. Trong phân khúc SUV/Crossover, các mẫu xe như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander và Ford Territory đều được trang bị tính năng này trên hầu hết phiên bản.

Ngay cả ở phân khúc MPV và Sedan, các phiên bản cao cấp của Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Toyota Viosvà Hyundai Accent cũng đã tích hợp HAC. Nhìn chung, gần như toàn bộ mẫu xe tầm trung có giá niêm yết từ 600 triệu đồng trở lên đều được trang bị tính năng HAC, giúp người lái an tâm hơn khi đối mặt với đường dốc.