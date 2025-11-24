VinFast VF 6 - vị vua mới của nhóm SUV đô thị

Dù đứng trước sức ép của hàng loạt đại diện, mẫu xe điện nội địa Việt vẫn thành công ghi nhận doanh số dẫn đầu sau 10 tháng, gần như về đích sớm trong cuộc đua thành tích của phân khúc.

SUV đô thị tầm giá 600-700 triệu luôn được xem là một trong những phân khúc sôi động bậc nhất thị trường ôtô Việt. Nhóm xe này không chỉ hội tụ những đại diện chiến lược về mặt doanh số, mà còn là đích đến của nhiều thương hiệu mới với giá bán dễ tiếp cận.

Dù chỉ vừa kết thúc tháng 10 cùng hàng loạt thách thức, cuộc đua doanh số phân khúc này dường như đã ngã ngũ với chiến thắng không quá bất ngờ dành cho đại diện thuần điện từ Việt Nam.

VinFast VF 6 thống trị phân khúc

Trong tháng 10, hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bán được 2.524 chiếc VF 6, nâng tổng lượng xe bán ra từ đầu năm lên mức 16.949 chiếc. Doanh số gần 17.000 xe của VF 6 thống trị toàn bộ phân khúc ôtô đô thị cỡ B.

Phải biết doanh số của cả nhóm này, gồm các mẫu xe thuộc hãng thành viên VAMA, TC Groups và VinFast từ đầu năm đến nay đạt khoảng 64.063 xe với gần 10 đại diện.

Trong đó, mẫu xe điện của VinFast chiếm đến hơn 26,4%. Đây cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc ghi nhận sức bán vượt mốc 2.000 chiếc/tháng ở các kỳ báo cáo.

Sự tăng trưởng doanh số vượt bậc của VF 6 không chỉ giúp cái tên này lọt vào nhóm bán chạy của thị trường, đồng thời đứng đầu cả phân khúc xe hạng B.

VinFast VF 6 thống trị cuộc đua doanh số SUV cỡ B tại Việt Nam Doanh số phân khúc SUV cỡ B/B+ tại Việt Nam trong 10 tháng đầu năm (Số liệu: VAMA, TC Group, VinFast) Nhãn VinFast VF 6 Toyota Yaris Cross Mitsubishi Xforce Toyota Corolla Cross Hyundai Creta Honda HR-V Kia Seltos Mazda CX-3 Mazda CX-30

xe 16949 11488 9888 7181 6114 4625 4578 1978 1262

Dù các mẫu xe xăng thuộc nhóm bán chạy như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross hay Toyota Corolla Cross vẫn đang tăng tốc cho 2 kỳ báo cáo cuối cùng, VF 6 vẫn đang cho thấy vị thế của mình ở cuộc đua doanh số.

Trong khi đó, nếu đặt mẫu xe này lên bàn cân với các đại diện nhóm dưới, doanh số của VinFast VF 6 trong một tháng thậm chí còn tốt hơn lượng xe 2 đại diện cỡ B từ Mazda bán ra từ đầu năm đến nay.

Chiến thắng nhẹ nhàng

Sức bán tốt của VinFast VF 6 không phải là kết quả quá bất ngờ. Mẫu xe điện hạng B của VinFast được hưởng các ưu đãi "lợi chồng lợi", giúp người mua tiết kiệm hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện tại, khách hàng mua VF 6 được giảm 4% trên giá niêm yết theo chương trình "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam" lần 3. Ngoài ra, người mua có thể được giảm thêm 3% lãi suất trong 3 năm khi liên kết qua các ngân hàng.

VinFast VF 6 được hưởng các ưu đãi "lợi chồng lợi".

Nếu đang là chủ sở hữu xe xăng chuyển sang xe điện, người dùng có thể được ưu đãi trừ 15-22 triệu đồng tuỳ địa phương triệu đồng. Với chủ xe đăng ký ở Hà Nội hay TP.HCM, VinFast tặng thêm 15 triệu đồng triệu đồng dưới dạng điểm VPoint để sử dụng tại các thương hiệu trong hệ sinh thái Vingroup và đối tác.

Bên cạnh các chương trình khuyến mại, lợi thế của VinFast nói chung hay VF 6 nói riêng còn đến từ hệ thống trạm sạc dày đặc và chính sách hậu mãi, hỗ trợ người dùng 24/7.

Hiện tại, hệ thống trạm sạc VinFast do V-GREEN triển khai đã đạt 150.000 cổng sạc đa dạng công suất tại tất cả tỉnh, thành trên cả nước. Với quy mô trạm sạc khổng lồ cùng chương trình miễn phí sạc đến tháng 6/2027, VinFast VF6 nghiễm nhiên là lựa chọn mang lợi ích lớn về kinh tế.

VinFast VF 6 nhận được sự hỗ trợ vững chắc từ mạng lưới trạm sạc V-GREEN rộng khắp.

Tóm lại, chiến thắng doanh số của VinFast VF 6 trong tháng 10 đã khẳng định vị thế dẫn đầu tuyệt đối của mẫu xe điện này trong phân khúc SUV đô thị sôi động.

Với sự kết hợp giữa các chương trình ưu đãi "lợi chồng lợi", giảm trực tiếp chi phí sở hữu, cùng với sự hỗ trợ vững chắc từ mạng lưới trạm sạc V-GREEN rộng khắp, VF 6 không chỉ là một mẫu xe có thiết kế hiện đại mà còn là lựa chọn mang lại hiệu quả kinh tế rõ ràng nhất.