Thử nghiệm cây đổ vào thân xe để khoe độ cứng của Yangwang U8

Chiếc Yangwang U8 không chỉ bị không bị móp, dẹp, mà còn có thể tiếp tục hành trình dù bị cây cọ cỡ lớn đổ xuống từ trên cao.

Nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã dàn dựng một bài kiểm tra độ bền cho chiếc Yangwang U8 (U8L). Họ đã thả một cây cọ hoàng gia khổng lồ thẳng xuống nóc chiếc U8L để khoe độ bền của chiếc SUV hạng sang cỡ lớn này.

Đây không phải là một cú chạm nhẹ nhàng từ trên cao các kỹ sư của BYD đã liên tục nâng cây cọ lên vị trí thẳng đứng và để nó rơi xuống mái xe ba lần từ những khoảng cách tăng dần để khuếch đại lực. Theo YangWang, năng lượng va chạm tối đa đạt 50,4 kJ, tương đương với 40.100 lb-ft hay 54.000 Nm.

Truyền thông Trung Quốc cho biết điều đó tương đương với một cục điều hòa không khí rơi từ mái của một tòa nhà 40 tầng. Mức này cũng vượt xa mọi thứ được yêu cầu trong các tiêu chuẩn an toàn thông thường điều này hoàn toàn hợp lý vì các tiêu chuẩn an toàn thông thường thường không liên quan đến việc cây rơi từ trên trời xuống.

Chiếc xe vẫn không bị móp và khung xe bình thường sau cú va chạm. Ảnh: BYD.

Điểm đặc biệt là sau mỗi lần xảy ra va chạm, chiếc U8L vẫn "sống sót" một cách bất ngờ. Đương nhiên phần thanh ray mui (cant rail) là kim loại kết cấu phía trên cửa, đã xuất hiện vết lõm ngày càng lớn sau mỗi lần cây đổ xuống, nhưng cửa tài xế vẫn mở ra mà không gặp trục trặc, kính không vỡ và hệ thống treo cùng bánh xe không bị sập.

YangWang nói rằng đó chính là mục đích chính nếu kết cấu vẫn còn nguyên vẹn đủ để hành khách có thể trèo ra và đội cứu hộ có thể vào, bạn đã biến một tai nạn kỳ lạ thành một tình huống có thể kiểm soát được.

Trong video, chiếc SUV chỉ đơn giản là khởi động lại và lăn bánh đi như thể một vụ rơi đổ cây chỉ là một va chạm xước nhỏ nhặt.

Yangwang U8 là mẫu SUV cỡ lớn với hệ truyền động hybrid, có công suất khoảng 1.184 mã lực. Đây là một trong những mẫu SUV hạng sang chiến lược thường được BYD mang đến các sự kiện nhằm phô diễn sức mạnh và các "kỹ năng lạ".