Mazda CX-5, Ford Territory và ôtô điện chờ đón Mitsubishi Destinator

Phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam có nhiều mẫu xe với giá bán đa dạng. Đây là những đối thủ của Mitsubishi Destinator - SUV cỡ C nhập khẩu Indonesia chuẩn bị ra mắt.

Phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam sắp đón thêm tân binh. Từ mẫu xe ý tưởng DST Concept trở thành Mitsubishi Destinator, "kẻ thay thế" Mitsubishi Outlander đã sẵn sàng cạnh tranh cùng loạt SUV cỡ C quen mặt với khách hàng Việt như Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson và cả VinFast VF 7.

Ngôi vương của Mazda CX-5

Trong phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam, Mazda CX-5 là cái tên quen thuộc, thường đi cùng danh xưng "xe bán chạy nhất phân khúc".

Doanh số Mazda CX-5 nhiều kỳ liên tiếp dẫn đầu và khi kết thúc năm, mẫu SUV cỡ C lắp ráp trong nước của thương hiệu Nhật Bản cũng trở thành "vua doanh số" phân khúc.

Điển hình trong năm nay, chỉ duy nhất tháng 5 chứng kiến doanh số Mazda CX-5 thấp hơn Ford Territory. Toàn bộ kỳ báo cáo còn lại, Mazda CX-5 đều là cái tên bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ C, vượt trên các đối thủ Ford Territory, Hyundai Tucson, Honda CR-V, Kia Sportage hay VinFast VF 7.

Riêng trong tháng 10, Mazda CX-5 bán được 1.594 xe cho khách Việt. Lũy kế sau 10 tháng, mẫu SUV cỡ C thương hiệu Nhật Bản sở hữu doanh số 12.900 xe, tương đương trung bình 1.290 xe/tháng.

Mazda CX-5 dẫn đầu phân khúc SUV cỡ C Cơ cấu doanh số phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam trong 10 tháng đầu năm (Số liệu: VAMA, TC Motor, VinFast) Nhãn Mazda CX-5 Ford Territory VinFast VF 7 Hyundai Tucson Honda CR-V Kia Sportage Mitsubishi Outlander (dừng bán)

xe 12900 9585 7067 6839 4895 1646 362

Ford Territory bán được 1.429 xe trong tháng 10 và 9.585 xe sau 10 tháng. VinFast VF 7 và Hyundai Tucson bán được lần lượt 1.190 xe và 929 xe trong kỳ báo cáo gần nhất, doanh số tích lũy từ đầu năm tương ứng lần lượt 7.067 xe và 6.839 xe.

Honda CR-V tích lũy được doanh số 4.895 xe sau 10 tháng, bao gồm 1.736 xe thuộc phiên bản hybrid. Sau khi Mitsubishi Outlander dừng bán, Kia Sportage tạm thời là SUV cỡ C bán chậm nhất thị trường, doanh số sau 10 tháng đạt 1.646 xe.

"Nín thở" chờ giá bán Mitsubishi Destinator

Khi Mazda CX-5 liên tục dẫn đần doanh số phân khúc, tính đa dạng phiên bản hay khoảng giá rộng được cho là những nguyên nhân giúp mẫu SUV cỡ C này có được lượng tiêu thụ tốt.

Hiện, Mazda CX-5 có tổng cộng 7 phiên bản lắp ráp, giá dao động từ 749 triệu đến 979 triệu đồng.

Ford Territory sau đợt nâng cấp mới nhất vẫn giữ nguyên 3 phiên bản tại Việt Nam, giá bán từ 762 triệu đến 896 triệu đồng.

Ford Territory vừa có bản nâng cấp tại Việt Nam. Ảnh: Ford.

Đối với VinFast VF 7, giá xe hiện dao động từ 789 triệu đến 969 triệu đồng, tùy phiên bản và kiểu loại trần xe.

Kia Sportage hiện có giá từ 819 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng , còn "đồng hương" Hyundai Tucson được bán với giá 769-989 triệu đồng.

Như vậy, phần lớn SUV cỡ C tại Việt Nam đang được niêm yết với giá bán dao động trong khoảng từ 750 triệu đến dưới 1 tỷ đồng .

Honda CR-V là trường hợp có phần đặc biệt khi 4 phiên bản đang bán có giá khởi điểm 1,029 tỷ đồng , cao nhất 1,259 tỷ đồng . Subaru Forester gần đây chuyển sang nhập khẩu Nhật Bản, giá bán hiện tại 1,299- 1,399 tỷ đồng cũng cao hơn nhiều mẫu xe cùng phân khúc.

Để có thể cạnh tranh, Mitsubishi Destinator được cho là phải sở hữu giá bán ít nhất nằm trong khoảng giá phổ biến của SUV cỡ C tại Việt Nam, tức từ 750 triệu đến khoảng 1 tỷ đồng .

Mitsubishi Destinator sẽ cần giá bán tốt. Ảnh: Paultan.

Mẫu xe tiền nhiệm Mitsubishi Outlander từng có giá 825 triệu và 950 triệu đồng cho 2 phiên bản. Giá bán chưa thật sự cạnh tranh, số lượng phiên bản không nhiều có thể là nguyên nhân khiến Outlander thường xuyên sở hữu doanh số kém ấn tượng. Cho đến trước khi "trắng doanh số" từ tháng 9, mẫu SUV cỡ C này đã bán được 362 xe cho khách Việt.

Tham chiếu thành công của Mitsubishi Xpander và Mitsubishi Xforce tại Việt Nam, giá bán tốt và tính đa dạng phiên bản là một phần nguyên nhân giúp các mẫu xe này sở hữu doanh số cao hàng đầu phân khúc mình tham gia.

Chẳng hạn, Mitsubishi Xpander có tổng cộng 4 phiên bản, giá bán hiện tại từ 560 triệu đến 699 triệu đồng. Mitsubishi Xforce cũng có số lượng phiên bản tương tự, giá bán dao động 599-705 triệu đồng.

Riêng với Xforce, thiết kế đột phá đóng góp lớn vào doanh số ấn tượng của mẫu SUV cỡ B và với Destinator, Mitsubishi đang kỳ vọng mẫu xe "đàn anh" này có thể tái lập sự thành công tương tự.

Mitsubishi Destinator sẽ chính thức trình làng khách Việt ngay đầu tháng 12, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.