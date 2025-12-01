Chọn mua ôtô nhỏ gọn nào với giá 400 triệu đồng?

Ôtô nhỏ gọn phù hợp nhu cầu sử dụng đô thị. Giá bán 400 triệu đồng cũng dễ tiếp cận với phần đông khách Việt ở thời điểm hiện tại.

Ôtô giá rẻ giờ đây không còn quá hiếm gặp trên thị trường Việt Nam. Khách Việt khi muốn tìm mua ôtô nhỏ gọn với giá 400 triệu đồng hiện có nhiều lựa chọn đa dạng từ các thương hiệu khác nhau, cả xăng lẫn điện.

Ôtô điện cỡ nhỏ

Khi Wuling Hongguang Mini EV ra mắt thị trường Việt vào tháng 6/2023, khách Việt lần đầu tiên có thể sở hữu ôtô với tầm tiền 300 triệu đồng.

Không phải là mẫu xe quá thành công nhưng Wuling Hongguang Mini EV (hiện đổi tên thành Wuling Mini EV) đã trở thành cái tên "khai phá" phân khúc ôtô điện đô thị cỡ nhỏ, giúp phổ giá ôtô tại Việt Nam thay đổi theo chiều hướng có lợi cho khách Việt.

Wuling Mini EV không quá thành công nhưng đã khai phá phân khúc ôtô điện đô thị cỡ nhỏ. Ảnh: TMT Motors.

Hiện, Wuling Mini EV còn duy nhất phiên bản LV2, giá bán từ 197 triệu đến cao nhất 234 triệu đồng tùy dung lượng pin và màu sơn ngoại thất.

Wuling Mini EV có các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 2.920 x 1.493 x 1.621 mm, chiều dài cơ sở 1.940 mm và khoảng sáng gầm tối thiểu 125 mm.

Mẫu xe có cấu hình 3 cửa, 2 hàng ghế với tối đa 4 người ngồi. Wuling Mini EV trang bị motor điện 26,82 mã lực, chạy tối đa 100 km/h. Gói pin 9,6 kWh hoặc 13,4 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa 120 hoặc 170 km/lần sạc đầy.

Khi sử dụng bộ sạc 1,5 kW, xe nạp lại 20-100% dung lượng pin trong tối đa 9 giờ.

Cùng phân khúc với Wuling Mini EV là VinFast VF 3. Sau khi VinFast dừng chính sách thuê pin, mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ này cũng vừa có đợt nâng cấp nhẹ và hiện được bán với giá 302 triệu đồng.

VinFast VF 3 vừa có nâng cấp nhẹ. Ảnh: VinFast.

Các kích thước dài x rộng x cao của VinFast VF 3 lần lượt 3.190 x 1.679 x 1.652 mm, chiều dài cơ sở 2.075 mm.

VinFast VF 3 tiếp tục được trang bị motor điện mạnh 43 mã lực, cung cấp mô-men xoắn cực đại 110 Nm. Gói pin LFP dung lượng 18,64 kWh cho phép VF 3 vận hành trên quãng đường tối đa 215 km sau mỗi lần sạc đầy, công bố theo chu trình NEDC.

VinFast VF 3 có hỗ trợ sạc nhanh, cho phép nạp lại 10-70% dung lượng pin trong khoảng 36 phút.

Một lựa chọn khác cho nhu cầu mua ôtô nhỏ gọn với giá 400 triệu đồng là Wuling Bingo. Phiên bản 333 km của mẫu hatchback chạy điện cỡ A hiện có giá 399 triệu đồng.

Các kích thước dài x rộng x cao của Wuling Bingo lần lượt 3.950 x 1.708 x 1.580 mm, chiều dài cơ sở 2.560 mm. Mẫu xe này trang bị 5 cửa, cấu hình 2 hàng ghế với tối đa 5 người ngồi.

Wuling Bingo cũng là ôtô điện đáng chú ý trong tầm giá 400 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Wuling Bingo 333 km được trang bị motor điện mạnh 67 mã lực, cho mô-men xoắn cực đại 125 Nm. Gói pin LFP dung lượng 31,9 kWh mang lại tầm hoạt động tối đa 333 km giữa các lần sạc đầy.

Khi sử dụng sạc chậm AC, Wuling Bingo cần 8 giờ để nạp lại 20-100% dung lượng pin. Chuyển sang bộ sạc DC 7 kW, thời gian sạc rút ngắn xuống còn 4 giờ.

Hạ tầng trạm sạc công cộng là điểm mạnh của VinFast VF 3 nhưng cũng đồng thời là điểm hạn chế của ôtô điện thương hiệu Wuling tại Việt Nam.

Sau 10 tháng, VinFast VF 3 đang dẫn đầu doanh số toàn thị trường Việt với hơn 36.000 xe bán ra. TMT Motors hạn chế chia sẻ số liệu bán hàng của xe điện Wuling.

Xe xăng cỡ A

Nếu phải chỉ ra nhóm xe chịu ảnh hưởng lớn nhất từ sự xuất hiện của ôtô điện đô thị thì đó hẳn phải là xe xăng cỡ A.

Nhóm ôtô nhỏ gọn với giá bán dễ tiếp cận này từng "làm mưa làm gió" trên thị trường Việt nhưng nay đang dần trở nên khó bán.

Phân khúc này còn 3 đại diện gồm Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và Kia Morning, nhưng chỉ một trong số đó có giá bán khởi điểm dưới 400 triệu đồng.

Kia Morning và Toyota Wigo đều không còn giá dưới 400 triệu đồng. Ảnh: Thaco, TMV.

Ở bản nâng cấp mới nhất, Kia Morning được niêm yết khởi điểm 439 triệu đồng, không còn là xe cỡ A rẻ nhất Việt Nam.

Toyota Wigo cũng bị loại bỏ bản E trang bị số sàn kèm giá bán 360 triệu đồng, do đó khách Việt chỉ có thể chọn mua duy nhất bản G của mẫu hatchback cỡ A nhập khẩu Indonesia với giá 405 triệu đồng.

Do đó, 2 phiên bản số sàn của Hyundai Grand i10 lúc này đang là những lựa chọn xe xăng cỡ A hiếm hoi có giá dưới 400 triệu đồng. Cụ thể, bản hatchback số sàn có giá 360 triệu đồng còn biến thể sedan trang bị số sàn có giá 380 triệu đồng.

Ở biến thể sedan, Hyundai Grand i10 sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.995 x 1.680 x 1.520 mm. Chiều dài tổng thể của i10 bản hatchback ngắn hơn 180 mm. Cả 2 đều sở hữu khoảng sáng gầm xe 157 mm, chiều dài cơ sở 2.450 mm.

Hyundai Grand i10 hiện là xe xăng cỡ A duy nhất có giá bán dưới 400 triệu đồng. Ảnh: TC Motor.

Dưới nắp ca-pô của Hyundai Grand i10 là động cơ Kappa dung tích 1.2L, cung cấp công suất tối đa 83 mã lực, mô-men xoắn cực đại 114 Nm. Các phiên bản rẻ nhất của xe sử dụng hộp số sàn 5 cấp.

Phân khúc xe xăng giá rẻ cỡ A đang sa sút. Hyundai Grand i10 dù đang dẫn đầu cũng khó tránh khỏi tình cảnh tương tự. Sau 10 tháng, Hyundai Grand i10 bán được 2.617 xe cho khách Việt.

Toyota Wigo tích lũy được doanh số 1.901 xe sau 10 tháng, còn doanh số cùng kỳ của mẫu ôtô nhỏ gọn chạy xăng thương hiệu Kia là 247 xe.

Nếu có nhu cầu lựa chọn các mẫu xe có kích thước lớn hơn, Kia Soluto (từ 386 triệu đồng), Mitsubishi Attrage (từ 380 triệu đồng) hay New MG 5 (399 triệu đồng) là những cái tên đáng cân nhắc.