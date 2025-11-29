Một làn sóng ôtô điện giá rẻ Trung Quốc đang thành hình

Trung Quốc đang chuẩn bị ra mắt thêm nhiều lựa chọn ôtô điện giá rẻ, không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn xuất khẩu ra quốc tế.

Trung Quốc giới thiệu nhiều ôtô điện giá rẻ. Ảnh: Nio.

Theo Carscoops, các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đang dẫn dắt kỷ nguyên ôtô điện bước vào giai đoạn mới, với hàng loạt lựa chọn ôtô thuần điện và hybrid cắm sạc giá rẻ vừa được giới thiệu tại triển lãm Guangzhou Motor Show.

Làn sóng xe điện Trung Quốc giá rẻ

Với giá khởi điểm 100.001-150.000 NDT (khoảng 14.100- 21.100 USD ), nhóm ôtô điện giá rẻ này là thông điệp mà Trung Quốc muốn gửi đến thế giới – quốc gia tỷ dân muốn thống trị thị trường xe điện phổ thông.

Nguồn tin từ Nikkei Asia cho hay nhiều nhà sản xuất ôtô lớn nhất Trung Quốc đang chuẩn bị xuất khẩu các mẫu xe điện giá rẻ này. Khi các hãng xe truyền thống phương Tây vẫn đang vật lộn với chi phí sản xuất cũng như loạt tiêu chuẩn khí thải, màn đổ bộ của loạt xe điện Trung Quốc có thể mở màn cho cuộc chiến giá mới trên phạm vi toàn cầu.

Tại triển lãm, Leapmotor A10 được giới thiệu với giá khởi điểm 100.000 NDT (khoảng 14.100 USD ), dự kiến sớm xuất khẩu ra nhiều thị trường quốc tế. Hatchback chạy điện Lafa 5 cũng sẽ sớm ra mắt với giá bán tương tự.

Nio Firefly lần đầu lộ diện với cấu hình tay lái nghịch. Sở hữu giá bán tại quê nhà khoảng 100.000 NDT (tương đương 14.100 USD ), Nio Firefly được xác nhận sẽ có mặt tại 17 thị trường mới vào năm sau, bao gồm khu vực Trung Mỹ.

GAC Aion i60 cũng là một mẫu EREV đáng chú ý, sở hữu giá bán khởi điểm 109.800 NDT, tức khoảng 15.500 USD .

GAC Aion i60 là một trong những ôtô điện giá rẻ mới của Trung Quốc. Ảnh: GAC Aion.

Trong vài năm gần đây, ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc đã trải qua một cuộc chiến giá khá căng thẳng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đặc biệt ở phân khúc giá rẻ, các diễn biến còn trở nên khốc liệt hơn.

Sau 3 quý đầu năm, khoảng 2,35 triệu ôtô thuần điện và hybrid cắm sạc trong khoảng giá 100.001-150.000 NDT (14.100- 21.100 USD ) đã được khách hàng Trung Quốc chọn mua.

"Điểm nóng" xe giá rẻ

Doanh số này giúp phân khúc xe điện giá rẻ trở thành “điểm nóng” mới tại thị trường Trung Quốc, tăng trưởng mạnh từ doanh số dưới 1,5 triệu xe ghi nhận hồi năm ngoái.

Ở chiều hướng ngược lại, nhóm xe có giá 150.001-200.000 NDT (khoảng 21.100- 28.200 USD ) vẫn giữ nguyên doanh số ở mức 2,3 triệu xe.

Leapmotor A10 cũng là ôtô điện giá rẻ đáng chú ý. Ảnh: Leapmotor.

Phân khúc xe giá rẻ tăng trưởng là điều tốt cho khách hàng, nhưng mặt khác gây tổn hại cho chính các nhà sản xuất ôtô.

Theo Carscoops, lợi nhuận ròng của BYD đã giảm 30% trong quý III, đánh dấu lần sụt giảm đầu tiên sau 4 năm. Great Wall Motors cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi lợi nhuận giảm 30% dù doanh số tăng trưởng 20%.

Xuất khẩu của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc lại ghi nhận tín hiệu tích cực. Trong 3 quý đầu năm, quốc gia này hoàn thành xuất khẩu 1,75 triệu ôtô điện và hybrid cắm sạc sang các thị trường nước ngoài, tăng trưởng đến 89% so với cùng kỳ năm ngoái.