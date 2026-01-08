Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kỷ lục tốc độ kỳ lạ nhất trên đường đua Nürburgring

  • Thứ năm, 8/1/2026 16:21 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một chiếc ôtô nhỏ gọn của thương hiệu Pháp vừa chính thức xác lập kỷ lục thời gian dài nhất để hoàn thành một vòng đua Nürburgring.

Theo Motor1, sở hữu mẫu xe có thể chinh phục một vòng đua Nürburgring với thời gian ngắn nhất luôn là mục tiêu mà các hãng xe nhắm đến.

Hãng xe Ligier của Pháp lại có suy nghĩ ngược lại - một chiếc xe có thể chạy chậm đến mức nào trên đường đua Nürburgring?

Nhóm phóng viên chuyên về mảng ôtô người Pháp gồm Nicolas Meunier và Martin Coulomb đã cầm lái chiếc Ligier JS50 trang bị động cơ diesel và thực hiện một vòng đua chính thức tại Nürburgring.

Về mặt kỹ thuật, JS50 nằm cùng phân khúc với những mẫu xe cỡ nhỏ như Citroën Ami, nhưng phiên bản mạnh mẽ nhất cũng chỉ có thể sản sinh công suất tối đa 8 mã lực, tốc độ cao nhất xấp xỉ 45 km/h.

Với sức mạnh khiêm tốn kể trên, Ligier JS50 đã hoàn thành một vòng đua Nürburgring chính thức với thời gian 28 phút 25,8 giây. Đây được xác nhận là thời gian hoàn thành vòng đua Nürburgring chậm nhất lịch sử, “vượt qua” thành tích 16 phút một giây mà Trabant P50 từng xác lập vào năm 1960.

Nurburgring anh 1Nurburgring anh 2

Để dễ hình dung, Mercedes-AMG One đã hoàn thành một vòng đua Nürburgring trong 6 phút 29,1 giây.

Trả lời Autocar, hãng xe Ligier lưu ý thử thách thực sự mà Ligier JS50 phải vượt qua là hoàn thành vòng đua dài khoảng 20 km chỉ với một bình xăng. Nicolas Meunier và Martin Coulomb đã thực hiện được điều này một cách thành công, với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng 0,89 lít/100 km.

Ligier đã trang bị cho JS50 một gói phụ kiện mà hãng mô tả như là “trải nghiệm đua xe đỉnh cao”, gồm bộ decal giúp “tăng mã lực” và một bộ body kit mang phong cách tăng tốc.

Hãng xe Pháp cũng đang nghiêm túc cân nhắc mở bán gói trang bị này sau màn chạy thử khá thành công trên trường đua Nürburgring danh tiếng.

Nurburgring anh 3

Chuyên trang Motor1 đánh giá “kỷ lục” mới của Ligier JS50 chứng minh rằng chúng ta vẫn có thể tận hưởng niềm vui lái xe với một mẫu ôtô chỉ sản sinh công suất đầu ra 8 mã lực.

Dù sao thì điều khiển một chiếc xe chậm chạy nhanh vẫn thú vị hơn là cố kìm hãm một con “quái vật” tốc độ.

Phúc Hậu

Nürburgring kỷ lục Ligier JS50 diesel Citroën Ami

