Loạt xe vừa ra mắt đã có ưu đãi

Nhiều mẫu xe vừa ra mắt thị trường Việt không lâu nhưng đã nhận ưu đãi lớn, giá trị khuyến mại cao nhất hàng chục triệu đồng.

Khi chương trình ưu đãi, giảm giá đã trở nên quen thuộc tại thị trường Việt Nam, những mẫu xe vừa ra mắt không lâu cũng nhận khuyến mại lớn.

Tháng đầu tiên của năm 2026 cũng trùng với giai đoạn cận Tết Nguyên đán và thường là cao điểm mua sắm. Loạt ưu đãi hàng chục triệu đồng dưới đây sẽ giúp khách Việt dễ dàng sở hữu các mẫu xe mới ra mắt.

Mitsubishi Destinator

Được xem là cái tên thay thế trực tiếp cho Mitsubishi Outlander tại Việt Nam, Mitsubishi Destinator ngay từ thời điểm chỉ mới là bản concept đã thu hút sự quan tâm không nhỏ từ khách hàng.

Đầu tháng 12/2025, Mitsubishi Destinator chính thức ra mắt thị trường Việt Nam, gồm 2 phiên bản với giá bán lần lượt 780 triệu và 855 triệu đồng. Ưu đãi 41-50 triệu đồng được áp dụng ngay tháng đầu trình làng từng giúp mẫu SUV cỡ C trang bị 3 hàng ghế thu về 2.000 đơn đặt trước chỉ trong 7 ngày kể từ thời điểm ra mắt.

Mitsubishi Destinator liên tiếp nhận ưu đãi dù chỉ vừa ra mắt. Ảnh: Đan Thanh.

Bước sang tháng đầu năm 2026, Mitsubishi Destinator tiếp tục nhận ưu đãi 35 triệu đồng, áp dụng đồng thời cho cả 2 phiên bản. Ngoài ra, khách Việt mua xe còn được tặng bộ chữ Destinator trị giá 2 triệu đồng.

Với lượng đặt hàng khá cao ghi nhận trong tháng 12, nhiều khả năng Mitsubishi Destinator sẽ tạo ra biến động không nhỏ trên bảng thống kê doanh số phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam.

Suzuki Fronx

Giữa tháng 10/2025, Suzuki Fronx ra mắt khách hàng Việt Nam, trở thành SUV cỡ A duy nhất trang bị hệ truyền động hybrid, dù chỉ là dạng hybrid nhẹ (MHEV).

Tuy nhiên, giá bán khởi điểm 520 triệu đồng và cao nhất 649 triệu đồng khiến Suzuki Fronx không thực sự hấp dẫn trên thị trường Việt, nhất là khi đặt cạnh các đối thủ như Kia Sonet (499-624 triệu đồng), Hyundai Venue (499-539 triệu đồng), Toyota Raize (510 triệu đồng) và VinFast VF 5 (529 triệu đồng).

Suzuki Fronx liên tiếp được khuyến mại sau khi ra mắt. Ảnh: Phúc Hậu.

Đây nhiều khả năng là lý do Suzuki Fronx gần đây liên tục được hãng xe Nhật Bản triển khai ưu đãi.

Trong tháng đầu năm 2026, Suzuki Fronx đang được khuyến mại ở cả ba phiên bản. Mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ được áp dụng cho phiên bản GL và GLX Plus, tương đương giá trị khuyến mại 30-35 triệu đồng.

Riêng phiên bản GLX của xe nhận mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 1, tương đương giá trị khuyến mại đến 60 triệu đồng.

Trước đó, báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy Suzuki Fronx đạt lượng tiêu thụ 116 xe ngay trong tháng đầu mở bán.

Với các khoản ưu đãi như vừa liệt kê ở trên, nhiều khả năng Suzuki Fronx sẽ có thể duy trì hoặc cải thiện hơn sức bán tại thị trường Việt Nam, qua đó cạnh tranh sòng phẳng với loạt xe Hàn, Nhật như Kia Sonet hay Toyota Raize, Hyundai Venue.

BYD Seal 5

Là một trong những mẫu xe đại diện cho chiến lược mới - phân bổ nguồn lực cho mảng hybrid - mà BYD đang theo đuổi tại Việt Nam, BYD Seal 5 cũng là cái tên duy nhất trong phân khúc sedan cỡ C trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV).

Khi ra mắt, xe có giá 696 triệu đồng, dễ tiếp cận hơn một vài mẫu xe cùng phân khúc sedan cỡ C dù là xe PHEV.

Trong tháng đầu năm 2026, BYD Seal 5 đang được hưởng một số ưu đãi chính hãng, bao gồm ứng dụng BYD trị giá 14,9 triệu đồng hoặc bộ sạc treo tường 7 kW trị giá 20 triệu đồng, cùng với một năm bảo hiểm vật chất trị giá 11,3 triệu đồng.

Ngoài ra, khách hàng mua BYD Seal 5 còn được tặng bộ thảm sàn chính hãng trị giá 890.000 đồng, thiết bị sạc cầm tay chính hãng và thiết bị chuyển đổi V2L chính hãng có tổng trị giá 11,5 triệu đồng.

Nhìn chung, chương trình ưu đãi mà BYD dành cho Seal 5 hướng đến giúp khách Việt dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng xe, thay vì hỗ trợ về mặt tài chính như phần lớn ưu đãi khác đang có mặt trên thị trường.

Xe lắp ráp của Skoda

Thương hiệu Skoda của CH Czech đã không còn quá xa lạ tại thị trường ôtô Việt Nam, nhưng phần lớn ôtô của hãng cho đến trước năm 2025 vẫn là xe lắp ráp.

Phải đến khi Skoda Kushaq và Skoda Slavia trình làng, khách Việt mới được giới thiệu thêm lựa chọn ôtô của thương hiệu châu Âu nhưng lắp ráp ngay tại nhà máy trong nước.

Kushaq và Slavia là 2 mẫu xe Skoda đầu tiên được lắp ráp tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu, Phong Vân.

Skoda Kushaq chính thức ra mắt vào đầu tháng 7/2025, gồm 2 phiên bản với giá bán lần lượt 599 triệu đồng và 649 triệu đồng. Skoda Slavia ra mắt khách Việt khoảng 2 tháng sau đó, gồm 3 phiên bản với giá dao động 468-568 triệu đồng.

Trong tháng đầu năm, cả Skoda Kushaq lẫn Skoda Slavia đều được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 60-65 triệu đồng với Kushaq và 47-57 triệu đồng với Slavia.

Riêng khách hàng mua Skoda Slavia trong tháng này còn được tặng thêm một năm bảo hiểm vật chất, chỉ áp dụng cho 2 phiên bản Ambition và Style.

So với loạt xe nhập khẩu trước đó, Skoda Kushaq và Skoda Slavia sở hữu giá bán "dễ chịu" hơn khá nhiều, một phần nhờ phân khúc thấp, phần khác nhờ nguồn gốc lắp ráp.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, tư vấn bán hàng đại lý Skoda ở TP.HCM từng xác nhận Kushaq và Slavia là 2 mẫu xe bán chạy hàng đầu của hãng giai đoạn gần đây.