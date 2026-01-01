Chỉ hãng xe sang mới 'dám' bán sedan mới tại Việt Nam?

Nhóm sedan mới ra mắt thể hiện sự phân hóa rõ rệt, khi hãng xe sang ồ ạt giới thiệu tân binh, còn nhóm xe phổ thông lại chỉ vỏn vẹn 2-3 cái tên mới.

2025 là một năm sôi động với thị trường ôtô Việt khi đón tiếp hơn 60 mẫu xe mới và các phiên bản nâng cấp đến thị trường. Tuy nhiên nếu nhóm SUV, MPV luôn tấp nập thì phân khúc sedan lại cho thấy tình cảnh hoàn toàn trái ngược.

Ồ ạt sedan hạng sang

Ngay quý II, BMW đã giới thiệu bản thế hệ mới của dòng 5 Series. Đây là dòng xe thế hệ thứ 8, được ra mắt với 3 phiên bản và sản xuất, lắp ráp trong nước. Điểm khác biệt chính của 5 Series 2025 là kích thước. Chiếc sedan thể thao nay hầm hố hơn về cả chiều dài lẫn chiều rộng, chiều cao, được thay đổi chi tiết ốp la zăng, nâng cấp khoang lái nhưng vẫn giữ lại khối động cơ 2.0L quen thuộc.

Ngay sau BMW, Audi cũng giới thiệu mẫu sedan A5 vào giai đoạn quý II sau đó bổ sung chiếc A6 mới vào quý IV. Audi A5 được định vị là đối thủ cạnh tranh mới với BMW 3 Series và Mercedes-Benz C-Class, trong khi A6 có giá bán ngang tầm BMW 5 Series và dòng E-Class của Mercedes-Benz.

Việc bổ sung 2 mẫu sedan được tinh chỉnh về truyền động, lược bỏ các trang bị nhằm hạ giá thành cho thấy nỗ lực tìm kiếm doanh số của Audi Việt Nam ở nhóm sedan, dù vẫn còn loạt rào cản.

Nhóm sedan hạng sang với loạt tân binh từ Mercedes-Benz, Audi và BMW. Ảnh: Phong Vân, Phan Nhật, Đan Thanh.

Mercedes Benz Việt Nam cũng nhanh chóng giới thiệu E-Class thế hệ mới với 3 phiên bản, cùng loạt thay đổi từ thiết kế đến công nghệ và trang bị. Những chiếc sedan hạng sang này nay được tinh chỉnh trở nên bóng bẩy, trẻ trung hơn. Bên trong khoang lái, phong cách sắp xếp khu vực táp lô cũng được điều chỉnh với tổng 2-3 màn hình ở táp lô tùy phiên bản.

Nếu các mẫu sedan trên được hướng đến nhóm khách yêu thích phong cách sang trọng, pha chút tính thể thao, thì Volkswagen đã nhanh chóng "chiều lòng" cộng đồng yêu tốc độ với gần 10 phiên bản cho chiếc hatchback thể thao Golf. Khác với những cái tên phía trên, Golf được trải dài ở nhiều khoảng giá, phản ánh tham vọng thu hút tệp khách hàng có thể chi trả từ vài trăm triệu cho một chiếc sedan đến gần 2 tỷ đồng .

Đến gần giai đoạn cuối năm, Volvo giới thiệu phiên bản thế hệ mới của S90. Ở lần "lột xác" này, hãng xe sang không chỉ nâng cấp các trang bị, thiết kế mà còn loại bỏ bản chạy xăng, chỉ giữ lại duy nhất tùy chọn T8 Recharge. Dù vẫn còn nhiều tranh cãi về việc loại bỏ bản B6 mild-hybrid, nhưng S90 vẫn là cái tên thu hút lượng lớn sự quan tâm của người hâm mộ thương hiệu.

Không thiếu sedan siêu sang và xe thể thao bản đặc biệt giá hàng chục tỷ đồng. Ảnh: Đan Thanh, S&S.

Chưa bàn đến những mẫu sedan siêu sang, thể thao đặc biệt như McLaren 750S MSO Orange hay Rolls-Royce Ghost Series II, nhóm xe gầm thấp hạng sang với những cái tên kể trên đã tạo ra cuộc chạy đua về công nghệ và trang bị đầy sôi động trong năm 2025.

Tuy nhiên ở phân khúc phổ thông, câu chuyện lại hoàn toàn khác.

Sedan phổ thông "hẩm hiu"

Tính đến hết tháng 12, thị trường xe Việt chỉ đón vỏn vẹn 3 mẫu sedan thuộc nhóm xe phổ thông gồm Skoda Slavia, Octavia RS và BYD Seal 5.

Dù vậy, chỉ 2 trong số những cái tên kể trên có giá dưới một tỷ đồng, thật sự thuộc nhóm "phổ thông". Octavia RS dù có kích thước ngang với Honda Civic hay Kia K3 nhưng lại là nhóm sedan hiệu suất cao, đứng cùng bàn cân với Volkswagen Golf R hay Subaru WRX, Honda Civic Type R.

Sự xuất hiện của Skoda Slavia hay BYD Seal 5 dù mang lại làn gió mới về thiết kế và giải pháp truyền động, nhưng vẫn chưa đủ sức để hâm nóng một phân khúc vốn đang bị SUV "xâm lấn".

Rào cản về giá bán của xe Âu (Skoda) hay sự dè chừng của người dùng với xe plug-in hybrid mới từ Trung Quốc đã khiến các tân binh này rơi vào tình cảnh phải cạnh tranh cực kỳ gắt gao với những "tượng đài" doanh số như Toyota Vios hay Hyundai Accent, vốn chỉ tập trung vào các bản nâng cấp nhẹ thay vì thay đổi toàn diện.

Skoda Slavia (trái) và BYD Seal 5 (phải) cần thêm thời gian và cơ hội để tạo được cú hích doanh số. Ảnh: Đan Thanh, Phúc Hậu.

Nguyên nhân của sự "hẩm hiu" này đến từ việc dịch chuyển thị hiếu rõ rệt của người tiêu dùng Việt. Trong tầm giá từ 500 triệu đến 900 triệu đồng, thay vì chọn một chiếc sedan truyền thống, khách hàng đang có xu hướng ưu tiên các mẫu SUV đô thị hoặc MPV đa dụng nhờ lợi thế gầm cao và không gian linh hoạt.

Chính sự chuyển dịch này đã khiến các hãng xe phổ thông dồn toàn lực cho "cuộc chiến gầm cao", để lại phân khúc sedan trong trạng thái bảo thủ, ít đột phá và thiếu vắng những gương mặt mới đủ sức gây bùng nổ.

Nhìn chung, bức tranh phân khúc sedan tại Việt Nam năm 2025 là sự phân hóa rõ rệt. Nhóm xe sang đang biến sedan thành những sản phẩm chiến lược đầy công nghệ để giữ chân khách hàng trung thành, trong khi nhóm phổ thông lại đang lùi về thế "phòng ngự" trước sức ép của làn sóng xe đa dụng.

Trong thời gian tới, khi các chính sách về khí thải và xu hướng xe xanh trở nên rõ rệt hơn, chúng ta mới có thể thấy lại thời hoàng kim của những chiếc sedan phổ thông dưới một diện mạo, hệ truyền động hoàn toàn mới.