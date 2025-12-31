Động thái mới của Toyota nhằm đáp ứng quan ngại của Washington về thâm hụt thương mại, đồng thời mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng Nhật Bản

Toyota sẽ bắt đầu nhập khẩu 3 mẫu xe được sản xuất tại các nhà máy của hãng ở Mỹ vào thị trường Nhật Bản từ năm 2026, trong đó có mẫu sedan ăn khách Camry. Đây được xem là bước đi vừa mang tính chính trị - thương mại nhằm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Nhật Bản theo yêu cầu từ chính quyền Tổng thống Trump, vừa giúp đa dạng hóa sản phẩm dành cho khách hàng trong nước.

Toyota sẽ nhập khẩu xe sản xuất tại Mỹ vào Nhật Bản

Ngoài Camry, Toyota dự định đưa về Nhật Bản mẫu bán tải cỡ lớn Tundra và mẫu SUV Highlander. Chiến lược bán hàng cũng như mức giá cụ thể của các mẫu xe này hiện vẫn chưa được quyết định. Cả ba mẫu xe trên hiện chưa được bán tại thị trường Nhật Bản, vì vậy kế hoạch được kỳ vọng sẽ mở rộng đáng kể lựa chọn cho người tiêu dùng.

Kể từ năm 2026, Toyota sẽ nhập khẩu các mẫu xe sản xuất tại Mỹ như Camry, Tundra và Highlander, như một phần biện pháp giảm nhẹ căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản.

Tuy nhiên, bài toán lợi nhuận đặt ra không nhỏ cho Toyota khi chi phí lao động tại Mỹ gia tăng, cùng với chi phí vận chuyển về Nhật Bản ngày càng cao. Thành công của kế hoạch này phụ thuộc nhiều vào việc Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản có đơn giản hóa quy trình phê duyệt xe nhập khẩu hay không.

Cơ quan này đang xem xét áp dụng cơ chế miễn trừ đặc biệt, theo đó xe sản xuất tại Mỹ có thể được chứng nhận an toàn chỉ thông qua việc thẩm tra hồ sơ, thay vì phải trải qua các thử nghiệm bổ sung như hiện nay. Việc sửa đổi quy định dự kiến được triển khai từ đầu năm 2026.

Nhiều hãng xe Nhật Bản có chiến lược tương tự như Toyota

Theo Nhà Trắng, Toyota cũng đã đồng ý mở mạng lưới bán hàng tại Nhật Bản cho các hãng xe Mỹ. Tuy nhiên, việc triển khai trên thực tế còn phụ thuộc vào quyết định của từng doanh nghiệp, như General Motors (GM) hay Ford.

Tương tự Toyota, các hãng xe như Honda hay Nissan cũng sẽ phân phối các mẫu xe sản xuất tại Mỹ, vốn chưa từng được phân phối tại Nhật Bản, cho phép người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn.

Nhiều năm qua, Tổng thống Donald Trump nhiều lần bày tỏ sự thất vọng trước doanh số thấp của xe Mỹ tại Nhật Bản, cho rằng những khác biệt về tiêu chuẩn an toàn đã tạo ra các rào cản phi thuế quan và gây bất lợi cho nhà sản xuất Mỹ. Chủ tịch Toyota Akio Toyoda cũng từng thể hiện thiện chí thúc đẩy nhập khẩu ngược, và sáng kiến này đã được nêu rõ trong một tài liệu do Nhà Trắng công bố vào tháng 10/2025.

Không chỉ Toyota, các hãng xe Nhật Bản khác cũng đang cân nhắc động thái tương tự. Honda được cho là xem xét nhập khẩu các mẫu bán tải Ridgeline và SUV cỡ lớn Pilot sản xuất tại Mỹ, trong khi Nissan có thể cân nhắc các mẫu Murano và Pathfinder thuộc phân khúc SUV cao cấp. Điều này cho thấy xu hướng rộng hơn nhằm tăng cường sản xuất tại Mỹ và củng cố cân bằng thương mại song phương.

Việc Tổng thống Donald Trump "mở cửa" với Kei car cho thấy Mỹ đang muốn tăng cường mối quan hệ thương mại với đồng minh, tuy nhiên phải có sự qua lại công bằng giữa các bên.

Song song với đó, Nhà Trắng cũng ra sức thúc đẩy việc "mở rào" cho Kei car, loại phương tiện siêu nhỏ đặc thù tại Nhật Bản. Hiện tại, nhu cầu dòng xe này vẫn có tại Mỹ, vốn thường được các khách hàng lựa chọn phục vụ cho mục đích di chuyển và làm nông nhờ vào tính bền bỉ, khả năng vận hành linh hoạt và mức giá hợp lý. Do đó, việc ông Donald Trump "bỗng dưng" tỏ ra ưu ái cho dòng xe này không chỉ vì sở thích cá nhân, và đó còn là quân bài chiến lược "có qua có lại" mà vị Tổng thống Mỹ thứ 47 này vẫn thường xuyên sử dụng.