'Kei car' Honda N-Box sắp có bản thuần điện, đối đầu BYD Racco

Honda dự kiến ra mắt phiên bản thuần điện của mẫu Kei car N-Box, trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng và nỗ lực thúc đẩy thị trường xe điện còn chậm tại Nhật Bản.

Honda dự kiến sẽ tung ra phiên bản thuần điện của N-Box, dòng xe bán chạy nhất Nhật Bản, vào khoảng năm tài khóa 2027. Động thái này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình phổ cập xe điện (EV) vốn đang diễn ra khá chậm chạp tại thị trường ôtô lớn thứ ba thế giới.

Bị đe dọa bởi BYD, Honda nhanh chóng ra N-Box bản thuần điện

Honda N-Box thuộc phân khúc "Kei car" đặc thù của Nhật Bản, lần đầu ra mắt vào năm 2011. Riêng trong năm 2024, mẫu xe này bán được hơn 200.000 chiếc, vượt qua Toyota Corolla và giữ vững vị trí xe bán chạy nhất Nhật Bản năm thứ ba liên tiếp.

Mẫu xe bán chạy nhất Nhật Bản Honda N-Box chuẩn bị ra mắt phiên bản thuần điện, dự kiến sẽ ra mắt vào năm tài khóa 2027. Tuy nhiên, thông tin về vận hành cũng như mức giá của mẫu Kei car này vẫn còn được giữ kín.

Nhờ không gian nội thất rộng rãi so với kích thước bên ngoài cùng mức giá khởi điểm dễ tiếp cận khoảng 1,7 triệu Yen (tương đương 11.000 USD ), doanh số cộng dồn của Honda N-Box đến thời điểm này đã đạt xấp xỉ 3 triệu xe.

Theo kế hoạch, Honda hiện vẫn đang hoàn thiện các thông số về tầm hoạt động cũng như mức giá cho phiên bản N-Box EV. Song song đó, hãng dự kiến sẽ tiếp tục bán phiên bản sử dụng động cơ xăng nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Cuộc chiến "Kei car" ngày một nóng dần tại Nhật Bản

"Kei car" là một chuẩn xe riêng có tại Nhật Bản, với kích thước giới hạn chiều dài không quá 3,4 m, chiều rộng không quá 1,48 m và chiều cao không quá 2 m. Dòng xe này từ lâu đã được ưa chuộng nhờ chi phí sở hữu thấp và sự tiện dụng trong môi trường đô thị.

Với thiết kế nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi, Kei car là dòng xe đặc trưng của thị trường Nhật Bản, vốn phù hợp với thiết kế đường phố chật hẹp của các đô thị lớn.

Ngoài các khoản trợ cấp khi mua xe, Kei car thuần điện còn được hưởng các ưu đãi thuế tương tự Kei car dùng động cơ xăng, vốn có gánh nặng thuế thấp hơn đáng kể so với xe cỡ lớn.

Đây được xem là lợi thế lớn trong bối cảnh tỷ lệ xe điện chỉ chiếm khoảng 2% tổng doanh số xe mới tại Nhật Bản - mức thấp nhất trong nhóm các nền kinh tế phát triển.

Chiến lược này của Honda nhằm đáp trả với việc BYD ra mắt mẫu Racco ngay tại sân nhà Japan Mobility Show 2025. Trước đó, Nissan Sakura và Mitsubishi eK X đã cho thấy cấu hình thuần điện khá phù hợp với những đặc điểm của Kei car.

Dù vậy, phân khúc Kei car thuần điện đang dần tạo được chỗ đứng. Hai mẫu xe Nissan Sakura và Mitsubishi eK X đã chiếm hơn 40% tổng doanh số EV tại Nhật Bản trong năm 2024. Tầm hoạt động hạn chế, điểm yếu thường thấy của xe điện, lại phù hợp với đặc thù sử dụng chủ yếu trong đô thị của Kei car.

Cạnh tranh trong phân khúc này đang ngày càng gay gắt. BYD, nhà sản xuất xe điện hàng đầu Trung Quốc, dự kiến sẽ tung ra một mẫu Racco thuần điện được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với N-Box, và ra mắt sớm hơn Honda khoảng một năm.

Ngày càng nhiều hãng xe tham gia vào phân khúc Kei car với cấu hình động cơ điện. Thay vì lựa chọn những dòng xe cao cấp đắt tiền, chiến lược này có thể dễ dàng phổ cập EV đến với người tiêu dùng Nhật Bản hơn.

Trong khi đó, Suzuki cũng lên kế hoạch giới thiệu một mẫu Kei car chạy điện vào năm tài khóa 2026 hoặc muộn hơn. Với lợi thế về giá, ưu đãi thuế và sự phù hợp cho nhu cầu di chuyển đô thị, Kei car chạy điện được xem là "cửa ngõ" khả thi để EV mở rộng thị phần tại Nhật Bản. Việc Honda, BYD và Suzuki đồng loạt nhập cuộc nhiều khả năng sẽ tạo ra cú hích mới, buộc người tiêu dùng Nhật Bản nhìn xe điện bằng con mắt thực tế và gần gũi hơn.