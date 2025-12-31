Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lý do hàng nghìn xe Toyota, Lexus tại Việt Nam cần được triệu hồi

  • Thứ tư, 31/12/2025 13:57 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Ngày cuối năm, Toyota và Lexus phát lệnh triệu hồi với hàng nghìn xe để kiểm tra, cập nhật lại phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe.

Toyota Việt Nam (TMV) vừa phát đi thông báo triệu hồi đối với 2.203 xe Toyota nhập khẩu thuộc nhiều dòng sản phẩm khác nhau. Số xe này được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 18/7/2023 đến ngày 16/9/2025.

Cụ thể, đợt triệu hồi bao gồm 342 xe Toyota Alphard, 913 xe Toyota Camry, 422 xe Toyota Land Cruiser cùng với 526 xe Toyota Land Cruiser Prado.

Trong thông báo triệu hồi, TMV cho biết các xe bị ảnh hưởng được trang bị bộ điều khiển hỗ trợ đỗ xe - vốn là một bộ phận của hệ thống quan sát toàn cảnh (PVM) giúp hiển thị hình ảnh phía sau xe.

Phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe này có thể khiến hình ảnh phía sau bị đứng hình trong thời gian ngắn khi lùi xe, hoặc không hiển thị khi bật khóa điện lần kế tiếp. Sự cố này có thể làm tăng nguy cơ va chạm với người phía sau khi lùi xe.

TMV cho biết chủ sở hữu các xe thuộc diện bị ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo từ đại lý mời mang xe đến kiểm tra. Dựa vào kết quả kiểm tra, xe sẽ được cập nhật lại phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe.

Hãng xe Nhật Bản cho biết thời gian kiểm tra và sửa chữa/cập nhật dự kiến khoảng 0,8-1 giờ cho mỗi xe. Toàn bộ quá trình kiểm tra, cập nhật sẽ được Toyota thực hiện hoàn toàn miễn phí.

trieu hoi anh 1

Với những xe Toyota nhập khẩu không chính hãng nhưng thuộc diện ảnh hưởng, khi nhận được yêu cầu từ chủ xe, TMV sẽ kiểm tra thông tin chi tiết. Sau khi vấn đề được phê duyệt, đại lý cũng sẽ tiến hành kiểm tra, cập nhật miễn phí cho khách hàng.

Trước đó, Lexus Việt Nam cũng phát đi thông báo tương tự, triệu hồi gần 3.000 xe Lexus thuộc nhiều dòng sản phẩm khác nhau.

Số xe này cũng gặp sự cố với phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe, tiềm ẩn nguy cơ va chạm với người phía sau khi lùi xe.

Phúc Hậu

