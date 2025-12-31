Gần 3.000 xe Lexus cần được triệu hồi tại Việt Nam

Gần 3.000 chiếc Lexus ở đa dạng dòng sản phẩm được ghi tên vào danh sách triệu hồi mới nhất của thương hiệu tại Việt Nam.

Lexus Việt Nam vừa thông báo chương trình triệu hồi cho 2.774 xe tại Việt Nam nhằm cập nhật phần mềm hỗ trợ đỗ xe. Trong đó, Lexus RX là dòng xe bị ảnh hưởng nhiều nhất với tổng 1.381 xe thuộc diện triệu hồi. Các mẫu xe này được sản xuất giai đoạn tháng 11/2022-8/2025. Lexus LX cũng ghi nhật tổng 848 xe bị triệu hồi.

Theo thương hiệu, các mẫu xe bị ảnh hưởng được trang bị bộ điều khiển hỗ trợ đỗ xe, là một bộ phận của hệ thống quan sát toàn cảnh (Panoramic View Monitor-PVM) giúp hiển thị hình ảnh phía sau xe.

Trong trường hợp bị lỗi, phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe này có thể khiến hình ảnh phía sau bị đứng hình trong thời gian ngắn khi lùi xe hoặc không hiển thị khi bật khóa điện lần kế tiếp. Lỗi phần mềm này có thể khiến các mẫu xe bị tăng khả năng va chạm với xe ở phía sau khi lùi.

Toàn bộ chủ xe bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi sẽ được thông báo mang xe đến đại lý Lexus để kiểm tra. Tổng thời gian kiểm tra, cập nhận phần mềm nếu bị lỗi dao động 0,8-1 giờ/xe.

Lexus RX là mẫu xe bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đợt triệu hồi này. Ảnh: Lexus.

Để có thể kiểm tra liệu xe Lexus của mình có thuộc diện triệu hồi hay không, chủ xe có thể truy cập vào trang kiểm tra chương trình triệu hồi của Toyota, sau đó nhập số VIN của xe.

Số VIN của các mẫu SUV, MPV từ Lexus có thể được khắc ở hốc bánh xe trước bên phải, hoặc bên trong khoang động cơ. Với những mẫu sedan, số khung thường được dập ở phía dưới ghế phụ hoặc ngay trên nhãn dán trong khoang hành lý.

Việc triệu hồi để cập nhật phần mềm là hoạt động cần thiết để đảm bảo hệ thống an toàn hoạt động ổn định nhất, đặc biệt với những dòng xe có kích thước lớn như RX hay LX vốn rất cần sự hỗ trợ từ camera khi lùi. Toàn bộ chi phí kiểm tra và cập nhật sẽ được Lexus Việt Nam chi trả hoàn toàn.

Các chủ xe nên sớm sắp xếp thời gian đưa xe đến đại lý chính hãng để đảm bảo thiết bị hỗ trợ đỗ xe luôn trong tình trạng hoạt động ổn định, tránh những rủi ro va chạm không đáng có trong quá trình vận hành hàng ngày.