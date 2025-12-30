Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chạy thử nghiệm giữa trời đông, Bugatti Tourbillon mắc kẹt trong tuyết

  • Thứ ba, 30/12/2025 17:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Siêu xe Bugatti Tourbillon đang trong quá trình thử nghiệm giữa mùa đông tại Croatia đã mất kiểm soát và lao vào ụ tuyết ven đường.

bugatti, Tourbillon, chiron, sieu xe, croatia anh 1

Ra mắt vào tháng 6/2024, Bugatti Tourbillon là siêu xe thay thế cho Chiron, được phát triển dưới thời của CEO mới Mate Rimac, vốn cũng là nhà sáng lập thương hiệu xe điện Rimac có trụ sở tại Croatia.
bugatti, Tourbillon, chiron, sieu xe, croatia anh 2

Sau hơn một năm kể từ ngày ra mắt, phiên bản thử nghiệm đầu tiên Tourbillon VP1 (Verification Prototype) đã xuất hiện và chạy thử nghiệm tại Zagreb, Croatia.
bugatti, Tourbillon, chiron, sieu xe, croatia anh 3

Mới đây, người dùng mạng xã hội tại Croatia vừa chia sẻ hình ảnh mẫu hypercar này bị vùi lấp trong tuyết. Nguyên nhân của sự việc này không được tiết lộ.
bugatti, Tourbillon, chiron, sieu xe, croatia anh 4

Quốc gia nằm ở phía tây bán đảo Balkan đang trải qua mùa đông khắc nghiệt với lớp tuyết dày phủ kín mặt đường. Các kỹ thuật viên của Bugatti đã phải dùng xẻng xúc tuyết để chiếc xe có thể tiếp tục di chuyển.
bugatti, Tourbillon, chiron, sieu xe, croatia anh 5

Ngoại thất của mẫu hypercar này được làm từ sợi carbon màu đen độc đáo, kết hợp nội thất tối giản được bọc bằng Alcantara tối màu, đi kèm hàng loạt thiết bị kỹ thuật khác.
bugatti, Tourbillon, chiron, sieu xe, croatia anh 6

Trái tim của Bugatti Tourbillon là động cơ V16 hút khí tự nhiên dung tích 8.3L hợp tác với Cosworth, sở hữu sức mạnh tối đa 1.000 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm.
bugatti, Tourbillon, chiron, sieu xe, croatia anh 7

Cơ cấu hybrid gồm 2 động cơ điện ở cầu trước và 1 ở cầu sau, đi kèm bộ pin 25 kWh 800 V. Điều này giúp siêu phẩm mới nhất của Bugatti có công suất 1.800 mã lực
bugatti, Tourbillon, chiron, sieu xe, croatia anh 8

Theo công bố từ nhà sản xuất, mẫu hypercar này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2 giây, tốc độ tối đa giới hạn ở 380 km/h và lên đến 445 km/h khi sử dụng Speed Key.
bugatti, Tourbillon, chiron, sieu xe, croatia anh 9

Theo kế hoạch, những chiếc Bugatti Tourbillon đầu tiên sẽ được bàn giao đến khách hàng vào năm 2026. Chỉ có 250 chiếc được chế tạo với mức giá khởi điểm từ 4,1 triệu USD.

Việt Hà

Ảnh: car_spotting_croatia

bugatti Tourbillon chiron siêu xe croatia bugatti Tourbillon chiron siêu xe croatia tuyết bugatti Tourbillon mùa đông

