Mitsubishi bị kiện, suýt mất hơn 1 tỷ USD

Một tòa án tại Pennsylvania (Mỹ) vừa lật ngược phán quyết bồi thường kỷ lục hơn 1 tỷ USD của Mitsubishi liên quan đến vụ tai nạn lật xe của chiếc 3000GT đời 1992 khiến tài xế bị liệt.

Cuộc chiến pháp lý kéo dài này bắt nguồn từ vụ tai nạn xảy ra vào tháng 11/2017 khi ông Francis Amagasu đang điều khiển chiếc ôtô Mitsubishi 3000GT tại Pennsylvania (Mỹ). Trong lúc cố gắng vượt một phương tiện khác thì Amagasu đã mất lái khiến chiếc xe văng khỏi mặt đường rồi đâm liên tiếp vào 3 cái cây trước khi bị lật nhào.

Mặc dù nạn nhân có thắt dây an toàn nhưng đầu của ông vẫn va chạm mạnh vào trần xe dẫn đến chấn thương tủy sống nghiêm trọng và bị liệt hoàn toàn từ cổ trở xuống.

Gia đình Amagasu sau đó đã đệ đơn kiện Mitsubishi với lập luận rằng hệ thống dây an toàn của xe bị lỗi và thiết kế trần xe thấp đến mức nguy hiểm khiến nó không thể bảo vệ người lái trong các tình huống lật xe dù thực tế mẫu ôtô này vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn liên bang tại thời điểm ra mắt.

Trong phiên tòa sơ thẩm lúc đó, bồi thẩm đoàn đã đứng về phía nguyên đơn và đưa ra một phán quyết gây sốc khi yêu cầu hãng xe Nhật Bản bồi thường tổng cộng hơn 1,009 tỷ USD . Con số khổng lồ này bao gồm khoảng 156 triệu USD cho các thiệt hại thực tế như chi phí điều trị và mất khả năng lao động cùng với 800 triệu USD tiền bồi thường trừng phạt đối với Mitsubishi.

Tuy nhiên hãng xe này đã ngay lập tức nộp đơn kháng cáo và cho rằng bản án này là thiếu cơ sở pháp lý.

Vụ kiện liên quan đến chiếc sedan 300GT khiến Mitsubishi suýt bị phạt đến hơn một tỷ USD. Ảnh: Carscoops.

Mới đây tòa án cấp cao của Pennsylvania đã ra phán quyết hủy bỏ toàn bộ kết quả của phiên tòa trước đó và yêu cầu xét xử lại từ đầu khiến khoản bồi thường tỷ USD của gia đình nạn nhân chính thức "tan thành mây khói".

Lý do khiến bản án kỷ lục này bị sụp đổ nằm ở việc tòa phúc thẩm nhận thấy bồi thẩm đoàn tại phiên sơ thẩm đã không nhận được những hướng dẫn pháp lý đầy đủ và chính xác từ thẩm phán.

Cụ thể, bồi thẩm đoàn chưa bao giờ được yêu cầu xem xét một cách chi tiết liệu các vết thương của Amagasu có thực sự bớt nghiêm trọng hơn hay không nếu chiếc ôtô có một thiết kế an toàn hơn như phía gia đình mong muốn.

Tòa án phúc thẩm khẳng định rằng nếu không có sự hướng dẫn cụ thể để bồi thẩm đoàn áp dụng các điểm luật vào bằng chứng thực tế thì phán quyết đưa ra là không công bằng. Như vậy gia đình Amagasu hiện phải đối mặt với một quy trình kiện tụng mới đầy gian nan và tốn kém khi mọi thứ buộc phải bắt đầu lại từ vạch xuất phát.

Mẫu ôtô thể thao Mitsubishi 3000GT lần đầu tiên được trình làng vào năm 1990 với mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với những tên tuổi lừng lẫy bấy giờ như Toyota Supra hay Nissan 300ZX.

Thời điểm đó, phiên bản tiêu chuẩn có giá khởi điểm khoảng 25.000 USD trong khi bản cao cấp nhất là VR4 với hệ dẫn động bốn bánh và động cơ tăng áp kép có mức giá lên đến hơn 45.000 USD . Tuy nhiên, 3000GT đã chính thức bị khai tử vào năm 2000 sau thời gian dài suy giảm doanh số.