Xe 'ế' của Nissan tại Việt Nam có bản nâng cấp

Mẫu sedan cỡ B của Nissan dự kiến được ra mắt bản nâng cấp vào năm sau với nhiều thay đổi đáng chú ý ở ngoại thất.

Loạt hình ảnh được cho là của mẫu Nissan Almera 2026 hay còn gọi là Versa tại một số thị trường vừa lan truyền trên mạng xã hội đã hé lộ một cuộc cải tổ lớn về thiết kế ngoại thất cho mẫu sedan hạng B này.

Những bức ảnh này được cho là chụp lại trong quá trình quay phim quảng cáo tại Mexico.

Ngay từ bên ngoài, dễ dàng nhận thấy Nissan đã chính thức từ bỏ lưới tản nhiệt Vmotion đặc trưng bấy lâu nay. Thay vào đó mẫu xe mới sở hữu phong cách thiết kế hiện đại và thanh lịch hơn tương tự như ngôn ngữ thiết kế trên các dòng sản phẩm mới nhất của hãng như Nissan Leaf hay Murano.

Điểm nhấn ở phần đầu xe là cụm đèn pha dạng tách rời với dải đèn chạy ban ngày mảnh mai được kết nối bằng một thanh trang trí màu đen. Trong khi đó, cụm đèn chính được đặt thấp hơn và tích hợp vào lưới tản nhiệt tạo nên một diện mạo đặc trưng và có phần cứng cáp.

Ở phần đuôi xe cụm đèn hậu vẫn giữ nguyên kiểu dáng sắc nhọn quen thuộc nhưng giờ đây đã được kết nối với nhau bằng một chi tiết trang trí kéo dài hết chiều rộng xe tạo cảm giác liền mạch. Chi tiết này cũng là nơi đặt tên xe và nhiều khả năng sẽ được thay đổi thành Almera khi cập bến các thị trường trong khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia hay Việt Nam.

Hình ảnh chụp lại tại buổi quay quảng cáo cho thấy thiết kế mới trên Nissan Almera. Ảnh: Autodinamicomx.

Theo Autobuzz, tổng thể chiếc ôtô vẫn giữ nguyên tỷ lệ kích thước như phiên bản cũ cho thấy Nissan vẫn tiếp tục sử dụng nền tảng khung gầm hiện tại thay vì thay đổi hoàn toàn hệ thống cơ khí bên dưới. Mặc dù vậy bộ mâm xe 7 chấu hai tone màu mới cũng góp phần không nhỏ trong việc mang lại cái nhìn đôi chút khác biệt.

Tại thị trường Việt Nam mẫu Nissan Almera đang sử dụng khối động cơ tăng áp 1.0L cho công suất 100 mã lực và mô men xoắn 152 Nm đi kèm hộp số CVT.

Trong khi đó tại khu vực châu Mỹ mẫu xe này lại sở hữu động cơ 1.6L hút khí tự nhiên mạnh mẽ hơn đôi chút. Người dùng đang kỳ vọng Nissan sẽ mang hệ thống e-power lên phiên bản Almera mới. Nếu điều này trở thành sự thật thì đây sẽ là một lợi thế cạnh tranh rất lớn bởi công nghệ e-power sẽ giúp mẫu sedan này tăng sức cạnh tranh nếu đặt cùng bàn cân với Toyota Vios hay Honda City, Hyundai Accent.

Nissan Almera 2026 sẽ chính thức được ra mắt vào đầu năm sau sau khi đã có những hình ảnh nhá hàng tại các sự kiện trưng bày công nghệ toàn cầu trước đó. Với sự xuất hiện lần này Nissan dường như đang muốn khẳng định sự nghiêm túc trong việc duy trì sức hút của dòng sedan hạng B trước sự lấn lướt của các dòng SUV đô thị.

Tuy nhiên việc thiết kế mới có đủ sức thuyết phục khách hàng xuống tiền hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn khi mà rào cản về giá bán và nhận diện thương hiệu vẫn là những bài toán khó mà Nissan cần giải quyết triệt để tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.