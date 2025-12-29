Bị 'phạt' 150 USD nếu nôn trên taxi tự hành của Tesla

Nôn mửa trên xe, hút thuốc là những hành vi sẽ khiến khách hàng sử dụng dịch vụ Robotaxi của Tesla bị tính thêm khoản phí vệ sinh 150 USD.

Theo InsideEVs, dịch vụ taxi tự hành Robotaxi của Tesla vừa bổ sung một quy định, trong đó khách hàng sẽ bị “phạt” 150 USD nếu nôn mửa trên xe.

Một KOL của Tesla có tên Sawyer Merritt đã đăng tải bài viết trên mạng xã hội X, cho hay Tesla đang triển khai 2 mức phí vệ sinh với khách hàng Robotaxi. Mức phí cụ thể sẽ phụ thuộc vào mức độ bẩn cũng như khối lượng công việc cần phải thực hiện để làm sạch xe.

Ở thời điểm hiện tại, nếu khách hàng nào làm đổ thức ăn trên xe, hút thuốc, nôn mửa hoặc gây bẩn nghiêm trọng ảnh hưởng đến nội thất, khách hàng này sẽ bị tính khoản phí phạt cao nhất lên đến 150 USD .

Các trường hợp làm rơi khoai tây chiên, vấy bùn đất vào thảm, đồng thời xe chỉ cần xử lý bằng hút bụi, khách hàng sẽ bị tính phí 50 USD .

Theo InsideEVs, các khoản phí vệ sinh vốn dĩ rất quen thuộc trên các dịch vụ taxi, gọi xe trên thế giới. Vấn đề nằm ở chỗ khoản phí mà Tesla đang áp dụng có phần mâu thuẫn với Robotaxi – vốn được hãng mô tả như dịch vụ tự hành không cần đến sự can thiệp của con người.

Trước đó, Tesla từng quảng bá rằng Robotaxi có thể tự sạc, tự làm sạch mà không cần sự hỗ trợ từ con người. Điều này giúp giảm bớt khâu quản lý và bảo trì, vốn được xem là một trong những quy trình phức tạp bậc nhất của các dịch vụ gọi xe.

Trên thực tế, đội xe Robotaxi của Tesla dù mang danh tự hành vẫn đang chủ yếu hoạt động ở mức bán tự động, nghĩa là cần rất nhiều sự can thiệp của con người cho các tác vụ vệ sinh hay sạc pin.

Các xe Robotaxi của Tesla chưa thể tự chạy vào một “trạm tự động” dể làm sạch hoàn toàn. Chuyên trang InsideEVs nhận định đây có thể là lý do Tesla đang tạm thời áp dụng một mức phí vệ sinh cho đến khi hoàn thiện mô hình tự động hoàn toàn.