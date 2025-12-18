Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe EV

BYD vượt mặt Tesla và Volkswagen

  • Thứ năm, 18/12/2025 14:12 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Sản lượng tích lũy 15 triệu xe năng lượng mới giúp BYD vượt xa thành tích sản xuất của Tesla cũng như Volkswagen.

Theo Car News China, nhà sản xuất ôtô BYD của Trung Quốc vừa thông báo đã xuất xưởng mẫu xe năng lượng mới (NEV) thứ 15 triệu, đánh dấu cột mốc sản lượng tích lũy đáng kể với ôtô thuần điện (BEV) và xe hybrid cắm sạc (PHEV).

BYD được thành lập vào năm 1995, chỉ bắt đầu đặt chân vào mảng ôtô từ năm 2003 nhưng sản lượng NEV của hãng đã tăng trưởng liên tục.

Hồi cuối năm 2024, BYD chinh phục cột mốc sản lượng 10 triệu xe NEV và đến giữa năm nay, cột mốc 13 triệu xe đã được BYD hoàn thành. Như vậy, BYD chỉ mất 8 tháng để sản xuất thêm 3 triệu xe năng lượng mới – tốc độ tăng trưởng được đánh giá là khá ấn tượng.

Sản lượng NEV tích lũy của BYD hiện vượt qua tổng sản lượng ôtô điện Tesla – vốn xấp xỉ 8,1 triệu xe tính đến hiện tại. BYD cũng vượt qua Volkswagen khi tập đoàn ôtô Đức chỉ mới hoàn thành sản xuất không hơn 3 triệu xe BEV và PHEV.

Đóng góp tỷ trọng lớn trong sản lượng 15 triệu xe mà BYD có được là nhóm ôtô điện bán chạy, bao gồm BYD Dolphin (doanh số hơn 1 triệu xe trên toàn cầu), BYD Seagull (hơn 1 triệu xe) cùng với các mẫu xe khác như BYD Song Plus, BYD Sealion 06.

Loạt xe thuộc dòng Dynasty như Qin, Song và Tang cũng đóng góp đáng kể vào tổng sản lượng 15 triệu xe của BYD. Nhóm xe này chiếm phần lớn trong doanh số nội địa cũng như lượng xuất khẩu của BYD.

BYD anh 1

BYD đang tập trung vào tích hợp các công nghệ hiện có cho toàn bộ danh mục sản phẩm, chẳng hạn hệ thống pin, hệ thống truyền động điện hay hệ thống lái thông minh. BYD cũng đã cho dừng dây chuyền sản xuất ôtô động cơ đốt trong thuần từ năm 2022 để tập trung vào mảng xe điện.

Riêng trong năm 2025, Trung Quốc đóng góp lượng lớn trong tổng sản lượng xe điện toàn cầu. Với việc xuất xưởng chiếc NEV thứ 15 triệu, không quá bất ngờ khi BYD chiếm một phần đáng kể trong số đó.

Thái Dương

