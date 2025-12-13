BYD muốn thoát hình ảnh 'xe giá rẻ'

Hãng xe Trung Quốc BYD đang đẩy mạnh các thương hiệu con Denza, Fangchengbao hay Yangwang để vươn lên phân khúc cao cấp hơn.

Trong bối cảnh doanh số tại thị trường nội địa suy yếu do cạnh tranh khốc liệt ở phân khúc xe điện giá rẻ, BYD đang kỳ vọng vào chiến lược nâng cấp hình ảnh và biên lợi nhuận thông qua các thương hiệu con cao cấp hơn.

Muốn thoát hình ảnh xe giá rẻ, BYD mở rộng các thương hiệu con

Theo số liệu mới nhất, doanh số xe mới toàn cầu của BYD trong tháng 10/2025 giảm 12% so với cùng kỳ, xuống còn 441.706 xe. Trước đó một tháng, hãng đã ghi nhận lần giảm đầu tiên sau 19 tháng liên tiếp tăng trưởng.

Để thoát khỏi "bẫy xe giá rẻ", BYD đã đẩy mạnh phát triển sản phẩm thuộc các thương hiệu con như Denza, Fangchengbao hay Yangwang tại thị trường Trung Quốc.

Tại thị trường Trung Quốc, BYD bán được khoảng 470.000 xe du lịch vào tháng 10/2024, nhưng đến tháng 10 năm nay, doanh số bao gồm cả xe thương mại chỉ đạt khoảng 360.000 xe. Trong khi đó, doanh số tại thị trường quốc tế vẫn tiếp tục tăng.

Để tìm lại đà tăng trưởng, BYD đang đặt cược vào hai thương hiệu con Denza và Fangchengbao. Trong đó, thương hiệu thiên về địa hình Fangchengbao bắt đầu giao xe từ tháng 11/2023 và được BYD định vị như một lựa chọn khác biệt, nhắm đến nhóm khách hàng thích trải nghiệm độc đáo, không trùng lặp với các dòng xe phổ thông như Ocean hay Dynasty.

Ra mắt vào năm 2023, Fangchengbao là thương hiệu con của BYD được định vị mang phong cách việt dã, với 2 dòng sản phẩm chính là Bao và Tai.

Thương hiệu này tập trung vào hai dòng chính: Bao - nhóm xe PHEV off-road hiệu suất cao, tối ưu cho địa hình phức tạp; và Tai - nhóm xe kết hợp khả năng off-road nhẹ với nhu cầu đô thị vừa ra mắt trong năm 2025.

Tai 7, một chiếc PHEV có kích thước tương đương Bao 5 nhưng sức mạnh và khả năng tăng tốc thấp hơn, đã trở thành sản phẩm chủ lực của Fangchengbao. Thiết kế đơn giản, thiên về đô thị và mức giá khởi điểm 179.800 NDT ( 25.500 USD ), rẻ hơn Bao 5 khoảng 60.000 NDT, giúp Tai 7 nhanh chóng bùng nổ về doanh số.

Mặc dù có kích thước tương đồng với Bao 5, Fangchengbao Tai 7 được thiết kế cân bằng giữa khả năng vượt địa hình và nhu cầu sử dụng đô thị hàng ngày.

Riêng tháng 10, mẫu xe này bán được khoảng 20.000 chiếc, góp phần đưa doanh số Fangchengbao lên 31.052 xe, tăng gần 400% so với cùng kỳ. Đây là mẫu xe thành công nhất của thương hiệu này cho đến nay. Ông Xiong Tianbo, Tổng giám đốc Fangchengbao, cho biết: "Hiện thời gian chờ giao xe kéo dài từ 6 đến 8 tuần, nên chúng tôi sẽ tăng năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu", đồng thời dự báo thương hiệu này sẽ vượt mốc 200.000 xe trong năm nay.

BYD mở rộng danh mục sản phẩm cao cấp, vận hành như siêu xe

Trái ngược với đà bứt phá của Fangchengbao, Denza lại đang đối mặt nhiều khó khăn. Mẫu minivan chủ lực D9 bị suy giảm sức hút sau khi Great Wall Motor - thông qua thương hiệu Wey - tung ra mẫu Gaoshan, có phiên bản cùng kích thước và giá bán gần tương đương, lại có thêm lựa chọn nhỏ hơn và lớn hơn để mở rộng tệp khách hàng. Doanh số của Denza vì thế tụt lại và từ tháng 6 đã bị Fangchengbao vượt qua. Trong 10 tháng đầu năm, Denza bán hơn 120.000 xe, thấp hơn mức hơn 140.000 xe của Fangchengbao.

Vào tháng 10/2025, thương hiệu con Denza của BYD đã giới thiệu mẫu SUV N8L, được định vị như một mẫu xe gia đình cao cấp, tách biệt khỏi hình ảnh off-road quen thuộc của Fangchengbao.

Để đảo ngược xu hướng, Denza đã giới thiệu mẫu SUV N8L vào cuối tháng 10, được định vị như một mẫu xe gia đình cao cấp, nhằm tạo khác biệt với phân khúc off-road nơi Fangchengbao đang thống trị và mở rộng sức cạnh tranh với đối thủ ngoài BYD.

Bên cạnh đó, BYD vẫn duy trì thương hiệu hạng sang Yangwang ở vị trí mũi nhọn công nghệ, tập trung vào các mẫu xe năng lượng mới tầm giá 1 triệu NDT (khoảng 142.000 USD ). Danh mục sản phẩm của Yangwang hiện gồm mẫu sedan U7, có khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h trong 2,9 giây, và mẫu SUV U8, mẫu xe gây chú ý nhờ khả năng nổi và di chuyển trên mặt nước.

Bên cạnh Fangchengbao hay Denza, BYD vẫn tiếp tục duy trì thương hiệu hạng sang Yangwang với những ưu điểm về công nghệ, hiệu suất vận hành cùng những trang bị cao cấp.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực mở rộng thương hiệu cũng không che giấu được áp lực cạnh tranh về giá trong phân khúc đại chúng. Tỷ suất lợi nhuận ròng của BYD giảm từ 5,8% trong quý III/2024 xuống còn 4% vào quý III năm nay. Điều này khiến các dòng xe có giá trên 150.000 NDT (hơn 21.000 USD ) - nơi Denza, Fangchengbao và Yangwang cùng hiện diện - trở thành chìa khóa để BYD cải thiện lợi nhuận và thoát khỏi "bẫy giá rẻ" vốn đang bóp nghẹt biên lợi nhuận trong thời gian gần đây.